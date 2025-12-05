Exportaciones de hidrocarburos: ¿podrá Argentina alcanzar los U$S60.000 millones hacia 2030?

El sector de petróleo y gas en Argentina experimenta un renovado y fuerte interés internacional, impulsado por el colosal potencial de Vaca Muerta . En este contexto, el exsecretario de Energía de la Nación, Emilio Apud , evaluó la dinámica energética , señalando que el país atraviesa "una situación nueva y muy propicia".

Apud reconoció que esta euforia también se debe a que " si estás en un nivel cero, cualquier cosa arriba de cero te parece grande ". Sin embargo, subrayó un cambio de paradigma histórico: la naciente vocación exportadora del país en hidrocarburos.

"No teníamos experiencia exportadora de petróleo y menos de gas. Ahora, con el transporte del gas en forma líquida a cualquier parte del mundo, aparece la única vía para monetizar las reservas de Vaca Muerta que no vamos a usar internamente", dijo Apud en diálogo con la radio 99.9.

Esta capacidad de exportar gas natural licuado (GNL) desbloquea el valor de las vastas reservas no convencionales, que antes no tenían una salida comercial viable más allá del mercado interno.

El horizonte a 5 años

El potencial exportador del sector es enorme y podría cambiar la matriz de divisas del país. Apud proyectó un salto exportador significativo para fines de esta década, siempre que se mantenga un rumbo político estable.

Según sus estimaciones, "si no volvemos a los bandazos y no regresa un peronismo destructor o un nacionalismo extremo, en 2030 podríamos estar exportando entre 50 y 60 mil millones de dólares en hidrocarburos. Estamos hablando de cinco años".

Esta cifra, proveniente del análisis del exfuncionario representa un cambio monumental en la balanza comercial argentina, que históricamente ha luchado por generar excedentes de divisas.

Respecto a la competitividad del shale argentino, Apud afirmó que el sector petrolero tiene márgenes importantes: "Aunque baje algo el precio del barril, los números de Vaca Muerta dejan márgenes importantes". Además, destacó que proyectos recientes han avanzado con capital privado, operando "con prescindencia del Estado", como el oleoducto de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

VMOS - dron (5) El megaproyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) avanza hacia su etapa definitoria.

Desafíos estructurales

Si bien el sector de petróleo y gas avanza mayoritariamente con inversión privada y reglas de mercado, el sistema eléctrico nacional presenta una realidad crítica y requiere acción urgente por parte del Estado.

Apud advirtió que el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) está saturado: "No admite más renovables porque faltan líneas de transporte". Y agregó: "El sistema interconectado está saturado. No admite más renovables porque faltan líneas de transporte."

El sector eléctrico es un insumo básico para la competitividad de cualquier industria. La falencia en generación, transporte y distribución es una debilidad estructural que se evidenciará con la llegada de las altas temperaturas y los consecuentes cortes de luz. Por lo tanto, el Estado debe concentrar sus esfuerzos en corregir estas deficiencias.

La hoja de ruta

El potencial exportador de los recursos naturales excede la capacidad de uso interno, por lo que exportar resulta imperativo. En este punto, Apud coincidió parcialmente con especialistas que señalan que solo petróleo y minería no alcanzan para sostener el desarrollo, e insiste en la necesidad de aprovechar también "su conocimiento científico y experiencia digital".

El problema de fondo sigue siendo institucional. Apud señaló que el desarrollo del sector requiere reglas estables y una moderación fiscal: "El Estado debe reducir su avidez de captar renta. El precio ahora lo fija el consumidor global; no tiene sentido que un gobernador pretenda condiciones imposibles".

"No sirve sacar reformas por DNU o a fuerza de mayorías circunstanciales. Si no hay respaldo del 70% del sistema político, cualquier avance puede revertirse en 2027 o 2031."

Según el exsecretario, Argentina debe apuntar a políticas de Estado que trasciendan los cambios de gobierno, como ocurre en países vecinos como Chile o Perú, que mantienen una política económica coherente. La estabilidad política y regulatoria se presenta como la única garantía para capitalizar la inédita oportunidad energética que hoy tiene el país.