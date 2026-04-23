RIGI: Pluspetrol presentó un proyecto por USD 12.000 millones

Pluspetrol presentó su solicitud para ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) con un proyecto de gran escala orientado a potenciar el desarrollo del bloque Bajo del Choique–La Invernada , en Neuquén. La iniciativa, formalizada junto a Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), contempla un desembolso estimado en USD 12.000 millones y se inscribe dentro de la estrategia de expansión de la compañía en Vaca Muerta.

El plan apunta a incrementar la producción de hidrocarburos mediante la construcción de infraestructura clave, incluyendo 4 plantas de procesamiento, ductos de evacuación y una intensa campaña de perforación. Según el esquema presentado, el desarrollo prevé la perforación de más de 600 pozos a lo largo de 25 años, con el objetivo de alcanzar un nivel de producción de 100.000 barriles diarios de petróleo.

Un desarrollo en dos etapas para duplicar la capacidad productiva

El proyecto fue diseñado en dos fases. En una primera etapa, el foco estará puesto en la zona sur del bloque, donde se proyecta la construcción de dos plantas de procesamiento junto con la infraestructura asociada. Ese primer tramo permitiría alcanzar una producción de 50.000 barriles diarios de crudo y unos 6 millones de metros cúbicos diarios de gas.

Pluspetrol perforador Vaca Muerta activos equipos.jpg Pluspetrol logró alcanzar producción temprana en su primer PAD en Bajo del Choique.

En una segunda fase, el desarrollo se extenderá hacia la zona norte, replicando un esquema de inversiones similar. De concretarse, esa etapa duplicaría la capacidad instalada y llevaría la producción total a los 100.000 barriles diarios de petróleo y 12 millones de metros cúbicos diarios de gas en su pico.

Desde la compañía destacaron que el proyecto busca escalar la producción y consolidar un esquema de crecimiento sostenido en el tiempo. “A instancias de las inversiones realizadas de manera eficiente y responsable, se contribuirá y potenciará el crecimiento energético sostenible, con un impacto favorable a nivel económico y social, beneficiando a la comunidad y a toda la cadena de valor de Rincón de Los Sauces y la región norte de la provincia de Neuquén”, señalaron.

Un activo clave dentro del portafolio adquirido a ExxonMobil

El bloque Bajo del Choique–La Invernada forma parte de los activos que Pluspetrol incorporó tras la adquisición del paquete de ExxonMobil a fines de 2024, una operación que reconfiguró su posicionamiento en el no convencional argentino.

Desde entonces, el área mostró una aceleración en su desempeño productivo. En noviembre pasado, la empresa alcanzó un hito al llegar a los 20.000 barriles diarios de petróleo en el bloque, consolidando su crecimiento dentro de Vaca Muerta. Previamente, en septiembre de 2025, la firma había informado que logró triplicar la producción en menos de un año, al pasar de los niveles registrados a fines de 2024 a más de 15.000 barriles diarios.

Esa dinámica se inscribe en un plan de desarrollo progresivo que la compañía viene ejecutando en el área. Según habían indicado desde Pluspetrol, la estrategia contempla un crecimiento escalonado de las facilidades de superficie para acompañar la expansión productiva. En ese marco, la empresa proyecta alcanzar los 60.000 barriles diarios hacia 2027.

Gas y petróleo: la hoja de ruta hacia 2027

El crecimiento no se limita al crudo. En paralelo, la compañía viene incrementando la producción de gas natural en el bloque. De acuerdo con estimaciones previas, ya se superó el millón de metros cúbicos diarios, con proyecciones de duplicar ese volumen en 2026 y escalar hasta los 5,5 millones de metros cúbicos diarios hacia 2027.