Río Negro: la apuesta que cambiará el mapa petrolero del país

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , encabezó este viernes en Bariloche la apertura del IX Plenario del Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional . Ante los representantes de 23 provincias y autoridades de la Cancillería Argentina, el mandatario delineó el nuevo norte productivo de la jurisdicción. Atrás quedó la visión exclusiva de un polo frutícola; la estrategia de Estado actual apunta de lleno al midstream petrolero y al desarrollo a gran escala del Oil & Gas .

La industria hidrocarburífera observa con profunda atención los movimientos institucionales en la Patagonia. La maduración de Vaca Muerta superó ampliamente la capacidad de transporte instalada en el país. Neuquén extrae el petróleo y el gas no convencional, pero Río Negro aporta la salida estratégica al Océano Atlántico. Esta complementariedad resulta clave para el éxito de la cuenca a nivel global.

"Asumimos un nuevo rol que no era habitual para Río Negro: transformarnos en una plataforma exportadora de energía para la Argentina", sentenció Weretilneck ante el auditorio nacional. La declaración resume el giro copernicano en la política económica provincial. Las autoridades comprendieron que el tren del desarrollo energético exige puertos de aguas profundas, infraestructura pesada y una licencia social sólida.

Una mirada federal para destrabar inversiones clave

El sector petrolero requiere consensos políticos amplios y reglas de juego inalterables. Weretilneck subrayó la urgencia de consolidar una política exterior que amalgame los intereses de las provincias con los objetivos macroeconómicos de la Nación. "Hoy logramos alinear los intereses provinciales con los de la Nación", explicó el gobernador, en una clara señal de previsibilidad hacia los mercados internacionales.

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El alineamiento institucional aporta certezas. Las empresas operadoras demandan seguridad jurídica antes de hundir miles de millones de dólares en caños y terminales. "Las discusiones locales quedan en un segundo plano cuando existe un objetivo superior, que es el desarrollo del país y de sus provincias", reforzó el líder rionegrino. La sintonía entre los ejecutivos patagónicos y la Casa Rosada reduce el riesgo regulatorio y acelera la toma de decisiones corporativas.

La referencia a la exportación conecta directo con los megaproyectos en curso. YPF avanza con el oleoducto Vaca Muerta Sur, una obra monumental que unirá la localidad neuquina de Añelo con el complejo portuario de Punta Colorada, en el Golfo San Matías. Esta terminal promete convertirse en el principal puerto exportador de crudo de Sudamérica, consolidando a Río Negro como el eslabón logístico indispensable.

Diversificación productiva y ventajas frente al mundo

Río Negro ostenta un abanico productivo histórico de enorme valor agregado. Weretilneck recordó el liderazgo nacional en la producción de peras y manzanas, sector que concentra gran parte de las exportaciones de frutas frescas de la Argentina. La provincia posee además una industria vitivinícola de prestigio mundial y una actividad ganadera en franca expansión gracias a políticas de incentivo sostenidas en el tiempo.

"Somos una provincia turística, agrícola y ganadera. Tenemos una fuerte presencia exportadora y una enorme diversidad productiva", detalló el mandatario en el encuentro federal. Sin embargo, el gran salto de escala provendrá de la energía. La disponibilidad de recursos hídricos, vastas superficies de tierras aptas y condiciones climáticas ventajosas configuran un escenario inmejorable para la radicación de polos industriales vinculados a los hidrocarburos.

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La lectura de mercado en la Cuenca Neuquina

El mercado toma nota de la actitud proactiva de la provincia. El Estado rionegrino abandonó las posturas restrictivas del pasado y adoptó un perfil pro-negocios para facilitar el emplazamiento de terminales exportadoras y futuros buques de Gas Natural Licuado (GNL). Esta metamorfosis institucional convierte al territorio en el socio comercial indiscutible de su vecino neuquino.

Los números de producción de las operadoras avalan esta urgencia logística. Neuquén bate récords mensuales de extracción de crudo shale, saturando rápidamente la red de transporte tradicional. La alternativa de salida por el Pacífico suma volumen, pero el mercado asiático exige buques de gran calado que solo el Atlántico permite cargar de forma eficiente y a menores costos.

La ecuación resulta evidente para los analistas: sin nuevas rutas de evacuación, Vaca Muerta encuentra su techo. Río Negro leyó la oportunidad histórica y decidió capitalizarla con infraestructura. El desafío inmediato radica en materializar las obras proyectadas y sostener la estabilidad normativa.