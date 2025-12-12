Nuevos avances en el VMOS: llegó el buque con módulos y contenedores para el obrador

El desarrollo del proyecto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) sumó un nuevo avance con el arribo del buque CS Fortune al puerto de San Antonio Este . La embarcación descargó 130 módulos habitacionales y 140 contenedores de 40 pies que serán utilizados para el montaje del obrador central, una de las bases logísticas fundamentales para la próxima etapa de construcción del oleoducto.

El buque, de 182,91 metros de eslora y 28,44 de manga, comenzó la descarga a media mañana del jueves en un operativo coordinado por el equipo técnico de Patagonia Norte. Está previsto que el procedimiento finalice antes del cierre de la jornada de hoy.

El cargamento clave para montar el obrador del VMOS

Los módulos habitacionales alojarán al personal técnico y operativo que intervendrá en los nuevos frentes de obra, mientras que los contenedores incluyen equipamiento, suministros y componentes para completar la instalación del campamento y la logística asociada. Tras la descarga, todo el material será inventariado, verificado y acopiado temporalmente antes de su traslado hacia las áreas donde se emplazará el obrador.

VMOS PUERTO Operativo en el puerto San Antonio Este: descargaron infraestructura para la próxima etapa del VMOS. (Foto: Gobierno de Río Negro)

“Cada buque que llega, cada módulo y cada caño descargado, es parte de una provincia que se proyecta al futuro con trabajo, seriedad y decisión”, señaló el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, al remarcar el peso de estas maniobras para el despliegue de todo el proyecto.

Además, el mandatario destacó el rol que asume el puerto rionegrino en esta dinámica: "El puerto de SAE se consolida como un nodo estratégico para los grandes planes energéticos del país”. También, subrayó que “defendemos nuestros recursos, fortaleciendo nuestra infraestructura y asegurando que Río Negro sea protagonista del desarrollo energético nacional”.

El ingreso del CS Fortune constituye un punto de inflexión en el desarrollo del VMOS. La obra viene de completar la etapa de soldadura automática del ducto y se encamina ahora al montaje de las instalaciones asociadas, incluida la playa de tanques.

VMOS PUERTO 1 Llegó el buque con módulos y equipos para el obrador del VMOS (Foto: Gobierno de Río Negro)

Nuevo desembarco para el gasoducto de GNL

Este movimiento se integra a otras operaciones portuarias vinculadas a iniciativas energéticas de gran escala en la provincia. Días atrás, la terminal marítima recibió 10.000 toneladas de caños de acero destinados al gasoducto que abastecerá el proyecto de gas natural licuado (GNL) impulsado por Southern Energy (SESA), consorcio integrado por Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.

Ese cargamento llegó a bordo del buque Billion Star, de 175,53 metros de eslora y 29,4 de manga, cuya descarga finalizó el 4 de diciembre. En total, se completó el desembarco de 2.265 unidades de caños de distintos diámetros que serán utilizados en tramos terrestres y submarinos del canal, que alimentará las futuras unidades flotantes de licuefacción. La carga quedó almacenada en el puerto de San Antonio Este, donde se concentrarán las próximas etapas de logística.

Las tareas se ejecutaron con equipos de izaje y maniobras de carga pesada, dentro del cronograma previsto. De manera simultánea, continúa la preparación del sector donde se instalará el obrador central. Según fuentes oficiales, el traslado de los tubos hacia los frentes de obra comenzaría dentro de unas cuatro semanas. Con este operativo concluido, se habilita la siguiente etapa: el armado del sistema de acopio, la organización de la logística terrestre y los trabajos preliminares al tendido del ducto.