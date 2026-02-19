Quintana Energy realiza sísmica 3D y adelanta la perforación de dos pozos en la Vaca Muerta mendocina

La UTE conformada por Quintana Energy y TSB inició la fase de adquisición de datos sísmicos 3D en el bloque Cañadón Amarillo , ubicado en la porción mendocina de la formación Vaca Muerta , mediante un desembolso de 4 millones de dólares. Los trabajos de exploración técnica permitirán construir un modelo de subsuelo de alta precisión, lo que llevó a la operadora a modificar su cronograma y proyectar la perforación de dos pozos pilotos durante el segundo semestre de 2026 , adelantándose a los compromisos exploratorios fijados inicialmente para 2027.

La campaña de adquisición abarca una superficie total de 202,5 kilómetros cuadrados, focalizándose en una zona que hasta el momento carecía de información tridimensional. Tras superar las etapas de estudios de viabilidad paleontológica, la planificación del terreno y el despliegue de los nodos, la operación avanza actualmente con 10 vibradores sísmicos trabajando en territorio para la captura de datos .

El CEO de Quintana Energy, Carlos Gilardone, precisó que esta inversión en tecnología de última generación tiene como objetivo "iluminar" la formación para identificar las áreas más prospectivas y definir con el mayor rigor posible las futuras locaciones de perforación.

La sísmica 3D consiste en la generación controlada de ondas que se propagan a gran profundidad. El registro de sus reflexiones en las distintas capas geológicas permite construir un modelo del subsuelo de mayor precisión, lo cual reduce la incertidumbre geológica y permite definir con rigor la locación de los pozos. Mendoza no registraba tareas de este tipo desde 2017.

Una vez concluida la adquisición, se realizará el análisis e interpretación, junto con el reproceso de la información, para avanzar en la definición final de locaciones de los pozos que explorarán el potencial productivo de la formación Vaca Muerta.

El gobernador Cornejo visitó ls operaciones

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, recorrió los frentes operativos en Cañadón Amarillo acompañado por la ministra de Energía, Jimena Latorre, y el director de Hidrocarburos, Lucas Erio. Durante la inspección de los equipos, el mandatario provincial aseguró que la ejecución de estos estudios sísmicos resulta de una importancia estratégica para consolidar el desarrollo de la lengua mendocina de Vaca Muerta.

Asimismo, Cornejo remarcó que la obtención de información técnica precisa, bajo el cumplimiento de estándares ambientales internacionales, es el paso indispensable para atraer nuevas inversiones al sector hidrocarburífero de la provincia.

La visita cobra especial relevancia porque se trata de un bloque que durante años estuvo bajo operación de YPF, pero no formaba parte de sus prioridades de inversión.

En el marco del proceso de reorganización de activos y la venta de áreas maduras de YPF, la Provincia autorizó la cesión del clúster de áreas del Sur mendocino, que incluye Cañadón Amarillo, a favor de las nuevas concesionarias, entre ellas la UTE integrada por Quintana Energy y TSB.

La Provincia avanzó con la prórroga del contrato por 10 años para Altiplanicie del Payún, Cañadón Amarillo y El Portón, con condiciones orientadas a sostener la operación, garantizar inversiones y acelerar el desarrollo del no convencional. La segunda prórroga para Cañadón Amarillo extiende la vigencia de la concesión hasta el 21/01/2036.