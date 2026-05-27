Vaca Muerta: cómo es el nuevo proyecto de YPF, Pluspetrol Shell y GyP en La Escalonada

La producción de petróleo de YPF sigue creciendo gracias a Loma Campana y La Amarga Chica.

La Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén convocó a una audiencia pública virtual para debatir el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) un nuevo desarrollo de Vaca Muerta Investment S.A.U. (VMI) , la sociedad entre YPF y Pluspetrol que desarrollará un proyecto de shale oil en La Escalonada , junto con Shell y GyP, al sur de Rincón de los Sauces. El encuentro se realizará el próximo 13 de julio de 2026 a las 10 de la mañana. La empresa someterá a consideración ciudadana la construcción de una Planta de Tratamiento de Crudo (PTC) y una Planta Compresora (PC).

Las instalaciones resultan vitales para la evacuación de la producción en la ventana de shale oil y gas. El proyecto contempla el despliegue de infraestructura de gran escala para acondicionar los hidrocarburos antes de su ingreso a los sistemas troncales de transporte.

La magnitud de la obra civil y operativa

VMI acondicionará un predio de 146.226 metros cuadrados para montar la PTC y otro de 172.152 metros cuadrados para la PC. Los trabajos abarcan desde el relevamiento topográfico y la limpieza superficial hasta los movimientos de suelo y la compactación. La obra civil movilizará maquinaria pesada de forma constante en la zona, desde topadoras de gran porte hasta retroexcavadoras y camiones regadores.

La Planta de Tratamiento de Crudo procesará un caudal total de 21.000 metros cúbicos diarios. El sistema dividirá este volumen en 12.500 metros cúbicos de petróleo y 8.500 metros cúbicos de agua. La empresa instalará dos trenes de procesamiento, separadores bifásicos de tipo Slug Catcher, tratadores termo electrostáticos y unidades de recuperación de vapores.

Por su parte, la Planta Compresora inyectará 4 millones de metros cúbicos estándar diarios de gas al gasoducto. El diseño técnico incluye dos trenes de compresión, motocompresores y unidades de deshidratación con sistema TEG. Ambas instalaciones contarán con estrictos sistemas de impermeabilización para prevenir contingencias, utilizando barreras de polietileno de alta densidad (PEAD) y hormigón in situ.

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Los tiempos dos trabajos

El cronograma oficial estima 522 días de construcción para la planta de crudo y 480 días para el complejo compresor. La logística exige la habilitación de caminos de acceso secundarios de 6,5 metros de ancho, aptos para el tránsito pesado. El proyecto incluye la apertura de casi dos kilómetros de nuevas trazas viales.

La magnitud de las tareas requiere recursos intensivos. La operadora prevé utilizar cerca de 5.000 metros cúbicos de agua, extraída directamente del canal de riego del río Colorado. Además, los contratistas extraerán decenas de miles de metros cúbicos de material árido y calcáreo de canteras habilitadas para el relleno de las plataformas.

La sociedad Vaca Muerta Investment

En La Escalonada están asociadas las empresas VMU con el 45%, Shell con otro 45% y GyP con el 10 %. VMI S.A.U. nació bajo el control absoluto de YPF, pero su estructura mutó a principios de 2026. La petrolera de mayoría estatal concretó un estratégico intercambio de activos con Pluspetrol el 22 de enero de este año.

YPF cedió el 44,44% de las acciones de VMI a Pluspetrol. A cambio, recibió la mitad de la participación que la compañía privada tenía en Las Tacanas, Meseta Buena Esperanza y Aguada Villanueva. Esta jugada corporativa permitió a YPF consolidar áreas territoriales clave para apalancar el suministro del megaproyecto exportador Argentina LNG.

Hoy, VMI administra el 45% de participación en los bloques La Escalonada y Rincón de la Ceniza. La sociedad opera con YPF como controlante mayoritario y tracciona las millonarias inversiones que exige el desarrollo masivo del no convencional.

La participación ciudadana

La audiencia pública tendrá carácter no vinculante, tal como marca el artículo 31 de la Ley provincial 1875. Los interesados en participar como expositores disponen de un formulario web y contarán con 10 minutos para plantear sus observaciones técnicas sobre el documento ambiental.

La provincia instrumentará el acto a través de la plataforma Webex. Los registros para oradores y asistentes cerrarán dos días hábiles antes de la cita oficial, y las empresas contratistas aplicarán las medidas preventivas del Plan de Gestión Ambiental exigido por el gobierno neuquino.