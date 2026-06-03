Pluspetrol busca jóvenes profesionales para Vaca Muerta: cómo anotarse en Young Trails 2026

El desarrollo masivo de Vaca Muerta demanda capital intensivo, pero exige un recurso aún más estratégico: el talento humano. En este escenario de competencia feroz por los profesionales calificados, Pluspetrol mueve sus fichas y abre una nueva ventana de oportunidad. La compañía lanza la edición 2026 de Young Trails , su reconocido programa de inserción laboral orientado a las nuevas generaciones de la industria energética.

Las inscripciones arrancan formalmente este 4 de junio . La petrolera enfoca su búsqueda en jóvenes graduados o estudiantes en la recta final de sus carreras. El objetivo principal radica en incorporar perfiles dinámicos a los equipos de Exploración y Producción (E&P), el corazón operativo del no convencional neuquino.

La industria hidrocarburífera atraviesa un cuello de botella en materia de recursos humanos. Las operadoras necesitan sangre nueva para sostener las curvas de producción y ejecutar los ambiciosos planes de perforación. Pluspetrol comprende esta dinámica operativa y por eso fortalece una iniciativa que acumula más de una década de rodaje ininterrumpido.

El rol protagónico en el shale

Los seleccionados evitan los clásicos puestos de relleno. El programa diseña un esquema donde los jóvenes asumen responsabilidades concretas desde el primer día de ingreso. Las operaciones de Pluspetrol en la cuenca neuquina exigen respuestas rápidas e ideas frescas para optimizar los procesos de extracción y tratamiento de hidrocarburos.

Pluspetrol equipo Vaca Muerta shale.jpg Tras el acuerdo de YPF y ENI, empresas italianas viajarán a Vaca Muerta.

La formación en el terreno resulta invaluable. Los profesionales rotan por diferentes sectores, absorben el conocimiento técnico de los referentes de la empresa y aplican su base académica en yacimientos de clase mundial. Esta inmersión total acelera la curva de aprendizaje y moldea a los futuros líderes del sector energético nacional.

Los interesados concretan su postulación a través de la plataforma oficial del programa (youngtrails.pluspetrol.net). El sitio web detalla los requisitos específicos y los perfiles técnicos que la operadora busca sumar a sus filas durante esta etapa del año.

El desafío de retener a los mejores

La Cuenca Neuquina funciona hoy como una verdadera aspiradora de profesionales. Ingenieros petroleros, geólogos, especialistas en datos y peritos ambientales analizan múltiples ofertas semanales. Las empresas de servicios especiales y las operadoras libran una batalla silenciosa por captar a las mentes más brillantes que egresan de las universidades de todo el país.

Ante este panorama, los programas de jóvenes profesionales abandonan su antiguo rol de responsabilidad social corporativa. Hoy representan una estrategia de supervivencia operativa. Captar al talento en su etapa inicial permite a las compañías moldear la cultura de trabajo e inculcar los estrictos estándares de seguridad y eficiencia que demanda la industria actual.

La decisión de Pluspetrol de mantener y potenciar Young Trails refleja una visión de largo plazo en Vaca Muerta. La siembra temprana de profesionales garantiza una base sólida para sostener las proyecciones de inversión en los bloques no convencionales.

El peso de un jugador global con raíces locales

Pluspetrol pisa fuerte en el ecosistema energético. La compañía exhibe más de 45 años de trayectoria desde su origen en Neuquén y hoy ostenta una posición de privilegio en el mapa nacional. Los números duros respaldan su peso específico: ocupa el cuarto lugar como productor de crudo y el sexto en el segmento del gas natural en Argentina.

La proyección internacional también seduce a los postulantes. Más allá de su fuerte anclaje en Vaca Muerta, la firma opera como líder indiscutido en Perú (donde lidera la producción de gas y petróleo) y despliega operaciones estratégicas en Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Países Bajos y Uruguay. Este alcance global abre la puerta a futuras proyecciones internacionales para los talentos que ingresan al programa.

Las redes sociales oficiales de la empresa, como LinkedIn, Instagram y X, concentran la información actualizada y exponen los testimonios de camadas anteriores.