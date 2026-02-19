YPF cede a Pecom el yacimiento Manantiales Behr

El Directorio de YPF anunció este jueves un giro sorpresivo en la venta de un activo convencional clave en Chubut. Aprobó avanzar con la cesión del 100% de la concesión del bloque Manantiales Behr a favor de PECOM Servicios Energía S.A.U.

La noticia marca un cambio de timón respecto a lo planificado el año pasado. Originalmente, YPF había adjudicado esta área a la firma Limay Energía S.A., perteneciente al Grupo Rovella Capital . Sin embargo, desde la operadora estatal informaron que "el proceso de venta quedó sin efecto al no haberse verificado la totalidad de las condiciones necesarias para el cierre de la operación por incumplimientos del oferente". En otras palabras, la compañía no pudo juntar los fondos para concretar la operación.

Ante este escenario, PECOM capitalizó la oportunidad y dio un paso fundamental para reconfigurar el mapa hidrocarburífero de la Cuenca del Golfo San Jorge. La compañía del Grupo Pérez Companc ya venía pisando fuerte en la provincia tras adquirir, en 2024, las áreas Campamento Central – Cañadón Perdido y El Trébol - Escalante.

YPF - EOR Manantiales Behr 1.jpeg Manantiales Behr es el bloque mítico de YPF en Chubut y símbolo de la recuperación terciaria.

Con la incorporación de Manantiales Behr, PECOM no solo suma volumen, sino que consolida un polo productivo en Chubut. Manantiales Behr es uno de los yacimientos convencionales más tecnificados del país, con una planta de inyección de polímeros que realiza recuperación mejorada de petróleo.

Al cierre de 2025, el área registró una producción diaria de 25.000 barriles de petróleo y 0,4 millones de metros cúbicos de gas natural. Al integrar este bloque con sus adquisiciones anteriores, PECOM logra una sinergia operativa y logística que la posiciona como un actor dominante en el segmento convencional patagónico.

El focode YPF puesto en Vaca Muerta

Para YPF, la salida de Manantiales Behr es una pieza calculada dentro de su estrategia macro. El desprendimiento de esta área, lanzada al mercado en junio de 2025 bajo el paraguas del "Proyecto Andes", responde a la decisión de la compañía de realizar una gestión activa y optimizada de su portafolio.

"El manejo activo del portafolio es uno de los pilares del Plan 4x4", señalaron desde la empresa. Esta política de desinversión en áreas maduras convencionales tiene un objetivo claro: lograr una reasignación más eficiente del capital para inyectarlo directamente en el desarrollo no convencional de Vaca Muerta (Neuquén).

La meta de YPF es ambiciosa y marca el pulso de la economía nacional de los próximos años: incrementar drásticamente la rentabilidad, multiplicar la producción de shale y habilitar exportaciones energéticas que alcancen los 30.000 millones de dólares anuales hacia el 2031. Mientras PECOM se hace fuerte en los fierros históricos del sur, YPF apuesta todas sus fichas a la roca madre neuquina.