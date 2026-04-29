Calcatreu y otros 60 proyectos mineros: ¿el futuro productivo de Río Negro?

El gobernador recorrió Calcatreu, el primer proyecto aurífero a gran escala de Río Negro, con inversión de 60 millones de dólares.

"Esta roca se transforma en un recurso mineral cuando hay voluntad. Si no hay voluntad y no hay decisión, sigue siendo solo una roca", dijo el gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck, al terminar una recorrida por la mina Calcatreu , ubicada a 90 kilómetros de Ing. Jacobacci . De esta forma comenzó el discurso en el que trabajadores, intendentes, representantes gremiales y miembros de comunidades originarias escucharon al mandatario hablar de un reperfilamiento productivo de Río Negro .

El funcionario, que había recorrido la mina durante toda la mañana, aseguró que la provincia atravesaba "un momento histórico". Se refería al inicio efectivo de Calcatreu, el primer proyecto de oro y plata a gran escala en territorio rionegrino.

Aseguró que no se trataba solo del emprendimiento en sí, sino de lo que podía habilitar o cerrar para la actividad minera en Río Negro. "Lo que pase en Calcatreu va a significar la continuidad o no de la minería de estas características en la provincia", señaló. Y agregó: "Estoy absolutamente convencido de que Río Negro, a través de Calcatreu, va a ser un ejemplo a nivel nacional".

Panoramica_01 Calcatreu es el primer proyecto aurífero a gran escala de Río Negro, con inversión de 60 millones de dólares. Patagonia Gold

El mapa minero de Río Negro

Más allá de Calcatreu, Weretilneck reveló la dimensión del potencial minero provincial con un dato que resume la magnitud de la apuesta: 60 proyectos mineros tienen estado de análisis o desarrollo en Río Negro.

En este punto, el gobernador sostuvo: "Con estabilidad, con previsibilidad económica, con seguridad jurídica y con acompañamiento de la comunidad, estamos seguros de que vamos a tener minería por muchos años en la provincia. Río Negro tiene 60 proyectos mineros".

El abanico es amplio: oro, plata, uranio, litio y recursos polimetálicos, sumados a los minerales industriales ya tradicionales como bentonita, yeso, caolín, jaspe y arenas siliciosas. Esta cartera posiciona a la provincia como uno de los territorios con mayor diversidad de recursos minerales de la Patagonia.

"Estoy absolutamente convencido de que Calcatreu va a hacer historia. Y todo lo que ustedes hagan aquí va a marcar el destino de Río Negro como provincia minera", expresó el gobernador, dirigiéndose directamente a los trabajadores presentes.

Jacobacci - Patagonia Gold - Mina Calcatreu Alberto Weretilneck (6) El gobernador recorrió el proyecto ubicado a 90 kms. de Jacobacci. Claudio Espinoza

"Que el dinero se quede acá"

Weretilneck reconoció las limitaciones técnicas de la exigencia del 80/20 en el empleo, pero las planteó como una oportunidad: "Lo importante es que vayamos capacitando —ya sea a través del Instituto Técnico de Jacobacci o de lo que hacen los distintos municipios— a quienes todavía no aprendieron el oficio de la minería, para que en el futuro puedan llevar adelante esa actividad".

Sobre el desarrollo de proveedores locales, señaló: "Queremos que la empresa tenga proveedores que sean de Jacobacci y de la zona. Que los alimentos se compren acá, que el combustible se compre acá y que la mayor cantidad de dinero posible se quede acá. Toda esta fantástica comida que disfrutamos en el almuerzo fue hecha en Jacobacci, por jacobaccinos, y eso es lo que queremos".

Puesto 1 El puesto de acceso al Proyecto Calcatreu, ubicado a 90 kms. de Ing. Jacobacci. Patagonia Gold

El camino de la minería

El gobernador recordó que la apertura formal a la minería en Río Negro ocurrió el 30 de diciembre de 2011, cuando la provincia derogó el estatuto que impedía el uso del cianuro en la actividad. "Río Negro empezó a transitar el camino de la minería", resumió.

Desde el descubrimiento del yacimiento de Calcatreu hasta hoy transcurrieron 30 años de exploración, estudios y negociaciones. Ese largo recorrido, señaló Weretilneck, es parte de la naturaleza de la actividad: "La minería no es una actividad rápida. Es una actividad de tiempo, es lenta, y los procesos tienen que llevarse adelante".

Para cerrar, el mandatario sintetizó la apuesta del gobierno: "Que todos nos podamos quedar acá. Que nadie tenga que irse de nuestra provincia a buscar trabajo en otro lado".