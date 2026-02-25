Después de Loma Campana: cuáles son los gigantes del shale que se encaminan a 100 mil barriles diarios

Las áreas top concentran más del 90% del crudo y marcan el rumbo de la industria energética argentina

Vaca Muerta se prepara para vivir una etapa marcada por las exportaciones. La combinación de tecnología, financiamiento y escala productiva permitió consolidar un escenario de crecimiento para el shale , con bloques que superan ampliamente los 50.000 barriles diarios y comienzan a acercarse a registros históricos .

En este contexto, YPF mantiene un rol central como principal operador del país. Según el informe del consultor Fernando Salvetti, en enero de 2026, la empresa de mayoría estatal alcanzó una producción total de 390.508 barriles diarios , con incrementos mensuales y anuales que reflejan la madurez progresiva de sus activos no convencionales y la creciente eficiencia operativa en sus áreas estratégicas.

La mayor parte de este desempeño se concentra en la Cuenca Neuquina, que aportó 363.791 barriles diarios durante el mismo período. Ese volumen representó un nuevo récord y confirmó el peso específico del shale en la matriz energética nacional, al explicar más del 90% de la producción total de YPF.

Los datos oficiales de la Secretaría de Energía muestran que las diez áreas más productivas concentran más del 94% del crudo extraído por YPF. Esta elevada concentración refleja una estrategia focalizada en bloques de alto rendimiento, donde las economías de escala y la optimización de pozos resultan determinantes para sostener la rentabilidad.

Dentro de ese esquema, Loma Campana continúa encabezando el ranking nacional, con más de 103 mil barriles diarios. El bloque, que marcó el inicio de la aventura de Vaca Muerta, fue el primero en superar la barrera de los 100 mil barriles diarios en enero.

Loma Campana ypf Así es un día en Loma Campana, el yacimiento que YPF comenzó a operar en 2013.

Superando las barreras de 50 mil barriles

Detrás de Loma Campana aparece La Amarga Chica, con casi 84.000 barriles diarios, consolidándose como uno de los activos más relevantes del shale neuquino. El bloque es uno de los activos con mayor crecimiento en la industria gracias a la sinergia YPF – Vista Energy.

Bandurria Sur completa el podio con más de 63.000 barriles diarios, posicionándose como otro pilar del esquema productivo. Su desempeño está vinculado a la incorporación progresiva de equipos, al aumento de la densidad de perforación y a la reducción de tiempos operativos, factores clave para maximizar la recuperación de recursos.

YPF - EOR Manantiales Behr 1.jpeg Manantiales Behr es un símbolo de la recuperación terciaria.

Cómo es el mapa productivo

En un segundo escalón se ubican áreas como La Angostura Sur, Aguada del Chañar y La Angostura Sur II, que registraron desempeños relevantes durante enero de 2026 bajo la operación de YPF. La Angostura Sur alcanzó los 34.752 barriles diarios, Aguada del Chañar llegó a 21.862 barriles, mientras que La Angostura Sur II sumó 11.361 barriles.

Más atrás en el ranking aparecen bloques como Chachahuen, con 10.936 barriles diarios, Chihuido de la Sierra Negra, con 6.283 barriles, y Loma La Lata–Sierra Barrosa, con 5.911 barriles. Estas áreas, si bien presentan menores volúmenes, cumplen un rol estratégico al sostener la base productiva y aportar estabilidad al sistema operativo de la compañía.

Fuera del núcleo shale, Manantiales Behr mantiene su presencia entre las principales áreas productivas, con 25.318 barriles diarios en enero. Ubicado en la cuenca del Golfo San Jorge, el bloque atraviesa una transición entre el retiro de YPF y el ingreso de PECOM como operador del mítico bloque del convencional.