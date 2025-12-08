El empleo en el sector energético creció al doble del ritmo de la economía mundial

El empleo en el sector energético global creció al doble del ritmo de la economía mundial

El empleo en el sector energético mundial se expandió durante 2024 al doble del ritmo del mercado laboral global, impulsado por la inversión en obras e infraestructura, aunque con cada vez más cuellos de botella por la falta de mano de obra calificada. Así lo revela el informe World Energy Employment 2025, publicado por la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés).

Según el reporte, el empleo en la industria creció 2,2% el año pasado, frente a una expansión más moderada del empleo total a nivel mundial. En términos absolutos, el sector alcanzó los 76 millones de trabajadores en 2024, más de 5 millones adicionales respecto de 2019. En los últimos cinco años, la energía explicó el 2,4% de todos los nuevos puestos creados en la economía mundial.

El sector que lidera la creación de empleo

De acuerdo al reporte de la entidad, el mayor dinamismo se registró en el sector eléctrico, que concentró tres cuartas partes del crecimiento del empleo y se convirtió en el principal empleador de la industria energética, superando por primera vez al segmento de suministro de combustibles.

La energía solar fotovoltaica aparece como el principal motor de esta expansión, acompañada por un fuerte aumento de las contrataciones en energía nuclear, redes eléctricas y sistemas de almacenamiento.

En paralelo, el avance de la electrificación en otros sectores genera una reconfiguración del mercado laboral: solo en 2024, los empleos en fabricación de vehículos eléctricos y baterías crecieron en casi 800.000 puestos, indica el análisis.

El panorama para los combustibles fósiles

A pesar del avance de las energías limpias, el empleo en los combustibles fósiles mostró resiliencia durante 2024. Los puestos de trabajo en la industria del carbón repuntaron en India, China e Indonesia, lo que llevó el empleo del sector a ubicarse 8% por encima de los niveles de 2019, pese a las fuertes caídas registradas en economías más avanzadas.

En tanto, la industria del petróleo y el gas logró recuperar la mayor parte de los empleos perdidos durante 2020. Sin embargo, la IEA advierte que los bajos precios y la incertidumbre económica provocaron recortes de personal durante 2025. Con datos preliminares, el organismo proyecta que el crecimiento del empleo energético se desacelerará a 1,3% este año, en un contexto de mercados laborales que continúan ajustados y mayores tensiones comerciales y geopolíticas.

El riesgo por la escasez de trabajadores calificados

A pesar del desempeño del sector, el informe alerta por un mayor déficit de mano de obra especializada. Más de la mitad de las 700 empresas, sindicatos e instituciones que participaron en la Encuesta de Empleo en Energía de la IEA reportaron cuellos de botella críticos en la contratación, con impacto directo sobre los tiempos de ejecución de proyectos, los costos del sistema y la seguridad.

“El sector energético fue uno de los motores más fuertes y consistentes de la creación de trabajo en la economía mundial durante un período marcado por una fuerte incertidumbre”, declaró el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol.

“Sin embargo, este impulso no puede darse por sentado. La capacidad del mundo para construir la infraestructura energética que necesita depende de contar con suficientes trabajadores calificados. Los gobiernos, la industria y las instituciones deben colaborar para cerrar la brecha laboral y de competencias. Si no se aborda, esta escasez podría ralentizar el progreso, aumentar los costos y debilitar la seguridad energética”, expresó el directivo de la organización.

Oficios técnicos, los más demandados

Según el informe, los perfiles más escasos en la actividad son los técnicos: electricistas, soldadores, operarios de redes, operadores de plantas e ingenieros nucleares. Estos puestos sumaron 2,5 millones de empleos desde 2019 y hoy representan más de la mitad de la fuerza laboral energética mundial.

Recorrida VMOS ducto oleoducto caños trabajadores soldadores (3) Proyectos de GNL y gasoductos impulsan nuevas oportunidades laborales

Por otra parte, el envejecimiento de la fuerza laboral agrava el problema. En los países desarrollados, por cada trabajador joven que ingresa al sector, hay 2,4 empleados próximos a jubilarse. En actividades vinculadas a la energía nuclear y las redes eléctricas, las salidas superan a los ingresos, con relaciones de 1,7 y 1,4 a 1, respectivamente.

Desafíos para la industria

Para concluir, el informe de la IEA advierte que la cantidad de nuevos trabajadores calificados no alcanza para cubrir la demanda que viene. Para evitar que la brecha de habilidades se profundice de cara a 2030, el ingreso de nuevos profesionales al sector debería aumentar 40% a nivel mundial. Esto exigiría una inversión adicional de 2.600 millones de dólares por año.

Entre los principales obstáculos para acceder a las capacitaciones, la entidad identifica los costos de los programas, la pérdida de ingresos durante la formación y la falta de información sobre la oferta educativa.

Como respuesta, el organismo plantea la necesidad de incentivos financieros, más propuestas de aprendizaje, mayor participación del sector privado en los planes de estudio e inversiones en infraestructura de formación.

La reconversión laboral dentro del propio sistema energético aparece como otro eje clave. Si bien algunas regiones comienzan a mostrar caídas en el empleo vinculado a la industria hidrocarburífera, la capacitación orientada podría facilitar el traspaso de esos trabajadores hacia los segmentos de la industria que hoy están en expansión, concluye la IEA.