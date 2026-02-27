Inaugurarán el parque solar de Los Chihuidos: energía las 24 horas para la localidad

El próximo martes a las 12:30 horas, el gobernador de la provincia del Neuquén, Rolando Figueroa, encabezará el acto oficial de inauguración del nuevo parque solar de Los Chihuidos . Esta obra será histórica para la pequeña localidad de la Región Vaca Muerta porque le permitirá dejar atrás los cortes de suministro y contará, por primera vez, con energía eléctrica ininterrumpida las 24 horas del día.

El proyecto, fundamental para la equidad territorial y el desarrollo de la zona, fue financiado y construido por la empresa Pan American Energy (PAE), que destinó una inversión de un millón de dólares. La nueva infraestructura incluye 288 paneles solares que aportan una capacidad de 200 kW, respaldados por un moderno banco de baterías de ion-litio de 545 kWh. Este sistema de almacenamiento garantizará hasta dos días de autonomía ante contingencias climáticas.

El parque será operado por el EPEN

Por su parte, el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) será el encargado exclusivo del mantenimiento y la operación del parque solar a partir de su puesta en marcha. Previamente, el organismo provincial ya había concretado una inversión superior a los 360 millones de pesos —financiada a través de un fondo de la secretaría de Ambiente provincial con aportes de PAE— para la reestructuración completa de las líneas de media y baja tensión, así como la renovación del alumbrado público del pueblo.

parque solar los chihuidos rolando figueroa

Hasta el momento, los vecinos de Los Chihuidos dependían de un grupo electrógeno a diésel que solo les proveía luz durante 13 horas diarias, implicando altos costos operativos, dependencia constante del transporte de combustible y frecuentes interrupciones, especialmente crudas durante los meses de invierno.

Al referirse a la obra durante el inicio de la instalación de los paneles, el gobernador Rolando Figueroa la calificó como “un acto de estricta justicia” y remarcó la importancia de no tener regiones relegadas en Neuquén. “Esto le va a cambiar la vida a toda la gente, principalmente a los chicos que pretenden estudiar. Es un gran paso. Será un antes y un después”, aseguró el mandatario.

La Provincia promueve la utilización de los recursos derivados del desarrollo no convencional para garantizar servicios básicos en cada rincón del territorio neuquino.