Duplicar Norte: Cipolletti debatió el impacto del nuevo oleoducto

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro llevó adelante este jueves la audiencia pública del proyecto Oleoducto Duplicar Norte , una iniciativa que apunta a ampliar la capacidad de transporte de petróleo desde la Estación de Bombeo Puesto Hernández, en Neuquén, hasta la Estación de Bombeo Allen, en territorio rionegrino. En el encuentro se presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado por Oleoductos del Valle S.A. ( Oldelval ) como paso previo a la autorización ambiental de la obra.

La audiencia se desarrolló en la sede de la Secretaría de Energía y Ambiente , en la ciudad de Cipolletti, y formó parte del procedimiento establecido por la Ley Provincial N° 3.266.

Oleoducto Duplicar Norte: detalles del proyecto

Durante la jornada, representantes de la empresa expusieron las características técnicas del plan, mientras que la explicación del Estudio de Impacto Ambiental estuvo a cargo de la consultora Confluencia SRL. El EIA analiza específicamente el tramo y las instalaciones que se desarrollarán dentro de la provincia.

La iniciativa contempla la ampliación de la capacidad de transporte de crudo, mediante la instalación de un oleoducto de 24 pulgadas de diámetro y 207 kilómetros de extensión total, de los cuales 147 km atravesarán Río Negro. El objetivo es acompañar el crecimiento de la producción, principalmente asociada al desarrollo de Vaca Muerta, y fortalecer la infraestructura de evacuación de hidrocarburos.

La nueva traza se conectará de forma directa con el sistema Duplicar Plus, inaugurado en marzo de este año, que elevó la capacidad total de transporte de Oldelval a 730.000 barriles por día (bpd). Esta interconexión permitirá optimizar el flujo de crudo hacia Puerto Rosales y, a su vez, articular con el Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), conformando una red más flexible para abastecer refinerías locales o canalizar exportaciones a través de Punta Colorada.

Oleoducto Duplicar Norte: la obra para ampliar la evacuación de crudo de Vaca Muerta

Audiencia pública para el plan del Oldelval

El estudio fue elaborado de acuerdo a la normativa nacional aplicable a sistemas de transporte de hidrocarburos (Disposición 123/2006) y al marco ambiental provincial, que incluye la Ley 3.266 y sus decretos reglamentarios. En ese sentido, se identifican y evalúan los impactos potenciales del proyecto y se establece un Plan de Gestión Ambiental.

Entre las medidas previstas se incluyen programas de prevención y mitigación de impactos, capacitación en protección ambiental, planes de contingencia y monitoreo durante las etapas de construcción y operación. También se detallan acciones concretas como la restauración de suelos, el control de la circulación de vehículos, la gestión de residuos y la protección de la fauna.

El Oleoducto Duplicar Norte ampliará la capacidad del sistema (Foto: Gobierno de Río Negro)

La apertura de la audiencia estuvo a cargo de la secretaria de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, María Judith Jiménez. La mesa protocolar se completó con la presencia del subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental, Nicolás Jurgeit, y el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler.

Además, participaron como expositores invitados referentes técnicos e institucionales, entre ellos la representante de la Secretaría de Hidrocarburos, Amelia Lapuente; Alejandro Monteiro, en representación de la OFEPHI; Luis Aiassa por la Cámara Empresarial de Servicios de Río Negro; e Ivana Hernández por la Cámara de Servicios Petroleros. También expusieron Raúl Vila, por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), y Guillermo Capponi Sachramm, por la Defensoría del Pueblo de Río Negro.

En su intervención, Jiménez explicó el alcance del proceso. “El procedimiento de evaluación ambiental tiene una instancia de participación ciudadana que es la audiencia pública. A través de este mecanismo se da a conocer el proyecto, la gente se informa, puede opinar y nosotros recabamos esas opiniones para incorporarlas al dictamen técnico que después se traduce en una resolución ambiental”, afirmó.

Tras la emisión de la medida correspondiente, la empresa quedará habilitada para iniciar la obra.

Empleo, inversión y desarrollo local

El impacto económico y laboral del proyecto también fue parte del debate. El secretario general de la UOCRA Zona Atlántica, Damián Miler, subrayó la relevancia de que este tipo de inversiones se traduzcan en empleo, con especial énfasis en la mano de obra local y la formación profesional, en línea con un desarrollo de infraestructura que contemple el cuidado ambiental.

Miler puso el foco en la necesidad de priorizar trabajadores de la región y sostuvo que estos proyectos “tienen que ver más con la generación de empleo”.

En ese contexto, destacó el potencial impacto laboral del conjunto de obras e inversiones vinculadas al desarrollo energético. Según sus proyecciones, la actividad podría generar una ocupación de “8.000 o 10.000 trabajadores cuando esté todo el proyecto culminado”, lo que definió como “algo histórico para Río Negro y para la región”.