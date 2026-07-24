Trabajo en Vaca Muerta: abrieron nuevas vacantes en Neuquén para profesionales y puestos técnicos

Las nuevas búsquedas laborales en Vaca Muerta incluyen puestos para ingenieros, perforadores, supervisores y técnicos en Neuquén.

La actividad de Vaca Muerta continúa generando nuevas búsquedas laborales . En los últimos días se conocieron vacantes para cubrir puestos técnicos y profesionales en operadoras, compañías de servicios de perforación y empresas vinculadas al abastecimiento de la industria hidrocarburífera.

Las oportunidades están orientadas principalmente a perfiles con experiencia previa en oil & gas y abarcan desde ingeniería de producción hasta supervisión de equipos de perforación, perforadores y responsables de mantenimiento. A continuación, el detalle de las búsquedas activas.

Trabajar en Vaca Muerta: buscan ingenieros de Producción

Una importante compañía operadora de petróleo y gas incorporará un Ingeniero o Ingeniera de Producción Semi Senior para desempeñarse entre oficina y campo en Neuquén.

La posición está enfocada en el análisis del desempeño de pozos, la optimización de la producción, el seguimiento de sistemas de extracción artificial y la planificación de intervenciones como pulling, slickline y workover. Además, contempla la coordinación con las áreas de Operaciones, Mantenimiento, Ingeniería y Reservorios.

Entre los requisitos figuran ser graduado de Ingeniería en Petróleo, Mecánica, Electromecánica, Química o carreras afines, contar con al menos cinco años de experiencia en la industria y disponibilidad para realizar guardias pasivas.

Por otra parte, Phoenix Global Resources también busca incorporar un Ingeniero de Producción No Convencional para trabajar bajo modalidad híbrida desde Neuquén Capital.

En este caso, la empresa apunta a profesionales con 5 años de experiencia en ingeniería de producción de yacimientos no convencionales y una trayectoria de al menos diez años dentro de la industria. También solicita conocimientos en sistemas de extracción artificial, análisis nodal, software Petroleum Experts (PROSPER, MBAL, GAP y SROD), además de experiencia en operaciones de pulling, workover, slickline y wireline.

Vacantes para supervisores y perforadores en Vaca Muerta

Otra de las búsquedas abiertas corresponde a una compañía internacional dedicada a servicios de perforación, que incorporará Supervisores de Turno para trabajar en yacimientos no convencionales de la cuenca neuquina bajo un diagrama de 14 días de trabajo por 7 de descanso.

El perfil requerido contempla 8 años de experiencia en perforación o, al menos, 2 años como supervisor de turno liderando cuadrillas. Además, es excluyente contar con certificación vigente de Well Control y experiencia en equipos con Top Drive y tecnología AC automatizada.

Empresas que operan en Vaca Muerta abrieron nuevas ofertas de trabajo en Neuquén

También, se abrió una convocatoria para Perforadores con experiencia comprobable en operaciones de perforación no convencional.

Los candidatos deberán acreditar al menos 8 años de experiencia en perforación o 2 años desempeñándose específicamente como perforadores. También se solicita certificación Well Control vigente, conocimientos en control de pozo, cementación, lodos, tubulares y manejo de contingencias operativas.

Buscan un responsable de mantenimiento para operaciones en Neuquén y Río Negro

Otra de las vacantes disponibles corresponde a una empresa dedicada al abastecimiento y tratamiento de arenas de fractura para la industria del petróleo y el gas.

Las ofertas de empleo en Vaca Muerta fueron publicadas para cubrir puestos en producción, perforación y mantenimiento

La firma incorporará un Responsable de Mantenimiento, quien tendrá a su cargo la planificación y ejecución de programas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, además del seguimiento de indicadores, coordinación de emergencias y elaboración de informes técnicos.

El puesto requiere título técnico electromecánico, mecánico o eléctrico, cinco años de experiencia en posiciones similares, manejo de Excel y herramientas de gestión de mantenimiento, licencia de conducir vigente y disponibilidad para viajar entre operaciones de Neuquén y Río Negro. La empresa ofrece vehículo corporativo para el desarrollo de las tareas.

Dónde aplicar para trabajar en Vaca Muerta

Las empresas que operan en Vaca Muerta suelen publicar sus búsquedas laborales a través de LinkedIn, sus portales oficiales de empleo o consultoras especializadas en la industria energética.

En este caso, todas las vacantes fueron difundidas por MV Recursos Humanos, consultora especializada en perfiles para el sector de petróleo y gas.

Los interesados pueden encontrar más vacantes en la página de LinkedIn de la mencionada firmar y enviar su currículum vitae al correo [email protected], indicando en el asunto la referencia correspondiente al puesto al que desean postularse.