López Anadón: "Todo lo que hoy se está haciendo solo se justifica como un proyecto puro de exportación"

Ernesto López Anadón, presidente del IAPG, habló en el almuerzo por el Día del Petróleo y el Gas.

El presidente del Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG) , Ernesto López Anadón , expuso este viernes un balance detallado sobre la evolución del sector hidrocarburífero durante el tradicional almuerzo por el Día del Petróleo y el Gas. En su intervención repasó los avances productivos, las obras de infraestructura y las condiciones necesarias para sostener el crecimiento de Vaca Muerta . "Asombra lo realizado por la industria en estos dos años", expresó.

Según detalló, por primera vez desde fines de la década del 90 se superó el pico de producción de petróleo, acompañado por incrementos en la producción y en las exportaciones. También, destacó que las importaciones de gas se redujeron “del orden del 45%”, como resultado del mayor volumen elaborado y de la ampliación de la capacidad de transporte.

De acuerdo al titular del IAPG, la balanza comercial energética cerrará 2025 con un superávit superior a los USD 7.000 millones, un 26% por encima del año previo. López Anadón afirmó que el país “está en camino a que esta cifra casi se triplique en pocos años”.

Expansión en obras de infraestructura

El presidente del IAPG repasó los principales hitos alcanzados en el sistema de transporte en el último tiempo. En este marco, subrayó la ampliación de las redes de gas natural y la reversión del Gasoducto Norte, que abre la posibilidad de expandir las exportaciones a Brasil. Asimismo, valoró la finalización de la ampliación del sistema de transporte de crudo de Oldelval y la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), que sumará un nuevo puerto de carga, y que "le dará más flexibilidad al país como exportador".

A esto, agregó el avance de los proyectos de GNL: el primero, liderado por Pan American Energy (PAE), y el segundo, "Argentina LNG", a cargo de YPF, ambos con potencial para alcanzar exportaciones escalables de hasta 30 millones de toneladas anuales hacia 2030. Además, mencionó el reciente anuncio de Camuzzi, que presentó “LNG del Plata”, un proyecto de licuefacción flotante en el Puerto La Plata para exportar gas de Vaca Muerta.

"A tal efecto, se han otorgado permisos de exportación de gas de largo plazo, por 30 años, hecho que no ocurría en el país desde la década de los 90", añadió.

Fortín de Piedra shale Vaca Muerta no convencional perforadores.jpg López Anadón destacó el nivel de producción que registra Vaca Muerta.

Reforma del mercado

Durtante su discurso, López Anadón sostuvo que la Secretaría de Energía avanza en la recuperación de los mercados mayoristas de gas y electricidad, un paso que consideró "importante si queremos terminar con las distorsiones del pasado, que no han traído rédito para nadie". En esta línea, sumó que el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) trabaja en mecanismos para habilitar futuras ampliaciones de redes de transporte.

También, señaló que "con gran esfuerzo se han estado liquidando deudas del Estado, contraídas en el pasado".

Proyecciones para el crecimiento de Vaca Muerta

El titular del IAPG volvió sobre estimaciones históricas del sector: Vaca Muerta puede alcanzar 1,5 millones de barriles diarios y duplicar la producción de gas. Afirmó que el país “está en carrera para lograr ese objetivo”, aunque advirtió que será “una tarea compleja y extremadamente demandante”.

Para dimensionar la magnitud del desarrollo requerido, López Anadón repasó las estimaciones elaboradas por el instituto: señaló que la actividad demandará entre 20 y 30 millones de metros cúbicos de áridos, junto con un volumen de entre 2 y 3 millones de metros cúbicos de cemento y hormigón. A esto, se sumará la utilización de entre 4 y 6 millones de toneladas de acero para obras, equipos y estructuras vinculadas a la expansión productiva.

En materia de infraestructura, el sector deberá desplegar entre 120.000 y 170.000 kilómetros de ductos para acompañar el crecimiento de la extracción y el transporte. A su vez, se requerirá instalar entre 20 y 30 millones de HP en capacidad operativa, detalló el directivo de la entidad.

En el pico de actividad, la industria necesitará entre 30.000 y 36.000 trabajadores en upstream y hasta 240.000 en construcción. Este volumen implica la movilización de una cadena de valor que incluye a 10.000 empresas proveedoras, de las cuales el 78% son pymes que emplean más de 220.000 personas. Entre 2019 y 2021, estos proveedores facturaron un promedio anual de USD 4.000 millones, sostuvo.

Desarrollo destinado a la exportación

Por otra parte, López Anadón enfatizó que el mercado interno “está más que abastecido”, por lo que el crecimiento actual y futuro “solo se justifica como un proyecto puro de exportación”. Esto implica orientar toda la cadena de valor -perforación, terminación, plantas e infraestructura de transporte- al rumbo exportador.

De acuerdo al titular del IAPG, para sostener el ritmo actual y ampliarlo, será necesario perforar 1.000 pozos por año y construir nuevas instalaciones. Las inversiones proyectadas se ubican entre USD 20.000 y 30.000 millones anuales, un volumen que requiere acceso a financiamiento internacional. "Gracias al RIGI se han logrado financiar proyectos como el VMOS. Debemos entonces, seguir trabajando en establecer condiciones generales o especiales para el sector, que permitan el acceso a este financiamiento para el resto de las inversiones mencionadas", señaló.

Desafíos para la industria: la competencia con el mundo

"Vamos a enfrentar escenarios de precios bajos en los próximos años", dijo el titular del instituto. En este punto, consideró que la industria local mejoró notablemente sus niveles de eficiencia, reflejado en el aumento sostenido de fracturas mensuales sin incorporar gran cantidad de equipos. Sin embargo, advirtió que los costos operativos siguen siendo superiores a los de cuencas como Permian debido a la “rigidez laboral, la carga impositiva y los costos de importación”.

"Estamos en carrera en lo que respecta al desarrollo de nuestros recursos, pero también entendamos que estamos en carrera contra otros proyectos similares en el mundo", agregó. Y sumó la necesidad de “continuar dándole al sector las condiciones necesarias para un crecimiento sustentable y competitivo a nivel internacional”.

lopez-anadon.jpg El IAPG trazó el mapa del crecimiento energético y pidió acelerar las condiciones para invertir

"Tenemos que evitar exigirle a nuestra actividad cosas que no le competen, o que las distraen de sus objetivos de invertir de una manera eficiente en el desarrollo de nuestros recursos. O de superponerle otras actividades dentro de sus concesiones que le generen ineficiencias o contingencias adicionales. De no ser así, muy probablemente quedemos relegados en esta carrera, y perder tiempo puede significar perder una oportunidad de crecimiento para el país", concluyó López Anadón.