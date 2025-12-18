Los Chihuidos tendrá electricidad 24 horas: PAE e YPF aceleran el proyecto solar

Pan American Energy e YPF , en coordinación con la Provincia del Neuquén y el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), avanzan con l a construcción del Parque Solar Los Chihuidos , infraestructura que permitirá a la comunidad acceder por primera vez a energía renovable continua. Actualmente, los habitantes dependen de un sistema diésel que solo brinda electricidad durante 13 horas diarias, generando altos costos y limitaciones para el desarrollo local.

Ambas compañías, socias en el área Aguada Pichana Oeste en la que PAE es operador, anunciaron el comienzo de las obras civiles para construir las bases donde se montarán los paneles solares y la platea de la sala técnica. Se espera que esta primera etapa concluya antes de fin de año para luego realizar el montaje del equipamiento. La puesta en marcha del parque solar está prevista para marzo de 2026, momento en el que será entregado al EPEN para su operación.

Paneles solares para el desarrollo local

El nuevo parque solar contempla la instalación de 288 paneles fotovoltaicos con capacidad de 200 kW, un banco de baterías de 545 kWh con autonomía de hasta dos días, y un sistema híbrido solar-diésel que reducirá en más del 70% el consumo de combustible. Esta tecnología permitirá brindar un suministro estable, eficiente y adaptado a las condiciones de aislamiento del paraje.

El proyecto se desarrolla luego de la finalización de la nueva red de distribución eléctrica, ejecutada por el EPEN y financiada a través de un fondo de la Secretaría de Ambiente con aportes de Pan American Energy. Esta primera intervención incluyó la renovación del tendido eléctrico, la instalación de nuevas líneas, subestaciones transformadoras y alumbrado público con tecnología LED.

Con el avance del Parque Solar Los Chihuidos, la Provincia, PAE e YPF fortalecen la infraestructura energética local y promueven una solución sustentable para una comunidad históricamente aislada del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Un proyecto renovable que crece

La iniciativa en marcha apuntan a fortalecer la infraestructura energética provincial y promover un desarrollo sostenible en las comunidades cercanas a los yacimientos de la zona.

La autorización ambiental para el parque solar fue otorgada cumpliendo con los requisitos normativos y en plazos reducidos, lo que permitió acelerar un trámite que habitualmente demanda varios meses.

Antes del proyecto, la localidad dependía de un generador y de redes de baja tensión, situación que generaba dificultades técnicas y limitaba la expansión del servicio. El diseño del nuevo esquema eléctrico incluyó la reconstrucción integral de las instalaciones, con financiamiento asignado específicamente para esta obra.

La inversión asignada permitirá contar con energía en mayor cantidad y calidad, y forma parte de un proceso de cumplimiento de obligaciones regulatorias vinculadas al sector. Los 360 millones destinados al organismo provincial distribuidor se originan en esos compromisos previos y posibilitaron ejecutar la reconstrucción del servicio eléctrico en la localidad.