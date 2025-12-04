Avanza el gasoducto del proyecto GNL: terminó la descarga del primer cargamento de caños en San Antonio Este

El proyecto de gas natural licuado ( GNL ) que impulsa Southern Energy (SESA) , consorcio integrado por Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG , dio esta semana un paso decisivo con la finalización de la descarga del primer cargamento de caños de acero destinados al gasoducto que alimentará las futuras unidades flotantes de licuefacción. La operación se completó este jueves en el puerto de San Antonio Este , donde quedaron almacenadas más de 10.000 toneladas de material para la obra.

El pasado martes, la llegada del buque Billion Star , de 175,53 metros de eslora y 29,4 metros de manga, marcó el inicio de la fase de ejecución de esta parte del proyecto. La terminal portuaria rionegrina fue el punto elegido para recibir las 2.265 unidades de caños de distintos diámetros , que serán utilizadas tanto en tramos terrestres como submarinos del ducto.

Cómo fue el operativo y qué sigue

La descarga se realizó mediante maniobras especializadas de izaje y manipulación pesada, respetando los tiempos previstos. Una vez finalizada la operatoria, los caños fueron acopiados dentro del predio portuario a la espera de su traslado.

1764877269_34f4d56881848ed42dbc El proyecto de GNL dio un nuevo paso con la llegada de los caños para el gasoducto (Foto: Gobierno de Río Negro)

En paralelo, se trabaja en la adecuación del área donde se montará el obrador principal. De acuerdo con fuentes oficiales, el movimiento de los tubos hacia los frentes de obra comenzaría en el plazo de unas cuatro semanas. Con este paso completado, avanzarán el armado del sistema de acopio, la logística terrestre y los trabajos preliminares para el posterior tendido del ducto.

caños gnll Llegaron los caños para el gasoducto del proyecto GNL (Foto: Gobierno de Río Negro)

Tras la culminación del operativo portuario, la iniciativa de GNL comenzó a concretar su etapa constructiva tras meses de gestiones administrativas previas.

Desde el Gobierno de Río Negro siguieron de cerca las tareas. El gobernador Alberto Weretilneck celebró la llegada de los materiales y anticipó el próximo paso del cronograma: “Cada avance confirma algo importante: la provincia es clave en el futuro energético argentino, con un Estado que acompaña inversiones estratégicas y genera oportunidades”.

Las plataformas flotantes que permitirán exportar GNL

La iniciativa de GNL que desarrolla Southern Energy se apoya en un esquema de producción mediante dos plantas flotantes de licuefacción que operarán frente a la costa de Río Negro. En conjunto, ambas unidades permitirán alcanzar una capacidad de producción del orden de 6 millones de toneladas de GNL por año, convirtiéndose en el primer proyecto argentino de este tipo con escala industrial.

La unidad Hilli Episeyo será la primera en entrar en servicio. Actualmente se encuentra operando en África, pero en 2026 dejará su ubicación actual para ser sometida a un proceso de extensión de vida útil en el astillero Seatrium, en Singapur. Finalizados esos trabajos, el buque comenzará un contrato de operación por 20 años en aguas argentinas, con inicio previsto para 2027.

Por otra parte, avanza el desarrollo del MKII FLNG, cuya reconversión se lleva adelante en el astillero CIMC Raffles. La compañía ya confirmó la Decisión Final de Inversión (FID) durante el tercer trimestre de 2025, y cuenta con todas las habilitaciones regulatorias necesarias, incluidas la licencia de exportación por 30 años y su encuadre como proyecto estratégico bajo el RIGI. La inversión comprometida asciende a US$ 2.200 millones, con inicio de operaciones estimado para 2028.

Como parte de los requisitos ambientales, SESA presentó en septiembre el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente al MKII. El buque tendrá 392 metros de eslora y 61 metros de manga, y será el más grande de su tipo en operar en el país. Se trata de un metanero reconvertido, con capacidad para procesar 3,5 millones de toneladas anuales en dos trenes de licuefacción, almacenar 148.000 m3 de GNL y despachar cargamentos a buques metaneros de hasta 180.000 m3.