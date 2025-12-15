¿Se cumple el 80/20?: Reincorporan a trabajadores locales en el VMOS

Fiscalización activa asegura el cumplimiento de mano de obra provincial en el oleoducto.

Por estos días, la secretaría de Trabajo de Río Negro detectó incumplimientos en la aplicación de la ley de empleo local en Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) y exigió correcciones inmediatas. La norma, aprobada por unanimidad en agosto de 2025, impone que al menos el 80% de la mano de obra en obras de interés provincial sea local.

La secretaria de Trabajo, María Marta Aviléz, declaró: “En las últimas semanas, detectamos un incremento de personal foráneo en perfiles que Río Negro sí tiene disponibles. No se trata de una disputa entre trabajadores locales y de otras provincias: se trata de cumplir la ley y de garantizar que los puestos que pueden ocupar rionegrinos efectivamente los ocupen”.

De acuerdo a estadísticas oficiales, la provincia cuenta con unos 6.000 trabajadores semi calificados, como soldadores, amoladores, albañiles y biseladores. Estos perfiles cubren la mayoría de las tareas. Solo oficios altamente especializados, como soldadura automática con técnicos extranjeros, admiten excepciones con flexibilidad.

image Avances en la construcción del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur en la Patagonia rionegrina.

Inspecciones semanales y medidas correctivas

La fiscalización del gobierno de Río Negro incluye controles semanales en la traza entre Allen y Punta Colorada. Las inspecciones recientes obligan a la UTE Techint-Sacde a:

Recontratar trabajadores despedidos (no trascendió la causa de las desvinculaciones).

Incorporar personas que aprobaron pre ocupacionales, pero no recibieron convocatoria.

Contratar perfiles técnicos locales previstos en el proyecto.

Sustituir alrededor de 100 choferes categoría D3 foráneos por rionegrinos.

La empresa inicia el proceso de adecuación. Aviléz enfatizó: “Defendemos el empleo local siempre, pero no desde el enfrentamiento. Lo hacemos desde la ley, desde la información y desde el trabajo técnico. Cuando detectamos un desvío, actuamos, y esta vez logramos la reincorporación de rionegrinos que tenían que estar en la obra”.

VMOS - soldadura - cobertura especial (5) Trabajadores rionegrinos refuerzan el empleo local bajo la Ley 80/20 en VMOS.

Detalles de la legislación oficial

La Ley 80/20, impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck, prioriza residentes con al menos dos años de domicilio en la provincia y dentro de un radio de 20 km de la obra. El 20% restante permite mano de obra externa solo si no existe disponibilidad local, con obligación de capacitar rionegrinos.

En su momento, el gobernador lo expresó así: “Desde hoy, no se pone un caño sin contratar un rionegrino”.

Datos previos muestran cumplimiento superior al 80% en tramos del oleoducto, con más de 5.000 empleos generados, ocho de cada diez ocupados por rionegrinos.