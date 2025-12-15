Tecpetrol invertirá US$ 1.400 millones, pero advierte que la baja del crudo podría "estresar" el financiamiento

Tecpetrol , el brazo energético del Grupo Techint, ratificó su apuesta por el shale oil en Vaca Muerta con un plan de inversiones (CAPEX) estimado en US$ 1.400 millones para 2026 . Sin embargo, la compañía encendió una luz amarilla en el tablero financiero: la volatilidad del precio internacional del crudo podría complicar el acceso a capital justo cuando el proyecto estrella, Los Toldos II Este , debe acelerar su marcha.

Ricardo Markous, CEO de la compañía, confirmó ante una consulta de +e que el desembolso total para el año próximo contempla unos US$ 1.000 millones destinados exclusivamente al desarrollo de petróleo en Los Toldos 2, sumados a los US$ 350-400 millones anuales recurrentes para mantener el plateau de gas en Fortín de Piedra.

La advertencia de los 60 dólares

Si bien la operadora logró una exitosa colocación de deuda por US$ 750 millones tras las elecciones de octubre —a una tasa competitiva del 7,9%—, Markous fue cauteloso respecto al mediano plazo.

"La restricción más importante que tiene hoy la Argentina es el financiamiento", sentenció el ejecutivo. La preocupación radica en un escenario global bajista: "Si viene una baja del precio del petróleo, eso va a generar un estrés adicional al tema del financiamiento".

tecpetrol criptomonedas.jpeg Se realiza minado de criptomonedas en el área Los Toldos II Este, que opera Tecpetrol en Vaca Muerta.

Según el análisis de Tecpetrol, aunque los mercados de futuros marcan un barril en el rango de los US$ 61-67 hacia 2030, la coyuntura inmediata presenta desafíos. "Por temas macroeconómicos, la producción récord de Brasil y Guyana, y la elección de Trump —que quiere un petróleo más bajo—, puede ser que el precio baje de los 60 dólares", explicó Markous.

La estrategia del RIGI para "ahorrar" capital

Para mitigar la dependencia del financiamiento externo, Tecpetrol está jugando una carta clave: la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), pero con un enfoque quirúrgico. La empresa aplicó al régimen exclusivamente para la construcción de la planta de tratamiento de Los Toldos II Este, mediante una estructura de "Unidad Transitoria" que le facturará el servicio al upstream.

"La gran ventaja en esta etapa es que permite aplicar el IVA en forma inmediata. Eso reduce un 20% la necesidad de financiamiento", detalló Markous.

Los Toldos 2: la nueva joya

El proyecto de petróleo, que busca replicar el éxito que la empresa tuvo con el gas, ya cuenta con un 33% de avance general. La compañía está construyendo una infraestructura de agua sobredimensionada (capaz de soportar hasta 200.000 barriles diarios) para permitir fracturas simultáneas y evitar el costoso acarreo por camiones.

El cronograma oficial apunta a ingresar en producción masiva en febrero/marzo de 2027 con los primeros 35.000 barriles diarios, duplicando esa cifra pocos meses después para alcanzar un plateau de 70.000 barriles.

Mientras se completa la conexión de los oleoductos (que tienen un 40% de avance), Tecpetrol recurre a la innovación para testear sus pozos: amplió su proyecto de minería de criptomonedas a 20 MW, lo que le permite consumir 100.000 m³ de gas asociado in situ, evitar el venteo y acelerar la limpieza de los pozos antes de la conexión final al sistema.