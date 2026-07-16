Vaca Muerta: Phoenix Global Resources perforó el pozo más rápido de su historia

La carrera por perforar más rápido en Vaca Muerta sigue acelerándose. Ahora fue el turno de Phoenix Global Resources , que logró completar el pozo más rápido de su historia junto a la empresa estadounidense Helmerich & Payne (H&P).

El trabajo se realizó con el Rig 230 de H&P en una de las áreas más complejas donde opera la compañía dentro de la formación. Según informó la perforadora, el pozo demandó un 13% menos de tiempo que el anterior récord de Phoenix y la operación terminó 15% por debajo del presupuesto previsto .

El resultado fue difundido por H&P a través de sus redes sociales, donde atribuyó la mejora a la coordinación entre los equipos de ambas empresas durante todas las etapas del proyecto. "Este resultado refleja la solidez de una verdadera colaboración operativa", indicaron.

La compañía explicó que el trabajo se apoyó en una planificación conjunta desde el diseño del pozo hasta la salida del equipo de perforación. También, destacó el diálogo permanente entre los equipos de campo y los centros de soporte, además de un contrato basado en desempeño que fijó metas comunes para ambas partes.

"La comunicación abierta sobre las mejores prácticas y las lecciones aprendidas mantuvo a todos trabajando en la misma dirección, todo ello respaldado por un contrato basado en el rendimiento que proporcionó a ambos equipos objetivos claros y una definición compartida de éxito", expresaron desde la firma a través de una publicación realizada en LinkedIn.

Phoenix gana peso en Vaca Muerta

Phoenix viene incrementando su actividad en el shale neuquino. De acuerdo con los últimos datos de actividad, durante mayo conectó tres nuevos pozos de shale oil, ubicándose entre las operadoras con mayor movimiento detrás de YPF, Pluspetrol, Pan American Energy (PAE), Vista y Shell.

El pozo de Phoenix se completó un 13% más rápido que la mejor marca anterior.

La apuesta por la inteligencia artificial

El nuevo récord llega pocos meses después de otro paso de Phoenix para optimizar sus operaciones. En abril, la empresa anunció un acuerdo con Helmerich & Payne y la firma tecnológica Corva para incorporar inteligencia artificial al proceso de perforación en Vaca Muerta. La integración combina la plataforma de perforación automatizada de H&P con herramientas de análisis predictivo que procesan datos en tiempo real para recomendar parámetros operativos.

El sistema analiza variables como el peso sobre el trépano, las revoluciones, la presión diferencial y la velocidad de penetración, y utiliza información histórica de pozos cercanos para generar recomendaciones que luego son evaluadas por el personal de campo.

Al presentar la iniciativa, el CEO de Phoenix Global Resources, Pablo Bizzotto, afirmó: "Estamos orgullosos de ser una de las primeras compañías en Argentina en incorporar inteligencia artificial en nuestro equipo de perforación en Vaca Muerta. Esta tecnología nos permitirá optimizar la operación, tiempos y costos y mejorar la seguridad de nuestros colaboradores. Estamos comprometidos con la innovación y la excelencia operativa, y creemos que la IA es un paso clave para alcanzar nuestros objetivos de producción y crecimiento sostenible".

"Al integrar modelos predictivos directamente con sistemas de perforación automatizados, estamos habilitando la optimización en tiempo real en el equipo de perforación, buscando mayor consistencia en las operaciones y logrando un rendimiento repetible", señaló por su parte Dharmesh Mehta, Executive Chairman de Corva.