Descubrimiento en Lunahuasi: hasta 2 kg de oro por tonelada en el distrito Vicuña

El proyecto Lunahuasi opera en terrenos con desniveles de hasta 1.000 metros en la Cordillera de San Juan.

El proyecto Lunahuasi , ubicado en San Juan dentro del distrito Vicuña , se consolidó como uno de los descubrimientos exploratorios más relevantes de los últimos años en la Cordillera de los Andes. Así lo expuso Federico Wendler, gerente de Exploración de NGEx Minerals Limited , durante su presentación "Lunahuasi – La Última Adición al distrito de Vicuña", en el marco del encuentro Argentina Rocks .

El hallazgo tomó forma en 2023 , cuando la empresa lanzó su primera campaña de perforación. El descubrimiento llegó de forma temprana: ya en el segundo sondaje apareció la mineralización que hoy posiciona al yacimiento entre los más prometedores de la región. Desde entonces, NGEx completó cuatro campañas de perforación —con algunos resultados de la cuarta aún pendientes— y acumuló cerca de 27.000 metros perforados en 32 pozos , la mayoría de gran profundidad.

Recursos que superan a Pascua Lama y Veladero

La magnitud de los recursos ya identificados posiciona a Lunahuasi en una categoría excepcional. El proyecto acumula actualmente 7 millones de toneladas de recursos medidos e indicados con contenido de cobre, oro y plata, más casi 12 millones de toneladas de recursos inferidos adicionales, una cifra que crece con cada nueva campaña de perforación.

Para la compañía, estas dimensiones superan ampliamente a desarrollos emblemáticos de la región andina. Wendler fue directo en su comparación: "El tamaño de Lunahuasi excede por mucho al de Pascua Lama o Veladero", dos de los proyectos más conocidos de la minería de altura sudamericana.

El distrito Vicuña, compartido entre Argentina y Chile, concentra algunos de los descubrimientos de cobre y oro más importantes de la actualidad. "La geología no reconoce fronteras políticas", señaló el especialista, al remarcar que los sistemas mineralizados se extienden a ambos lados de la cordillera.

image Federico Wendler expuso los resultados de Lunahuasi en Argentina Rocks: hasta 2 kg de oro por tonelada.

Oro de alta ley: hasta 2 kilogramos por tonelada

Entre los aspectos más llamativos del proyecto sobresalen los valores excepcionales de oro registrados en distintos pozos. Algunas perforaciones arrojaron leyes superiores a 30 gramos por tonelada y, en sectores específicos, las muestras alcanzaron contenidos aún mayores.

Los resultados más destacados incluyen intervalos con más del 5% de cobre, elevados contenidos de oro y plata, y perforaciones con más de 1 kilogramo de plata por tonelada. La última campaña, cuyos resultados parciales ya circulan, trajo el dato más impactante.

"Confirmamos zonas adicionales de mineralización de alta ley, más información sobre el sistema de pórfidos y, como punto más alto, el hallazgo de estructuras de cuarzo con contenidos de oro realmente altos, casi llegando a los 2 kilogramos por tonelada. Probablemente sea uno de nuestros nortes para la siguiente campaña", afirmó Wendler.

NGEx también confirmó la presencia de un sistema de pórfido mineralizado asociado al depósito principal, un hallazgo que amplía las perspectivas del yacimiento al combinar vetas de alta ley con los volúmenes típicos de los grandes sistemas de cobre andinos.

Terreno abrupto, exploración de alto desafío técnico

Gran parte del área presenta condiciones de acceso muy restrictivas. El relieve cordillerano impone diferencias verticales cercanas a los 1.000 metros en algunos sectores, con paredes rocosas y procesos erosivos intensos que dificultan los trabajos superficiales. Por ese motivo, buena parte de la interpretación geológica se realiza mediante datos de perforación y herramientas de análisis remoto.

Uno de los mayores desafíos del equipo técnico es la comprensión del control estructural de la mineralización: las estructuras geológicas identificadas resultan clave para explicar la distribución de las zonas de mayor ley y orientar las próximas campañas.

"Queda mucho por venir"

Para NGEx, Lunahuasi no es un punto de llegada sino una confirmación del potencial del distrito Vicuña, que en los últimos años concentró fuertes inversiones y una serie de descubrimientos de cobre, oro y plata de escala mundial.

Pese a los resultados obtenidos, Wendler subrayó que el proyecto todavía en etapa exploratoria y que resta comprender en profundidad su comportamiento geológico y su verdadero tamaño. "Queda mucho por venir", cerró el especialista, con una frase que sintetiza tanto el entusiasmo del equipo como la dimensión aún desconocida del yacimiento.