El empleo en Calcatreu: entre la promesa local y la escasez de un perfil crítico

La puesta en marcha del proyecto aurífero Calcatreu , en la provincia de Río Negro, no solo representa un hito para la minería patagónica: también instala desafíos concretos en materia de empleo , capacitación y desarrollo de proveedores locales. Con 300 trabajadores activos, una base de más de 1.000 currículos en lista de espera y una brecha salarial que seduce a empleados públicos, el proyecto de Patagonia Gold redefine la economía de Ingeniero Jacobacci y varias localidades de la Línea Sur.

El compromiso de emplear mano de obra local es uno de los ejes centrales del proyecto. Según el intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, "hoy hay alrededor de 300 trabajadores en Calcatreu, el 50% es jacobacino y hay cerca de un 70% de rionegrinos" . La meta oficial es llegar al esquema 80/20 —80% de trabajadores provinciales—, pero Mellado subraya un matiz importante: "Dentro de ese 80/20, que ese porcentaje también sea jacobacino" .

La aspiración es ambiciosa. El municipio acumula una base de datos con más de 1.000 currículos de residentes locales y de distintos puntos de la provincia. Sin embargo, en declaracionea a +e, el intendente reconoce que la escala de la dotación tiene un techo: "Estos proyectos no escalan la dotación de manera directa, sino que se estabiliza en los 300 o 350 trabajadores".

Jcacobacci - Intendente - José Antonio Mellado (4) Mellado reconoce que los salarios mineros superan los del sector público municipal. Claudio Espinoza

El nudo crítico: los perforistas

El perfil más difícil de cubrir con trabajadores locales es el de perforista. Durante la visita del equipo de +e a Calcatreu, Antonio Adaro, gerente de Minas de Patagonia Gold en el proyecto, describe el problema con precisión: "Lo primero que detectamos fue que íbamos a tener una dificultad con la posición de perforistas. Una sola persona pudimos localizar de manera local".

La escasez no es exclusiva de esta mina. Adaro señala que se trata de "una dificultad no solamente para Calcatreu, sino para todas las compañías mineras" que operan en el país. La solución de corto plazo fue la contratación de trabajadores de otras provincias —San Juan, Chaco, Santa Cruz—, mientras que la respuesta estructural pasa por la formación interna: "Seleccionamos a algunas personas que tuvieran interés en conocer el oficio de perforista y comenzamos el proceso de entrenamiento. Actualmente tenemos a cinco personas entrenándolas para ocupar ese puesto, sobre un total de 18 que necesitamos en dotación".

En este punto, la pregunta es cómo se cubre esa brecha. Para atraer perforistas con experiencia de otras regiones, la empresa recurre a un mecanismo salarial específico: "Cualquier perforista que tenga por lo menos cinco años de experiencia ya ingresa con la categoría más alta", detalla Adaro, en referencia a la escala de AOMA, el gremio minero.

Jacobacci - Patagonia Gold - Mina Calcatreu Antonio Adaro (1) Adaro: "Una sola persona con perfil de perforista pudimos localizar de manera local." Claudio Espinoza

Certificación y formación: el rol del Estado provincial

La falta de acreditaciones formales fue otro obstáculo detectado desde el inicio. Mellado explica que "Jacobacci y la región, en algunos oficios, no contaban con mano de obra calificada o certificada". Había trabajadores con experiencia real —en movimiento de suelos, topografía, estructuras metálicas, maquinaria— pero sin el respaldo documental exigido por la industria.

La respuesta fue articular un esquema de formación y certificación con la Secretaría de Trabajo provincial, universidades, la Universidad de Río Negro, la Secretaría de Energía y los propios gremios. "Por iniciativa propia de la empresa también pudimos ir formando y certificando gente", agrega el intendente, aunque reconoce que el proceso requiere ajustes permanentes.

Jacobacci - Patagonia Gold - Mina Calcatreu (110) El régimen 14x14 organiza los turnos de los operarios mineros en la mina de Lipetrén. Claudio Espinoza

Régimen de trabajo y salarios

El régimen laboral en Calcatreu es de 14 días trabajados por 14 de descanso, con turnos de 12 horas —diurnos y nocturnos— que rotan los martes. Adaro confirma que la empresa trabaja en la conformación de los equipos de turno nocturno para el próximo período, con una dotación de 19 personas divididas en dos grupos.

En cuanto a los salarios, la diferencia con el empleo público es notable. Mellado no esquiva el tema: "La brecha es importante. Hemos tenido trabajadores municipales y de organismos provinciales y nacionales que se fueron a trabajar a la empresa minera. Quienes calificaron eligieron la empresa porque, en el caso del municipio, es muy difícil competir con esos salarios". El resultado es una presión real sobre la plantilla del Estado local, que pierde recursos humanos calificados hacia el sector privado minero.

Jacobacci - Patagonia Gold - Mina Calcatreu (45) "Calcatreu es el primer proyecto, y eso dice mucho de lo que viene", afirma el intendente Mellado. Claudio Espinoza

Impacto en Jacobacci: comercio, vivienda y servicios

El proyecto ya se percibe en la actividad económica de la ciudad. Nuevos hoteles, restaurantes y cervecerías forman parte de un tejido comercial que se expande. Mellado describe que en la etapa previa al armado del campamento en Lipetrén, "había mayor movimiento cotidiano porque los trabajadores subían y bajaban diariamente, lo que impactaba en el transporte y la gastronomía". Hoy, con los cambios de turno cada 14 días, ese dinamismo se redistribuye, pero el efecto sigue siendo visible.

La demanda de vivienda y terrenos también creció. El municipio recibe presión de quienes quieren instalarse en la zona, y Mellado espera que la empresa intensifique su aporte a través de la responsabilidad social empresaria: "Todavía no lo empezaron a hacer en escala, pero seguramente cuando empiecen a sacar el oro lo van a tener que hacer".

jacobacci Vistas (10) Nuevos hoteles, restaurantes y comercios reflejan el impacto económico del proyecto. Claudio Espinoza

Una región en transformación

Calcatreu es el primer proyecto de una estrategia provincial más amplia, con la ambiciosa cartera de 60 proyectos en analisis. La puesta en marcha de Calcatreu se da en un momento de expansión a nivel nacional.

Según la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), los proyectos presentados bajo el RIGI en minería superan los 42.000 millones de dólares, con 9.000 millones ya aprobados. El ciclo de inversión está en marcha, y Calcatreu es una de sus expresiones más concretas en el sur del país.