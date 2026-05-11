Vaca Muerta registró la actividad más baja del año

Abril registró la menor cantidad de etapas de fractura en Vaca Muerta en lo que va del año.

Vaca Muerta está destinada a convertirse en el corazón energético de la región y ser un jugador de peso en el mercado del GNL (gas natural licuado). Las bondades de la roca madre permiten que la actividad empuje su techo y los récords dejen de ser noticia, pero abril significó una baja en las operaciones que venían a todo vapor.

Según el informe de Luciano Fucello , country manager de NCS Multistage , en el cuarto mes del año se registró la marca más baja del año, pero la actividad sigue en niveles muy superiores a los alcanzados el año pasado.

Los datos analizados por +e establecen que las operadoras realizaron 2.335 etapas de fractura, lo que se traduce como una baja del 11% con respecto a marzo -cifra histórica del fracking en el no convencional con 2.616 operaciones- y una suba interanual del 15%.

En lo que respecta a la actividad en las ventanas de Vaca Muerta se detecta que 2014 punciones estuvieron dirigidas al shale oil y 321 al shale gas.

fracking - hydrofracturing set.jpg Vaca Muerta vive otro año a pleno.

El top del shale

En lo que respecta a las operadoras hubo movimientos para tener en cuenta. El primer lugar no sufrió cambios ya que YPF sigue liderando cómodamente con el 49% del total de las etapas de fractura. Esto significa que la empresa de mayoría estatal realizó 1.136 punciones durante el cuarto mes del año.

Lajas Este, Rincon del Mangrullo, La Amarga Chica, La Caverna, Aguada de la Arena y Bajo del Toro Norte fueron los bloques donde la compañía apuntó su actividad.

La sorpresa la dio Shell. La compañía anglo-holandesa completó 236 fracturas en Cruz de Lorena, que establece el 10% de las punciones en Vaca Muerta.

El podio fue completado por Tecpetrol. La compañía del Grupo Techint viene consolidase en el top del fracking del shale neuquino y abril alentó esa tendencia. En total realizó 196 operaciones en su nave insignia Fortín de Piedra, lo que significó el 8% del total.

Superando las barreras

El mapa del fracking marcó que Pluspetrol, Pan American Energy (PAE), Vista Enegy y Chevron mantuvieron su ritmo mensual de actividad.

La compañía de capitales nacionales realizó 183 operaciones que se explican entre 38 en La Calera y 145 en Bajo del Choique, uno de los activos que le compró a ExxonMobil.

En tanto, PAE realizó 176 etapas de fractura y todas estuvieron en la ventana petrolera de la formación no convencional de la mano de Lindero Atravesado.

Tanto Pluspetrol como la compañía del holding Bulgheroni se atribuyeron cada una el 8% de las punciones totales en la roca madre.

Detrás se posicionó Vista Energy. La compañía liderada por Miguel Galuccio realizó 114 operaciones en Bajada del Palo Oeste, su tanque del shale oil. Apenas un escalón más abajo se ubicó Chevron. La operadora estadounidense enfocó sus cañones a El Trapial. Cada una explicó el 5% de la actividad total.

Fracking - Set de Fractura 3.jpg YPF se mantiene como líder del shale.

Seguir impulsando a Vaca Muerta

Solo tres compañías se ubicaron por debajo de las 100 etapas de fractura: Phoenix Global Resources (PGR), TotalEnergies y Pampa Energía. La primera realizó 73 operaciones en Mata Mora Oeste, mientras que la firma francesa contabilizó 71 punciones en Aguada Pichana y Pampa Energía cerró el informe con 37 fracturas en Sierra Chata.