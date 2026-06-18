Trabajo en petróleo: YPF, PAE y Chevron buscan empleados en Neuquén y Chubut, cómo postularse

Nuevas búsquedas laborales en petróleo: YPF, Chevron y PAE ofrecen empleo en Neuquén y Chubut

Con nuevas inversiones y proyectos en marcha en Vaca Muerta, las principales empresas del sector energético suman personal para cubrir posiciones clave en sus operaciones. En los últimos días, YPF , Pan American Energy (PAE) y Chevron publicaron búsquedas laborales para trabajar en Neuquén y Chubut , dirigidas a profesionales de distintas especialidades.

Las oportunidades de empleo incluyen puestos en administración, ambiente, ingeniería, mantenimiento, logística y operaciones petroleras, con modalidades presenciales, híbridas y rotativas según cada cargo.

Para quienes buscan trabajo en la industria del petróleo y el gas, estas vacantes representan una posibilidad de incorporarse a algunas de las compañías más importantes del país.

Trabajadores YPF Supeh.jpg YPF busca personal: cuáles son los puestos disponibles y cómo enviar el CV

Empleo en YPF: qué puestos están buscando en Neuquén

YPF abrió varias búsquedas para sumar profesionales a sus equipos en Neuquén. Una de las posiciones disponibles es la de Especialista de Administración y Cierre Contable de CAPEX, orientada a profesionales en Ciencias Económicas con experiencia previa en compañías operadoras del upstream.

Entre los requisitos figuran manejo avanzado de inglés, conocimientos de SAP como condición excluyente y Power BI como deseable, además de experiencia en la industria petrolera y capacidad para coordinar equipos. El trabajo será en Neuquén capital bajo modalidad híbrida de 4 días presenciales y uno remoto.

La petrolera también busca un Analista de Catalogación de Materiales, destinado a ingenieros mecánicos, industriales, petroleros o profesionales vinculados a materiales industriales.

El perfil apunta a candidatos con experiencia en materiales utilizados en operaciones upstream, conocimientos sobre bombas, turbinas, compresores, tubing y casing, interpretación de planos técnicos y manejo de sistemas de datos maestros. La posición tendrá sede en las oficinas Talero de Neuquén.

YPF Halliburton Vaca Muerta perforador estudiantes operarios trabajadores pasantías (1) Trabajo en la industria petrolera: las vacantes que abrieron YPF, PAE y Chevron en junio

A su vez, YPF incorporará un Analista Ambiental para Proyectos Industriales, destinado a graduados en Ingeniería Ambiental, Ingeniería Química, Geología o carreras afines.

La empresa solicita experiencia en legislación ambiental, gestión de residuos, sistemas ISO 14001, monitoreos e inspecciones ambientales, además de disponibilidad para realizar trabajo de campo y viajar cuando sea necesario.

Pan American Energy busca ingenieros para Neuquén y Comodoro Rivadavia

PAE también mantiene abiertas varias oportunidades laborales. En Neuquén, la compañía incorporará un Ingeniero Especializado en Wireline para operaciones no convencionales.

El puesto requiere al menos 10 años de experiencia en diseño y ejecución de operaciones Plug & Perf, perfilaje open hole y cased hole, además de conocimientos en simulación, análisis de riesgos, seguridad de procesos y herramientas como Cerberus, Open Wells y Power BI. Se valorarán conocimientos de programación e inteligencia artificial.

En tanto, para Comodoro Rivadavia, la empresa abrió una búsqueda para un Ingeniero de Mantenimiento. Los postulantes deberán acreditar conocimientos sobre equipos rotantes y reciprocantes, instalaciones eléctricas de baja tensión, documentación de ingeniería y análisis de fallas para optimizar la confiabilidad de los activos.

Aguada Pichana Oeste _ PAE 3.jpg PAE suma personal para sus operaciones: los puestos disponibles y los requisitos

Otra vacante disponible es la de Coordinador de Mantenimiento Eléctrico y Control de Equipos de Perforación, orientada a ingenieros electromecánicos o técnicos con amplia experiencia en mantenimiento eléctrico.

La compañía valorará conocimientos en electrónica, motores eléctricos, sistemas de potencia, automatización industrial, redes de transmisión de datos, variadores de frecuencia y liderazgo de equipos de trabajo.

Chevron abrió una búsqueda laboral para trabajar en El Trapial

Chevron publicó una convocatoria para cubrir el cargo de Coordinador de logística e instalaciones (la búsqueda figura como Logistics & Facilities Coordinator), una posición clave para la coordinación logística y de servicios en El Trapial, Neuquén.

El profesional seleccionado deberá coordinar transporte aéreo y terrestre, mantenimiento de campamentos, oficinas y talleres, servicios de catering, abastecimiento de combustible, mantenimiento de infraestructura y administración de presupuesto operativo.

CHEVRON PERMIAN.webp Chevron tiene empleo disponible: el puesto abierto y dónde enviar el CV

La empresa solicita título de Ingeniería, Administración de Empresas o carrera técnica, 5 años de experiencia en logística o construcción y valorará especialmente experiencia previa en petróleo y gas e inglés fluido. La modalidad de trabajo será rotativa 7x7. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 23 de junio.

Dónde enviar el CV y cómo postularse a las búsquedas laborales

La mayoría de estas búsquedas se gestionan de manera online y pueden encontrarse en los portales oficiales de empleo de cada empresa o a través de LinkedIn, donde las compañías publican regularmente nuevas vacantes.

En el caso de YPF, las oportunidades suelen difundirse tanto en su portal de carreras como en su perfil oficial de la mencionada red social, desde donde es posible iniciar la postulación y acceder a la descripción completa de cada puesto.

PAE también publica sus búsquedas laborales en el mismo medio y en su plataforma oficial de empleos, donde los candidatos pueden cargar su currículum y seguir el estado de las postulaciones.

fracking generica trabajador petrolero operario Buscan empleados para trabajar en petróleo: YPF, PAE y Chevron abrieron nuevas vacantes

Por su parte, Chevron mantiene habilitadas sus vacantes en su portal internacional de carreras y suele replicarlas también en LinkedIn.

Cómo hacer un CV para conseguir trabajo en petróleo y energía

Al momento de postularse, contar con un currículum actualizado puede marcar la diferencia frente a otros candidatos.

Los reclutadores aconsejan adaptar el CV para cada búsqueda, destacando la experiencia vinculada al puesto, los conocimientos técnicos específicos, manejo de software, certificaciones, idiomas y experiencia previa en operaciones, mantenimiento, proyectos o gestión.

También resulta conveniente incluir logros concretos, cursos de capacitación recientes y disponibilidad para viajar o trabajar bajo esquemas rotativos, aspectos que suelen ser valorados por las compañías del sector.

Mantener actualizado el perfil de LinkedIn, completar la experiencia laboral con detalle y utilizar palabras clave relacionadas con la industria también aumenta las posibilidades de aparecer en las búsquedas realizadas por reclutadores y consultoras especializadas.