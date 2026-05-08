Calcatreu exportará oro y plata: Un hito histórico para Río Negro

Los primeros bolsones de carbón activado con oro y plata en Calcatreu representan el inicio de la producción metalífera en Río Negro.

En el Día de la Minería , celebrado el 7 de mayo, el proyecto Calcatreu concretó un avance simbólico y concreto: la carga de los dos primeros bolsones de carbón activado con oro y plata en la celda 1. Este material representa el primer paso hacia la primera exportación minera metalífera de la provincia.

Cada bolsón pesa aproximadamente 550 kilos . Junto a otros cuatro, se transportarán a la siguiente etapa del proceso productivo para separar los minerales y obtener el producto final.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, lo resumió: “Calcatreu marca un antes y un después: Río Negro cargó los primeros bolsones con oro y plata para avanzar hacia la primera exportación minera metalífera de nuestra historia”.

Jacobacci - Patagonia Gold - Mina Calcatreu Alberto Weretilneck (7) Producción real, trabajo rionegrino, proveedores locales, inversión y desarrollo para la Región Sur, enfatizó el mandatario. Claudio Espinoza

El proceso productivo en detalle

El proceso inició con la lixiviación del mineral en la celda 1 mediante riego por goteo. Una solución cianurada disuelve el oro y la plata de la roca. Luego, estos metales quedan retenidos en el carbón activado, que actúa como filtro. Este carbón cargado se traslada para su refinación.

El producto definitivo es el metal doré, una aleación compuesta por 17% de oro y 83% de plata. El doré regresa a Río Negro y se exporta desde San Carlos de Bariloche. El proceso completo se desarrolla en el predio de Calcatreu, ubicado a 90 km de Ingeniero Jacobacci, en la estepa patagónica, con acceso por la Ruta Provincial N.º 76.

Jacobacci - Patagonia Gold - Mina Calcatreu (88) El metal doré con 17% oro y 83% plata se exportará desde Bariloche al mercado internacional Claudio Espinoza

Impacto económico y social concreto

Calcatreu ya genera empleo directo para 202 personas, de las cuales 155 son rionegrinas y 101 pertenecen a Ingeniero Jacobacci. El proyecto cumple y supera la Ley 80/20, que prioriza la mano de obra provincial.

Durante 2025, el compre local en Ingeniero Jacobacci alcanzó $2.706.337.202, mientras que el compre provincial (sin incluir Jacobacci) superó los $11.535.591.011. Además, se registraron donaciones por $30.305.185. Estas cifras fortalecen comercios, servicios y la cadena de valor minera en la región.

El CEO de Patagonia Gold, Christopher van Tienhoven, destacó el esfuerzo: “Después de más de 15 meses estamos viendo el resultado: una mina en operación”. Las primeras órdenes de construcción se emitieron en diciembre de 2024 y el proyecto avanzó sin pausas pese al duro invierno patagónico.

Jacobacci - Patagonia Gold - Mina Calcatreu (107) Calcatreu, a 90 km de Jacobacci, ya opera su PAD de lixiviación con riego por goteo en plena estepa rionegrina. Claudio Espinoza

Proyecciones de producción y vida útil

Según datos oficiales de la compañía, Calcatreu cuenta con reservas del orden de las 280.000 onzas de oro. Para 2026 se proyectan 31.734 onzas de oro y 127.952 onzas de plata. En su vida útil completa se esperan 256.700 onzas de oro y 1.188.542 onzas de plata.

La vida útil inicial se estima entre 2026 y 2033 (cinco años principales), aunque exploraciones en paralelo podrían extenderla cinco años más. El proyecto prevé exportaciones por aproximadamente USD 1.800 millones a lo largo de su vida útil. En términos fiscales, generaría ingresos provinciales por alrededor de USD 100 millones solo por Regalías Mineras e Impuesto para el Desarrollo, sin contar otros tributos, empleo e infraestructura.

Jacobacci - Patagonia Gold - Mina Calcatreu (45) Según datos oficiales de la compañía, Calcatreu cuenta con reservas del orden de las 280.000 onzas de oro. Claudio Espinoza

Una nueva etapa productiva para la provincia

Weretilneck recorrió el yacimiento y valoró la seriedad técnica del operador: “Respeto por los pueblos originarios, cuidado del agua, respeto por el medio ambiente, acuerdos sociales, empleo para los rionegrinos y desarrollo de proveedores”. El gobernador señaló que existen 60 proyectos mineros en análisis, y Calcatreu funciona como prueba de concepto para posicionar a Río Negro en el mapa minero nacional.

Por su parte, Van Tienhoven agregó un factor clave: “Ha ayudado muchísimo la baja de la inflación, la estabilidad, que se pueda planificar con un tipo de cambio estable”. Esta macroeconomía favorable impulsa la confianza para desarrollar nuevos proyectos.

Calcatreu transforma la matriz productiva de Río Negro. Ya no se habla solo de potencial: hoy hay producción, empleo local, compras regionales e inversión concreta. El hito del 7 de mayo de 2026 en el Día de la Minería confirma que la provincia avanza con planificación hacia más trabajo, más exportaciones y mayor desarrollo para la Región Sur.