Tarifas: ¿Subirá fuerte el costo de la electricidad en Río Negro?

Evolución proyectada: de $210,32 a $306,86 por MWh según el pedido de EDERSA. El debate ciudadano determinará el impacto final en las boletas.

Hoy, 27 de febrero, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) llevó adelante una audiencia pública virtual clave para analizar la 6ta Revisión Tarifaria Ordinaria solicitada por EDERSA , la principal distribuidora eléctrica de la provincia.

Con 60 inscriptos —usuarios residenciales, representantes de instituciones, asociaciones empresarias y actores del sector—, la jornada garantiza la participación ciudadana antes de cualquier resolución definitiva.

La instancia forma parte del Marco Regulatorio Eléctrico provincial y constituye el inicio formal del proceso técnico-administrativo. El gobierno de Río Negro enfatiza que no existe ningún aumento definido en esta etapa: la audiencia abre el debate sobre el planteo presentado por la empresa, que abarca el período 2026-2031.

image Audiencia pública virtual del EPRE en marcha: 60 participantes debaten el futuro tarifario de EDERSA en Río Negro. Fuente: Gobierno de Río Negro.

El pedido de EDERSA

La distribuidora presentó un extenso informe que solicita una actualización significativa de su estructura de costos. Según datos difundidos en publicaciones especializadas, EDERSA propone un Valor Agregado de Distribución (VAD) anual de $260.398 millones para el quinquenio 2027-2031. Esta cifra representa un incremento estimado del 45,9% respecto de los valores vigentes.

En términos de tarifa media, el pedido implica pasar de $210,32 por MWh a $306,86 por MWh (valores a septiembre de 2025), lo que refleja el impacto proyectado en los costos operativos, planes de inversión y compromisos de calidad del servicio.

Estos números, extraídos de análisis sectoriales previos a la audiencia, centran la preocupación de usuarios y entidades que temen un traslado directo a las boletas.

El eje de la exposición de EDERSA gira en torno a tres pilares fundamentales:

Incremento de costos operativos acumulados en los últimos años.

acumulados en los últimos años. Planes de inversión necesarios para mantener y mejorar la infraestructura de distribución.

necesarios para mantener y mejorar la infraestructura de distribución. Cumplimiento de estándares de calidad y continuidad del servicio en una provincia con extensa red de baja y media tensión.

Organizaciones como la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de Roca (CAIC) y legisladores provinciales ya expresaron posiciones previas. Algunos sectores advierten que Río Negro soporta una de las tarifas más altas del país, lo que añade tensión al debate.

Fuente: gobierno de Río Negro