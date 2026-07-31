Aumentos de luz y gas: el Gobierno define cuánto subirán las facturas

Nación decidió que el impacto del precio de la energía en invierno impacte poco en la factura final.

El Gobierno nacional dispuso un aumento de las tarifas de gas de 3% promedio en todo el país y de 1,8% en las de electricidad en el AMBA , que comenzará a regir desde mañana. A su vez, extendió bonificaciones en los subsidios para los sectores más vulnerables. Estos ajustes responden a la actualización mensual de los componentes de transporte y distribución que integran los cuadros tarifarios para el sector energético en todo el país. Por lo tanto, el servicio de gas natural tendrá un aumento promedio del 2.99% a escala nacional.

En lo que respecta a la electricidad, la suba promedio será del 1.8% para los usuarios residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) .

Ajustes en tarifas de gas y luz

Estos ajustes responden a la actualización mensual de los componentes de transporte y distribución que integran los cuadros tarifarios para el sector energético en todo el país.

El servicio de gas natural tendrá un aumento promedio del 2.99% a escala nacional. En lo que respecta a la electricidad, la suba promedio será del 1.8% para los usuarios residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Cómo impactará en las tarifas de las provincias

En el resto de las jurisdicciones federales, el ajuste final quedará supeditado a las determinaciones que establezca cada ente regulador local competente.

Según fuentes oficiales consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, se dispuso también la extensión de las asistencias estatales extraordinarias para el presente periodo, que busca amortiguar el peso de las subas en los hogares que cuentan con menores ingresos declarados ante el registro de subsidios.

En materia de beneficios, se confirmó que este mes se prorroga el "25% extra de bonificación para gas natural y gas propano indiluido por redes".

Asimismo, se mantendrá el esquema de asistencia en el servicio de energía eléctrica, donde se aplica un "extra de bonificación en electricidad 16,59%".

La finalidad primordial de estas bonificaciones adicionales es lograr que "los usuarios más vulnerables estén protegidos en los meses de alto consumo de gas natural y electricidad debido al frío".

Con este esquema, el Gobierno intenta reducir el volumen de subsidios que aporta el Tesoro al sistema energético, manteniendo el foco de la asistencia en los hogares que elevan su demanda estacional debido a las bajas temperaturas.

Los usuarios verán reflejados estos cambios en sus próximas liquidaciones mensuales según los ciclos de lectura de cada prestataria.

Agencia NA