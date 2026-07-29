Ampliación eléctrica en San Juan: un fallo clave beneficia a la mina Josemaría

El Boletín Oficial publicó hoy la Resolución 330/2026 del ENREGE , un documento que reescribe las reglas del juego para el financiamiento privado en el sistema eléctrico de alta tensión. El ente nacional aprobó el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) para que la empresa Vicuña Argentina S.A. amplíe y opere la Línea Nueva San Juan - Rodeo .

La compañía minera financiará el 100% de las obras para abastecer los 260 MW que demanda la fase 1 del proyecto minero Josemaría . Los trabajos incluyen la provisión y montaje en la Estación Transformadora (ET) Nueva San Juan, la construcción de una nueva playa de 500 kV en la ET Rodeo y el tendido de 167 kilómetros de una nueva línea de extra alta tensión (LEAT) hasta la futura ET Chaparro.

A cambio de esta inyección de capital, el Estado Nacional otorgó a la minera la prioridad de uso del 90% de la capacidad remanente de la línea por un plazo de 25 años. La decisión aplica el marco de la Resolución SE N° 311/2025, normativa que busca eliminar la figura del "polizón" (free-rider) y garantizar que quien arriesga el capital obtenga los beneficios del transporte creado.

El choque de jurisdicciones: Nación contra las provincias

El expediente transitó un camino plagado de resistencias locales. El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE San Juan) y la Secretaría de Energía de La Rioja lideraron las oposiciones técnicas y regulatorias. Las provincias argumentaron que la infraestructura base de 132 kV se construyó con fondos públicos y fideicomisos provinciales. Entregar el 90% de la capacidad a un solo actor privado, según los funcionarios locales, bloquea el crecimiento regional y vulnera el principio de acceso abierto.

FOTO DE ARCHIVO: Torres de energía eléctrica con líneas de alta tensión. REUTERS/Lisi Niesner

Otras empresas mineras, como Andes Corporación Minera S.A. (proyecto Los Azules) y Golden Mining S.A. (proyecto Hualilán), también objetaron la medida. Las compañías advirtieron que la reserva a favor de Josemaría monopoliza el corredor estratégico y amenaza la viabilidad del resto de los desarrollos cordilleranos.

Sin embargo, el ENREGE fulminó estos planteos. El organismo dictaminó que el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) opera bajo competencia federal exclusiva. Las leyes provinciales no pueden vetar ni cuotificar el tránsito de energía en redes de 500 kV.

La defensa técnica del regulador

Actualmente, la línea opera subutilizada en 132 kV con una demanda promedio de apenas 25 MW. La inversión de Vicuña Argentina S.A. permite energizar el corredor a 500 kV. Según los cálculos de CAMMESA, esta obra eleva la capacidad total a 854 MVA.

El ente regulador aclaró que el 90% de prioridad aplica sobre la capacidad "incremental" que genera la nueva obra, no sobre la red preexistente. Ese 10% remanente de acceso público irrestricto equivale a unos 60 MVA en la ET Rodeo. Esta cifra supera holgadamente los requerimientos picos de proyectos intermedios como Hualilán, que proyecta una demanda de 40 MVA recién para la próxima década.

El dictamen obliga a la minera a tramitar las servidumbres de electroducto a favor de TRANSENER S.A., operadora natural del sistema. La empresa concesionaria mantendrá el control de las nuevas estaciones transformadoras, asegurando el resguardo técnico de las instalaciones.

Un precedente clave para la industria energética

Esta resolución excede los límites geográficos de Cuyo. Representa la primera aplicación práctica a gran escala de las doctrinas de la Ley Bases en materia de infraestructura. El gobierno nacional envía una señal nítida: el Estado ya no financia líneas de extra alta tensión, pero garantiza el blindaje regulatorio a los privados que aporten los dólares