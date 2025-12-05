Vaca Muerta frente al ciclo que viene: financiamiento, GNL, tecnología y cambios para sostener el desarrollo

Vaca Muerta atraviesa una etapa de expansión que solo podrá sostenerse con más inversiones en transporte, mayor capacidad de evacuación de la producción y reglas de juego estables a largo plazo . En este escenario, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) es una de las herramientas que cambia la ecuación para avivar proyectos de gran escala en el sector.

Entre las obras de mayor impacto estratégico para el próximo ciclo de expansión se destaca el Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS). El proyecto, desarrollado por un consorcio integrado por YPF, Vista, Pan American Energy (PAE), Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol, permitirá trasladar el petróleo desde el núcleo productivo de la cuenca neuquina hasta un nuevo puerto de exportación sobre el litoral atlántico de Río Negro.

En paralelo, avanza el proyecto de exportación de gas natural licuado que encabeza Southern Energy (SESA), la sociedad conformada por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. El primero de los buques de licuefacción, el Hilli Episeyo, comenzará a operar en 2027, mientras que el segundo, el MK II, se sumará en 2028. Esta semana, se selló un acuerdo de largo plazo con la empresa alemana SEFE (Securing Energy for Europe) para exportar durante 8 años.

A este entramado de planes se suma el anuncio de Camuzzi en el negocio del GNL, con una iniciativa propia de exportación que fue comunicada oficialmente durante el evento Energy Day 2025 organizado por Econojournal en el Club Hípico Alemán, en la Ciudad de Buenos Aires.

El “amanecer” del shale argentino

Miguel Galuccio, fundador y CEO de Vista Energy, realizó una evaluación optimista sobre el presente de Vaca Muerta y el futuro de la industria, aunque advirtió sobre los desafíos para acelerar el desarrollo del yacimiento no convencional, durante la apertura del encuentro.

“En el 2012, había que creer que el recurso estaba ahí, que Vaca Muerta era importante para la industria y para el país, y que valía la pena probar”, recordó Galuccio sobre los primeros años del desarrollo. “Doce años más tarde, la cuenca neuquina produce 550.000 barriles por día, el 100% de la producción de la Argentina”, afirmó.

Pese a los avances, el CEO de Vista aclaró que el desarrollo todavía está por debajo del potencial. “Hoy tenemos 40 equipos de perforación en la Argentina. Estados Unidos tiene 450 en el ocaso y nosotros tenemos 40 en el amanecer”, señaló.

Galuccio también comparó el desarrollo local con los proyectos offshore de Brasil, donde reconoció una alta rentabilidad, pero marcó una diferencia estructural a favor del shale argentino: la rapidez de respuesta frente a los vaivenes del mercado. “En un mundo volátil, tener un recurso de ciclo corto te da una ventaja competitiva increíble. Brasil no tiene el ciclo corto que tenemos nosotros. Detener hoy 15 FPSO que están viniendo para Brasil no es a costo cero. Nosotros podemos frenar, arrancar y acelerar en plazos de tres meses”, sostuvo el CEO de Vista.

A su vez, el ejecutivo planteó que la Argentina necesita dar un nuevo salto en la forma de desarrollar Vaca Muerta. “Hemos llegado al límite de lo que podemos llegar con la tecnología que tenemos. Tenemos que cambiar el juego: ser mucho más disruptivos en cuanto a lo que hacemos y cómo lo hacemos, tanto en la cadena de supply, para lo que es factory drilling en el no convencional, y por el otro lado, en el uso de la tecnología", afirmó.

Según explicó, el principal desafío para atraer compañías internacionales ya no está en el riesgo geológico, sino en el llamado “overground risk” (riesgo de superficie). “Las compañías independientes norteamericanas se sienten rápidamente cómodas con la roca. Donde tenemos el desafío como país es en que se sientan cómodas con las reglas de superficie: cómo trabajamos, cómo es el sistema de impuestos, cómo es el sistema de regalías”, sostuvo.

Miguel Galuccio Vista Energy CEO Miguel Galuccio ponderó la estrategia de Vista Energy en Vaca Muerta.

Desde el Grupo Techint, el vicepresidente institucional Javier Martínez Álvarez analizó las implicancias del escenario internacional, el cual está atravesado por tensiones geopolíticas, cambios en el comercio y una reconfiguración de prioridades energéticas a nivel mundial. De acuerdo al ingeniero, la transición energética "perdió protagonismo" frente a la necesidad de garantizar energía accesible y segura, un giro que devuelve centralidad al petróleo y al gas como pilares estratégicos. “Tenemos el impacto de la inteligencia artificial con ese cambio de percepción respecto a la evolución del consumo de energía en el mundo”, sostuvo.

“A mí me gusta jugar siempre con el ejemplo de Noruega y Nigeria. Dos países que producen cantidad similar de crudo. Hicieron dos cosas muy distintas con su desarrollo petrolero. Uno hizo un desarrollo deliberado de industrias de servicio y de producto y hoy son sofisticadísimos proveedores de industrias offshore mundial. El otro no hizo nada”, explicó. En ese contraste, ubicó a la Argentina ante una oportunidad histórica de reproducir un modelo de desarrollo industrial integrado al sector hidrocarburífero.

“La verdadera oportunidad de Vaca Muerta es la de desarrollar valor agregado. No se puede sin Vaca Muerta, pero con Vaca Muerta no alcanza. Yo creo que este proyecto excede un gobierno, es un proyecto nacional", señaló.

martinez alvarez Javier Martínez Álvarez, vicepresidente institucional del Grupo Techint.

Avances en las obras del VMOS

El VMOS marca un hito clave para la infraestructura del país. La traza del oleoducto se extiende a lo largo de 437 kilómetros, con un diámetro de 30 pulgadas. El primer tramo une Allen con Chelforó, con una extensión de 110 kilómetros, mientras que el segundo va desde Chelforó hasta Punta Colorada, a lo largo de 327 kilómetros, donde se construye una terminal lista para operar buques de gran porte tipo VLCC. La ejecución quedó en manos de la UTE Techint–SACDE.

Pablo Brottier, director ejecutivo de Sacde, explicó que la obra ya completó su trazado principal: “En el VMOS se terminó de soldar este mes pasado y se ha terminado el cierre metálico, que significa que el ducto está totalmente construido de punta a punta”. “La primera soldadura se hizo en mayo y la última soldadura en noviembre, en 150 días corridos, con lluvia, con viento, con frío, se completaron 440 kilómetros de un oleoducto fundamental para Argentina”, declaró.

Por su parte, Alejo Calcagno, director de la Región Sur de Techint, habló sobre la evolución en productividad que permitió alcanzar este resultado: “Arrancamos con 80 juntas por día, pasamos a 100, 110 en reversión, y hoy terminamos con un récord de 175 por día”. Además, confirmó que la obra del ducto se completó “casi dos meses adelante del programa”.

El financiamiento como factor del desarrollo

En los paneles de “Desafíos en el Upstream de hidrocarburos”, el acceso al capital fue señalado como uno de los principales determinantes del ritmo de crecimiento de la cuenca neuquina. “Para seguir desarrollando Vaca Muerta hace falta un nivel de inversiones mucho más importante", dijo Sergio Mengoni, director general de Total Austral y Country Chair de TotalEnergies Argentina.

“Es crucial que no nos quedemos con lo que tenemos y que seamos ambiciosos, y que sigamos trabajando a nivel de la industria con el Gobierno nacional, con el gobierno provincial, entre nosotros, para seguir atrayendo inversiones extranjeras”, agregó.

"Sigamos trabajando con la desregulación, sigamos trabajando para demostrar que Argentina puede ir más allá que un par de años de buenos mensajes, para que esto sea una continuidad y que sigamos convenciendo al mundo de que somos un país serio y que somos capaces de seguir desarrollando esta industria. No solamente vamos a tener financiamiento que podamos ir a buscar de aquí hacia afuera, sino también compañías como la nuestra que traigamos inversiones para invertir en el país”, sostuvo.

total El primer panel de “Desafíos en el Upstream de hidrocarburos”.

Desde Tecpetrol, Ricardo Ferreiro, presidente de Exploración y Producción (E&P), declaró: “La velocidad del desarrollo, de ahora en adelante, va a depender muchísimo del precio del petróleo”. El directivo recordó la reciente colocación de deuda de la compañía: “Pudimos emitir unos 750 millones de dólares con una tasa de 7,62". Los fondos se destinan al desarrollo de Los Toldos II: "Para que sepan algunos números, unos 2.600, 2.700 millones de dólares antes de la puesta en marcha para mediados del 2027, vamos a producir 70.000 barriles".

“El precio promedio del Brent en el año 24 fue de 80 dólares y estamos en 62, 63. Eso baja el nivel de flujo de caja disponible para reinvertir y le pone más presión sobre el financiamiento, añadió.

El proyecto de Southern Energy: inversiones a largo plazo

Al referirse al proyecto de SESA, Fausto Caretta, Upstream Managing Director de PAE, señaló que el 2025 marca un punto de inflexión para la empresa por la magnitud del esfuerzo inversor en infraestructura que implica la obra. Explicó que solo el alquiler de los buques de licuefacción representa un compromiso del orden de los USD 15.000 millones a lo largo de 20 años, a lo que se suma la construcción de un gasoducto dedicado que unirá Vaca Muerta con el Golfo San Matías.

El ejecutivo precisó que ya se invierten unos 700 millones de dólares para conectar el Gasoducto San Martín y que, por otro lado, el desarrollo del upstream demandará otros USD 10.000 millones. “En total estamos hablando de 25 mil millones de dólares”, afirmó.

Asimismo, indicó que la propuesta "compite directamente con los proyectos de GNL de Estados Unidos, porque es un commodity, es un mercado único y competimos por los mismos mercados”. "La estabilidad macroeconómica en los 20 años del proyecto es fundamental”, dijo. "Cuanto más nos acerquemos al el sistema financiero, fiscal, de inversiones, americano, más competitivos vamos a poder ser", señaló Caretta.

Por su parte, Martín Rueda, managing director de Harbour Energy, se refirió al crecimiento de la compañía a nivel global y su compromiso en las inversiones locales, tras la incorporación de los activos de Wintershall Dea en 2024. Durante su participación en el panel, se refirió al acuerdo firmado por Southern Energy con la compañía alemana SEFE: “En mayo aprobábamos el FID del primer buque y hoy tenemos el FID de los dos buques aprobados, el RIGI aprobado, los permisos de exportación y los permisos ambientales. Va a una velocidad increíble”. El contrato contempla envíos por 2 millones de toneladas anuales.

Asimismo, confirmó que Harbour también busca avanzar en petróleo en el bloque San Roque, además de expandir su perfil gasífero. “Nos interesa crecer en gas y también estamos buscando crecer en crudo, con una producción segura, eficiente, responsable y que nos permita construir un negocio competitivo y durable en el tiempo”.

max Max Westen, vicepresidente de Estrategia de YPF, y Martín Rueda, managing director de Harbour Energy

De esta manera, Argentina empieza a construir su camino como un nuevo proveedor de gas natural licuado en el mercado global. Durante el panel “Una mirada cross sobre el mercado del GNL”, Rodolfo Freyre, vicepresidente de Gas y Energía de PAE, explicó el proceso que llevó a firmar el contrato de exportación con SEFE: “Lo importante acá es cómo se posiciona Argentina como nuevo proveedor de GNL en el mundo. Sobre todo Europa, después de lo que pasó con Rusia y la dependencia de Rusia, de a poco ha ido buscando diversificar su importación de combustible”.

Uno de los factores clave para cerrar el acuerdo fue la relación previa con la firma europea, que ya opera como comprador del buque Hilli Episeyo en Camerún. “Ellos ya vienen operando con este barco como off-takers hace prácticamente 7 años, van a cumplir su octavo año el año que viene. Lo conocen al barco, están confiados con el barco, con la operación”, dijo.

Mercados de destino y competencia internacional

La ejecución del proyecto de SESA abre oportunidades no solo hacia Europa, sino también hacia América del Sur y el Caribe. Desde la visión de Excelerate Energy, Gabriela Aguilar explicó que Brasil será un actor central: “Brasil tiene seis terminales de importación de GNL, las cuales dos estamos también allí. En marzo se va a llevar a cabo la nueva licitación de generación eléctrica”.

Colombia, Chile y Uruguay también aparecen como mercados potenciales. A eso se suma el desarrollo de la pequeña y mediana escala: “Hoy por hoy, no solamente son mercados flexibles de corto plazo, sino también cómo desarrollar la pequeña y mediana escala, que es, por ejemplo, Caribe”. “Europa lo que busca también es la diversificación de la oferta. Todos los mercados buscan no tener un solo proveedor”, agregó.

Respecto de la evolución de los precios, Aguilar apuntó: “No hay que enfocarse en el tema del precio. El GNL es la respuesta a la sustentabilidad, a sustituir a los combustibles fósiles líquidos, y es la base para las energías renovables. La demanda va a estar motivada mucho más por otros componentes que por sólo precios".

Año inédito para YPF: producción y reordenamiento de activos

YPF cerró 2025 con resultados históricos en Vaca Muerta, impulsados por una reorientación de su presupuesto de inversiones hacia el no convencional, como parte de su plan 4x4. Así lo explicó Max Westen, vicepresidente de Estrategia de la compañía, al realizar un balance del año. “Empezamos a ver los resultados de dos años de trabajo muy fuerte", enfatizó.

Según detalló, la participación de Vaca Muerta dentro del presupuesto total de inversiones superó el 70%, cuando en 2023 era inferior al 50%, un cambio que se reflejó de manera directa en los niveles de producción. “Pasamos de 110.000 barriles casi dos años atrás, tocamos un pico de 200.000 barriles hace un par de días, compensando la pérdida de producción que tuvimos por los bloques inmaduros”, sostuvo.

Westen señaló que uno de los grandes hitos del año fue la puesta en marcha del VMOS, que permitió coordinar a toda la industria bajo una lógica de colaboración: "Si competíamos no había lugar para todos y, de esta forma, logramos habilitar un proyecto exportador para todos los jugadores”.

En paralelo, YPF avanzó con el desprendimiento de campos maduros a través del Proyecto Andes I, que incluyó entregas en Neuquén, Mendoza, Santa Cruz y Chubut. En total, la compañía ya transfirió 38 campos a nuevos operadores. También firmó un acuerdo con la provincia de Tierra del Fuego que aguarda aprobación legislativa, según detalló el ejecutivo durante su participación en el evento.

Previsiones en los precios del crudo

Frente a un escenario internacional de precios más bajos, con proyecciones en torno a los 55 o 60 dólares por barril hacia 2026, tanto Rueda como Westen coincidieron en la necesidad de sostener la competitividad. “Nosotros estamos preparando un presupuesto basado en niveles de precios bajos. Siempre tenemos que estar preparados para trabajar en escenarios bajos y capturar más valor cuando el precio sea alto”, dijo el ejecutivo de YPF. Y añadió: “Vaca Muerta tiene la capacidad de desarrollar valor, incluso a niveles de precios cada vez más bajos”.

En tanto, Rueda explicó que los proyectos de GNL requieren previsibilidad y un marco estable: “Son proyectos que operan con ciclos largos de inversiones intensivas en capital, por lo cual requieren de un marco regulatorio estable y predecible, y que seamos competitivos a lo largo de toda la cadena de valor”.

La alianza entre YPF, Eni y Adnoc en Vaca Muerta

Durante el último tiempo, YPF adquirió participaciones clave en bloques del norte de Vaca Muerta y avanzó con la incorporación de socios internacionales. “Hemos comprado un porcentaje de Sierra Chata, que es un bloque para habilitar el proyecto de LNG, y también adquirimos el 45% de dos bloques de Total, que, para nosotros, son bloques de calidad”, dijo Westen.

Sobre las próximas fases del proyecto Argentina LNG, detalló que el acuerdo con la italiana ENI y la compañía de Abu Dhabi, ADNOC, ya está confirmado: “Está cerrada técnicamente la cartera de contratación. ADNOC nos termina de consolidar un consorcio para un proyecto de 12 MTPA”.

En relación con la posible integración de estos socios al upstream, el directivo de la firma fue claro sobre la estrategia de YPF: “Una de las condiciones que pusimos desde el inicio es que el proyecto tiene que ser integrado, desde el upstream hasta la planta de licuefacción, para evitar asimetrías entre los socios. Hay conversaciones para que ENI y ADNOC se integren a algunos bloques”. Sin embargo, evitó dar precisiones sobre cuáles serían esas áreas.

Camuzzi presentó su proyecto de GNL

El anuncio sorpresa del evento estuvo a cargo de Alejandro Macfarlane, presidente de Camuzzi Gas Inversora, al presentar el nuevo proyecto de gas natural licuado que impulsa el grupo para llevar el gas de Vaca Muerta a los mercados internacionales. Se trata de “LNG del Plata”, una iniciativa de exportación mediante un buque de licuefacción flotante (Floating LNG) que se instalará en el Puerto La Plata, en la provincia de Buenos Aires, y que demandará una inversión estimada en USD 3.900 millones a lo largo de los próximos 20 años.

El proyecto, controlado por la empresa que opera Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur, tiene un esquema dual: por un lado, permitirá exportar más de 2,4 millones de toneladas anuales de GNL, volúmenes equivalentes a más de 9 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, y, por otro, actuará como una herramienta de refuerzo para el abastecimiento del mercado interno durante los meses de mayor consumo. “Este proyecto no solo permitirá generar 500 puestos directos de trabajo, sino que a lo largo de los 20 años de operación previstos, aportará más de USD 14.500 millones en divisas provenientes de exportaciones, acompañando de esta forma el potencial del país y su rol estratégico en el abastecimiento energético mundial”, destacó Macfarlane.

Midstream: obras para ampliar la infraestructura gasífera

El panel de Midstream estuvo atravesado por un mensaje común: sin obras de transporte y procesamiento, el potencial de la cuenca neuquina no podrá llevarse adelante plenamente. En ese marco, Oscar Sardi, CEO de TGS, detalló el alcance del proyecto de ampliación del Gasoducto Perito Moreno (GPM), una obra que demandará una inversión privada de unos 560 millones de dólares, a la que se suman otros 220 millones en propuestas de menor tamaño.

“La obra, que fue adjudicada recientemente por la Secretaría de Energía, consta en potenciar un sistema que actualmente transporta 21 millones de metros cúbicos a través de un gasoducto de más de 570 km de longitud. El objetivo fundamental es agregar potencia a este gasoducto”, explicó Sardi.

"En estos momentos la Comisión Evaluadora de RIGI tiene el proyecto. Estamos en estos momentos en ajustes, pero está todo sobre la mesa y asumimos que en la próxima semana o mes entendemos que el proyecto va a estar aprobado”, sumó. “Vamos a hacer lo necesario para llegar al invierno 2027 y aportar un volumen importante de gas que va a generar beneficios en la balanza comercial de 700 millones de dólares de ahorro y en beneficios fiscales del orden de los 450 millones”, detalló.

En paralelo, el ejecutivo de TGS se refirió al desarrollo de proyectos de procesamiento de líquidos de gas natural (NGLs): “Creo que son los proyectos que está necesitando nuestro país, nos tenemos que poner de acuerdo, ver cuál es el mejor, el más competitivo, pero lo que tenemos que tener claro es que tenemos que estar todos integrados para sacar un único proyecto que represente a la Argentina de la mejor forma y que los productos, cuando salen al mercado, puedan ser competitivos”.

Transporte de crudo: foco en la eliminación de cuellos de botella

Ricardo Hosel, CEO de Oldelval, puso el foco en la urgencia de expandir la capacidad de transporte para sostener el crecimiento de la producción de la cuenca neuquina. La empresa viene de inaugurar en abril el proyecto Duplicar Plus, que permitió incrementar el transporte hacia los puertos de exportación.

“Estamos viendo que para mayo o junio del año que viene, el Duplicar Plus va a estar totalmente ocupado. Así que ya estamos iniciando las obras para ampliar esa capacidad en otros 200.000 barriles”, adelantó Hosel.

El ejecutivo también graficó con números el impacto exportador: “Si pensamos en Duplicar Plus, que iba a generar la posibilidad de exportar unos 6.000 millones de dólares de petróleo. Hoy Duplicar Plus está a casi el 85% de capacidad. Así que estamos llegando casi ya a probablemente unos 4.000, 4.500 millones de dólares”.

Además, anticipó que con la llegada del proyecto VMOS, se evitarán nuevos cuellos de botella en la cuenca. Por otra parte, hizo hincapie en la necesidad de avanzar hacia un operador único del sistema de transporte de crudo para ganar eficiencia. “Nosotros en Oldelval creemos que la cuenca, para transporte de petróleo, debería tener un solo operador para que sea eficiente, no solamente en costos sino que sea un transporte coordinado”, explicó. Y agregó: “Si querés transportar un millón de barriles no nos parece eficiente que haya dos o tres operadores transportándolo. Un solo operador puede coordinar un poco las moléculas para ordenar bien qué calidad tiene que salir por cada puerto”.

GLP y fraccionamiento

Tomás Córdoba, CEO de Compañía Mega, brindó detalles sobre el plan de expansión que la empresa ejecuta en su planta de Bahía Blanca, con una inversión total de unos 260 millones de dólares para ampliar la capacidad de fraccionamiento y fortalecer las exportaciones de GLP. "La obra, que en 2026 estaríamos terminando, nos va a permitir ampliarnos hasta unas 2.300 toneladas incrementales. En la primera fase, que es la que pondríamos operativa el año que viene, de unas 850 toneladas”, explicó.

La estrategia de Mega apunta directamente a los mercados externos. “Hoy el mercado de GLP local está totalmente abastecido, con lo cual todo el crecimiento en producción es saldo exportable”, subrayó Córdoba.

En el corto plazo, la ampliación permitiría sumar unos 100 millones de dólares adicionales en exportaciones, y completar el nuevo tren de fraccionamiento aportaría otros 150 millones. Pero el verdadero salto llegaría con la duplicación total de la capacidad, según explicó el CEO de Mega. “Creo que es clave encontrar las estructuras más eficientes porque la competencia está fuera de Argentina. Nosotros no vamos a competir tanto localmente como vamos a competir con otras jurisdicciones que ofrezcan el mismo supply”, indicó.

Petroquímica: presión, sobreoferta y oportunidades en Vaca Muerta

Dolores Brizuela, Country Manager de Dow, analizó la coyuntura global de la industria petroquímica, marcada por una fuerte sobreoferta, principalmente originada en China. “Hoy a nivel global, el sector está muy complicado por una sobre oferta de productos que se está viendo en casi todos los canales de la petroquímica, que se da por una combinación de una demanda que crece más lento de los niveles prepandemia y muchísima oferta nueva, principalmente en China”, describió. En el caso del polietileno, producto clave de su planta de Bahía Blanca, el crecimiento chino pasó de tasas del 10% anual a apenas el 3%, lo que generó una fuerte compresión de márgenes.

"Creo que Argentina, si hace bien la tarea, tiene una enorme oportunidad de que toda la cadena se pueda desarrollar. Me preocupa que, teniendo una materia prima que globalmente es competitiva, no podamos desarrollar toda la cadena de valor y terminemos exportando el commodity e importando el producto terminado, hay que trabajar bien en un plan de mediano y largo plazo, como hacen los chinos", aseguró.

El escenario político para el sector energético

En las elecciones legislativas de octubre, La Libertad Avanza se impuso en 15 provincias y superó el 40% a nivel nacional. En el sector energético, el resultado fue leído como una señal de estabilidad en las reglas de juego para los proyectos en marcha y los que están en carpeta. En esta línea, el RIGI es señalado por las empresas como uno de los instrumentos que inciden en la decisión de sostener o acelerar inversiones.

Martínez Álvarez se refirió al cambio de expectativas que atravesó el país tras los comicios: "Si nosotros veíamos nuestra situación dos meses antes de la elección, creo que ahí se veían los desafíos y las incertidumbres. No hay duda que el resultado electoral ha abierto oportunidades, vuelve a resetear de alguna manera expectativas, hay noticias favorables, la baja del riesgo país, que es absolutamente clave”, destacó.

Sin embargo, advirtió que ese nuevo contexto debe venir acompañado de señales de previsibilidad y cuidado del sector productivo. En ese punto, puso el foco en la presión fiscal que enfrentan las empresas en los distintos niveles del Estado. “Yo veo muchos gobernantes municipales o provinciales que manifiestan defender la industria y, sin embargo, cobran tasas. Veo una cierta voracidad o vocación fiscal. Yo le pondría un signo de prudencia. Tenemos que seguir cuidando Vaca Muerta”, mencionó el directivo de Grupo Techint.

Vista Energy Vaca Muerta shale oil Petróleo (4)

“La integración con Estados Unidos es absolutamente sabia. Es el camino correcto por motivos políticos, por motivos de valores, pero también por motivos comerciales”, añadió. "Este es un proyecto de todos. Las amenazas van a estar siempre al costado de la ruta, y es una industria que, además de traer divisas para el país, provee desarrollo, tiene una cadena de pymes que acompasan su propio desarrollo, la hace más fuerte y la protege para cuando venga el lobo feroz", dijo Martínez Álvarez.

Otro de los CEOs que se expresó sobre la posición del Gobierno nacional fue Galuccio, quien destacó el clima de diálogo con la actual gestión: “Hay un reconocimiento que lo que nosotros hacemos y el recurso que tenemos. No veo que tengamos el problema de tener un gobierno cerrado a tener la discusión, todo lo contrario, lo veo abierto, lo veo permeable, lo veo buscando soluciones. Estuve con el ministro de Economía el otro día y era una máquina de hacerme preguntas. Hay una apertura grande hacia qué podemos hacer. Es responsabilidad nuestra presentar soluciones y exponer qué es lo que necesitamos para invertir más, qué es lo que necesitamos para crecer".

También, el debate sobre el marco laboral ocupa un lugar central dentro de la agenda del sector. Frente a esto, los principales ejecutivos de la actividad fijaron su postura sobre la reforma laboral que impulsa la administración de Javier Milei. “Todo lo que ayude al marco regulatorio, que incluye el laboral, el impositivo y el acceso al capital, para poner a Argentina en un piso de igualdad con quienes competimos, es claramente clave”, opinó Ferreiro, de Tecpetrol.

Por otra parte, Brizuela puso el foco en la necesidad de reglas claras y reformas estructurales para atraer inversiones de largo plazo. “Tenemos que ser ágiles en todas estas reformas que la cadena de valor necesita: laborales, tributarias. La petroquímica es de ciclo largo. Estas inversiones entre que uno la decide y están operativas son cinco años”.