TotalEnergies toma el control de los megayacimientos de Namibia tras un acuerdo con Galp

TotalEnergies concretó una de las maniobras más significativas del año en el sector del upstream internacional. La compañía multienergética francesa selló un acuerdo estratégico con la portuguesa Galp Energia que redefine el mapa de la exploración en aguas profundas, al asumir el rol de operador en el prolífico bloque PEL 83 , hogar del descubrimiento Mopane .

Este movimiento permite a la firma francesa controlar las operaciones de los dos hallazgos de hidrocarburos más grandes realizados en Namibia hasta la fecha: Mopane y Venus . La transacción no solo implica un intercambio de activos, sino que viabiliza la creación de un "hub" de producción integrado, capaz de generar sinergias operativas críticas para reducir costos y acelerar la salida al mercado de miles de millones de barriles de reservas estimadas.

La arquitectura del acuerdo

La operación estructura un intercambio de participaciones cruzadas que equilibra la exposición al riesgo y maximiza la capacidad técnica de desarrollo: TotalEnergies adquiere una participación operativa del 40% en la licencia PEL 83 (Mopane), Galp, en contrapartida, ingresa con un 10% en la licencia PEL 56 (donde se ubica el gigante Venus) y suma otro 9,39% en el bloque PEL 91.

Para destrabar el potencial del bloque, TotalEnergies financiará el 50% de las inversiones de capital (Capex) correspondientes a Galp para la exploración, evaluación y el primer desarrollo de Mopane. Este esquema de carry financiero se repagará posteriormente con la mitad de los flujos de caja futuros que correspondan a la empresa portuguesa.

Captura de pantalla 2025-12-10 a la(s) 10.52.09a. m.

Por qué Namibia despierta la atención mundial

La relevancia de este acuerdo radica en la geología de la Cuenca de Orange. Los descubrimientos de Venus y Mopane ubicaron a Namibia en el centro de la escena energética global, comparables en potencial con los desarrollos de Guyana o el Presal brasileño.

Al consolidar la operación de ambos campos, TotalEnergies busca replicar modelos de desarrollo masivo. Patrick Pouyanné, CEO de la compañía, destacó la lógica detrás de la jugada: "Esta transacción demuestra la confianza de TotalEnergies en Namibia como un futuro país productor de petróleo. Al permitir la creación de un centro de producción, buscamos lograr sinergias que crearán valor a largo plazo".

Hoja de ruta: Perforación inminente

El acuerdo activa de inmediato la maquinaria operativa. Los socios lanzarán una campaña de evaluación que contempla la perforación de tres pozos en los próximos 24 meses, con el primer equipo programado para iniciar actividades en 2026.

En paralelo, TotalEnergies mantiene la operación de la licencia PEL 56 y trabaja para alinear las condiciones técnicas y financieras que permitan anunciar la Decisión Final de Inversión (FID) para el proyecto Venus en 2026.

Tras la aprobación de las autoridades namibias y los socios del consorcio, la estructura de la licencia PEL 83 (Mopane) quedará conformada por TotalEnergies (40% y operador), Galp (40%), Namcor (10%) y Custos (10%).