Vaca Muerta busca soldadores, electricistas y técnicos: búsquedas laborales activas para trabajar en petróleo y gas

Desde soldadores hasta electricistas: las vacantes que abrió la industria petrolera en Neuquén y Río Negro

El avance de Vaca Muerta y las inversiones vinculadas a la industria del petróleo y el gas continúan generando nuevas oportunidades laborales en Neuquén y Río Negro . En paralelo al crecimiento de la producción, las empresas de servicios, constructoras y firmas industriales mantienen activas búsquedas de perfiles técnicos y oficios especializados.

Soldadores, electricistas industriales, técnicos electromecánicos y operarios de mantenimiento aparecen entre los puestos más requeridos por compañías vinculadas al sector energético.

Buscan soldadores para proyectos de Oil & Gas en Neuquén

Una empresa vinculada a servicios industriales abrió una búsqueda para soldadores SMAW con experiencia en cañerías, ductos y estructuras metálicas destinadas a operaciones de petróleo y gas en Neuquén.

Entre los requisitos, solicitan contar con secundario completo, al menos tres años de experiencia en trabajos de soldadura dentro de la industria, conocimiento de procedimientos industriales y disponibilidad para trabajar bajo diagramas rotativos.

La búsqueda está orientada a perfiles con experiencia en montaje de piping y estructuras metálicas en entornos de obra y yacimiento.

Oleoducto Gasoducto caño tubo trabajador operario soldador.jpg En Vaca Muerta, la búsqueda laboral se abre a soldadores y operarios especializados en distintos oficios.

La postulación se encuentra disponible en Computrabajo: https://buro-group.pandape.computrabajo.com/Detail/11733171

Técnicos electrónicos y eléctricos: otro de los perfiles más buscados en Vaca Muerta

Una firma del sector también mantiene activa la demanda de técnicos electrónicos y eléctricos para reparación de tableros, diagnóstico de fallas y mantenimiento de equipos industriales utilizados en operaciones de petróleo y gas.

Para aplicar, piden formación técnica, experiencia en mantenimiento industrial y conocimientos en sistemas eléctricos y electrónicos. También, se requiere contar con disponibilidad para viajar.

tag:reuters.com,2023:newsml_KBN2Y61D4 Se abren vacantes para trabajar en Vaca Muerta

La búsqueda laboral se encuentra disponible en el siguiente portal de empleo especializado: https://ar.trabajo.org/oferta-4029-42b9ea57c450fc387d1d63559868c824

Se buscan operarios de mantenimiento

El crecimiento de la infraestructura energética también incrementó la necesidad de operarios de mantenimiento para plantas, bases operativas y equipos industriales.

En San Patricio del Chañar, una empresa busca técnicos electromecánicos o electricistas con experiencia en hidráulica, electrónica y mantenimiento general. El puesto requiere conocimientos técnicos y experiencia previa en tareas industriales.

YPF Halliburton Vaca Muerta perforador estudiantes operarios trabajadores pasantías Vaca Muerta requiere una diversidad de perfiles técnicos y especializados.

La publicación puede consultarse en el siguiente enlace: https://vacamuertainfo.com/operario-de-mantenimiento-en-neuquen

Técnicos electromecánicos aparecen entre los perfiles requeridos

Las empresas del sector energético continúan incorporando técnicos electromecánicos, mecánicos y eléctricos para tareas de mantenimiento y operación en Neuquén, Río Negro y Chubut.

La búsqueda es únicamente para hombres y exige contar con licencia de conducir vigente, disponibilidad para viajar, formación técnica, experiencia en el sector industrial y tener entre 25 y 40 años.

La búsqueda puede consultarse aquí: https://vacamuertainfo.com/tecnico-electromecanico-neuquen-oportunidad-en-la-industria-petrolera

Río Negro: vacantes para proyectos de Oil & Gas

Una empresa vinculada a proyectos industriales y energéticos abrió una búsqueda para incorporar un Supervisor General de Construcción especializado en piping en Río Negro. El puesto está orientado a profesionales con experiencia en montaje de tuberías y coordinación de obras dentro de la industria del petróleo y el gas.

Entre las principales tareas aparecen la supervisión de instalación y alineación de tuberías, interpretación de planos isométricos y P&ID, coordinación con otras áreas técnicas y control del avance de obra, calidad y seguridad industrial.

La búsqueda requiere conocimientos en normas ASME y API, montaje de piping, soldadura, ensayos no destructivos y pruebas hidráulicas. Además, solicitan formación técnica o ingeniería mecánica o industrial y experiencia previa de entre 3 y 7 años en proyectos de Oil & Gas, minería o energía. La postulación puede realizarse a través de LinkedIn.

Qué oficios tienen más salida en Vaca Muerta

Con el crecimiento sostenido de la producción de petróleo y gas no convencional, los perfiles técnicos y de oficios especializados ganan protagonismo dentro del mercado laboral energético.

Actualmente, los puestos con mayor demanda incluyen: