Vaca Muerta: Phoenix integra Inteligencia Artificial en la perforación de pozos

Phoenix Global Resources anunció hoy la firma de un acuerdo estratégico con Helmerich & Payne (H&P) y Corva para implementar una integración tecnológica que permitirá combinar capacidades de análisis predictivo con sistemas de perforación automatizada en sus operaciones no convencionales.

El acuerdo fue rubricado en la ciudad de Tulsa, Estados Unidos, con la participación de Pablo Bizzotto , CEO de Phoenix Global Resources; Dharmesh Mehta , Executive Chairman de Corva; y Mike Lennox , Executive Vice President of Western Hemisphere Land Operations de H&P.

Al respecto, Bizzotto señaló: “Estamos orgullosos de ser una de las primeras compañías en Argentina en incorporar inteligencia artificial en nuestro equipo de perforación en Vaca Muerta. Esta tecnología nos permitirá optimizar la operación, tiempos y costos y mejorar la seguridad de nuestros colaboradores. Estamos comprometidos con la innovación y la excelencia operativa, y creemos que la IA es un paso clave para alcanzar nuestros objetivos de producción y crecimiento sostenible”.

Asimismo, Mehta remarcó: "Esta colaboración marca un cambio de decisiones basadas en datos a una ejecución impulsada por datos. Al integrar modelos predictivos directamente con sistemas de perforación automatizados, estamos habilitando la optimización en tiempo real en el equipo de perforación, buscando mayor consistencia en las operaciones y logrando un rendimiento repetible. Para operadores como Phoenix, así es como la IA se traduce en resultados de perforación concretos y medibles."

Finalmente, Lennox agregó: “Nos honra marcar este hito significativo en una asociación basada en la ejecución disciplinada y un compromiso compartido con operaciones orientadas al desempeño y la seguridad. Este despliegue demuestra lo que puede lograrse cuando los equipos se alinean en torno a un objetivo operativo común y refleja la mentalidad innovadora de todos los involucrados. Esperamos seguir construyendo sobre este impulso y continuar impulsando el éxito en conjunto.”

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Perforación predictiva en Vaca Muerta

La integración conecta la solución de perforación predictiva de Corva con la plataforma Autodriller de H&P en el RIG 234, actualmente operando en el hub no convencional de Phoenix. Esta combinación permite incorporar análisis de datos en tiempo real al sistema de control automatizado de perforación, mejorando la visibilidad operativa y la calidad de las decisiones en el pozo.

El sistema integra variables clave de perforación —como peso sobre el trépano, RPM, presión diferencial y velocidad de penetración (ROP)— y genera recomendaciones de parámetros mediante inteligencia artificial, a partir del análisis de datos históricos de pozos cercanos. Estas recomendaciones son evaluadas en campo por el Company Man y el perforador, fortaleciendo el proceso de toma de decisiones.

Esta implementación representa la primera vez que esta integración tecnológica se habilita en una plataforma de H&P a nivel global y constituye un hito en la aplicación de soluciones digitales avanzadas en operaciones de perforación en Argentina.

La tecnología ya fue testeada con resultados positivos y comenzará a aplicarse de manera continua en el próximo PAD que perforará Phoenix en su yacimiento emblema, Mata Mora Norte.

Con este acuerdo, Phoenix reafirma su compromiso con la incorporación de innovación tecnológica para optimizar sus operaciones, mejorar la eficiencia y continuar fortaleciendo su posicionamiento en el desarrollo de Vaca Muerta.