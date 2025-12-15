Trabajo en Vaca Muerta: ofertas laborales activas en YPF, Techint, Pluspetrol y VMOS

La actividad en Vaca Muerta mantiene búsquedas laborales en operadoras, con foco en perfiles técnicos y operativos.

A medida que avanza el desarrollo de Vaca Muerta , el mercado laboral del sector energético se mantiene activo, con búsquedas puntuales vinculadas a proyectos en curso y áreas estratégicas. En el tramo final del año, operadoras y empresas de servicios que operan en el shale argentino publicaron nuevas oportunidades de empleo, tanto para posiciones en campo como para roles técnicos y de soporte en oficinas.

Una de las posiciones publicadas es la de Ingeniero Sala Terminación (Real Time Intelligence Center – RTIC), con lugar de trabajo en Buenos Aires, en la Torre YPF. El rol tiene como objetivo asegurar la ejecución eficiente y segura de los tratamientos de fractura hidráulica, mediante el control en tiempo real de las operaciones, la toma de decisiones técnicas junto a compañías de servicios y el análisis de datos críticos. Entre sus tareas se destacan el cumplimiento del plan de fractura, la optimización del uso de fluidos, la detección de interferencias entre pozos, la gestión de anomalías operativas y la elaboración de reportes diarios para las áreas involucradas.

Los requisitos para aplicar son formación en Ingeniería, Geología o carreras afines, experiencia mínima de 5 años en operaciones de fractura no convencional, conocimientos en diseño de tratamientos, manejo de operaciones de wireline y dominio de plataformas de monitoreo y análisis de datos como Corva, Pason o Totco. El diagrama de trabajo es 7x7 o 14x14, con turnos de 12 horas.

Otra búsqueda activa de la petrolera argentina corresponde al puesto de Planificador y Gestor de Herramientas, también con base en la Torre YPF, en el barrio porteño de Puerto Madero, bajo modalidad híbrida. El puesto está orientado a la implementación de soluciones digitales para el seguimiento de proyectos, la gestión de cronogramas con Oracle Primavera Cloud y la elaboración de reportes con Excel y Power BI.

Entre las tareas principales se encuentran la consolidación y análisis de información de planificación, la gestión de cronogramas y la emisión de reportes globales de avance para la toma de decisiones. Se pide contar con formación en Ingeniería Industrial o afines, experiencia de al menos diez años en la industria de la construcción -con experiencia en Oil & Gas como deseable-, dominio de Oracle Primavera, Excel y Power BI, inglés intermedio o avanzado y disponibilidad para viajar.

Búsquedas laborales de Tecpetrol en Neuquén

Dentro del grupo Techint, Tecpetrol publicó búsquedas vinculadas a sus operaciones en la cuenca neuquina. Una de las posiciones abiertas es Company Man/Woman, para incorporarse a la Dirección de Perforación y Workover en Neuquén.

El puesto implica la supervisión integral de las operaciones, con fuerte foco en seguridad, medio ambiente y salud, el seguimiento del programa operativo, la coordinación de contratistas, la minimización de tiempos no productivos y la elaboración de reportes diarios de avance. Además, se espera interacción permanente con la sala de monitoreo (RTOC) y una comunicación fluida con los equipos técnicos.

Los requisitos para aplicar incluyen ser graduado reciente de Ingeniería en Perforaciones y contar con residencia en la provincia.

Las vacantes activas en Neuquén y Río Negro para el sector energético

Pluspetrol publicó una búsqueda para Ingeniero/a de Producción SSr también en Neuquén. El rol está orientado al monitoreo y optimización de la producción, la evaluación de integridad de pozos, el seguimiento de sistemas de levantamiento artificial, la identificación de oportunidades de mejora en costos y la participación en rutinas operativas de producción y mantenimiento.

Entre los requerimientos para postularse se exige contar con título universitario en Ingeniería en Petróleo, Química o Mecánica, experiencia de 3 a 5 años en un rol similar dentro de la industria del oil & gas, habilidades analíticas y capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios.

La compañía también busca un Operations Planner, con diagrama 7x7 en campo y pernocte en yacimiento. El puesto tiene como desafío la planificación integral de las operaciones, la optimización de recursos, el monitoreo de hitos operativos y la articulación entre áreas técnicas y administrativas.

Los requisitos para aplicar implican formación técnica o en Ingeniería, experiencia excluyente en planificación y coordinación de operaciones en Oil & Gas, manejo de herramientas como MS Project, Primavera o SAP, y residencia en la zona de Neuquén o Río Negro.

Por otra parte, en el marco del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), la consultora Serial de la Torre difundió la búsqueda de un Ingeniero Electrónico orientado a Control, con lugar de trabajo entre CABA y Allen, Río Negro, bajo modalidad presencial 3x2. El puesto se integra al equipo de Optimización y Control, con tareas vinculadas a PLC, SCADA, redes industriales, mantenimiento de sistemas de control y participación en puestas en marcha.

En este caso, las condiciones para postularse incluyen uno a dos años de experiencia en posiciones similares, conocimientos en programación de PLC, protocolos industriales y sistemas SCADA, y formación en Ingeniería Electrónica, Control o afines. Los interesados deben enviar su CV a [email protected], indicando remuneración bruta pretendida.

Asimismo, Serial de la Torre publicó búsquedas para Líder de Planeamiento y Procesos de Supply Chain, con base en Puerto Madero y modalidad híbrida, y para Líder de Mantenimiento, con ubicación en Allen o Punta Colorada. Ambos puestos requieren experiencia mínima de 5 años en roles similares dentro del sector energético, formación universitaria y manejo de herramientas de gestión.

Por su parte, MV Recursos Humanos difundió la búsqueda de un Ingeniero/a Senior de Estimulación de Pozos No Convencionales para Phoenix Global Resources, con base en la cuenca neuquina y modalidad híbrida. El puesto implica liderar el diseño, ejecución y optimización de tratamientos de fractura hidráulica.

Los requisitos para enviar CV incluyen más de cinco años de experiencia en estimulación no convencional, dominio de software de simulación de fractura y nivel de inglés intermedio o avanzado. Los CV deben enviarse a [email protected], con el puesto correspondiente.

La consultora también publicó una búsqueda para Asistente Administrativa/o de Yacimiento, con base en Neuquén y modalidad presencial. El rol brinda soporte administrativo a la gerencia y al yacimiento, con gestión documental y de proveedores. Los interesados deben postularse enviando su curriculum al mismo correo, indicando la referencia “Asistente de yacimiento NQN".

¿Dónde enviar CV para trabajar en Vaca Muerta?

Quienes estén interesados en acceder a oportunidades de trabajo en Vaca Muerta deben prestar especial atención a los requisitos específicos de cada búsqueda.

Las postulaciones pueden realizarse a través de LinkedIn, en los portales de empleo de las operadoras y empresas de servicios, en plataformas como Hiring Room, o mediante el envío de CV por correo electrónico cuando la publicación así lo indica.

También resulta clave seguir las redes sociales y sitios web de las consultoras de recursos humanos que operan en la cuenca, donde se actualizan de manera frecuente nuevas oportunidades laborales vinculadas al desarrollo del shale argentino.