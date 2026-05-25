VMOS: cómo marcha la obra que conectará Vaca Muerta con el Atlántico para exportar crudo

Montaje del techo del tanque TK404 en la terminal Punta Colorada, una de las estructuras clave del VMOS.

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) ya superó más de la mitad de avance general de obra. Mientras continúan los trabajos sobre el ducto y la terminal portuaria en Río Negro, el megaproyecto impulsado por las principales petroleras del país acelera su objetivo de convertir al shale argentino en una plataforma exportadora de escala internacional.

La iniciativa contempla la construcción de un oleoducto de 437 kilómetros entre Allen y Punta Colorada, junto con infraestructura de almacenamiento y carga offshore para operar buques de gran porte. Con una inversión estimada en USD 3.000 millones, el desarrollo aparece como una de las obras energéticas más importantes actualmente en marcha en Argentina.

Qué es el VMOS y por qué es clave para Vaca Muerta

El VMOS fue diseñado para ampliar la capacidad de evacuación del petróleo producido en la cuenca neuquina, uno de los principales cuellos de botella que enfrenta hoy el crecimiento del shale.

VMOS Allen tanque de almacenamiento petróleo Río Negro (2) Prueba hidrostática completada en el tanque de 70.000 metros cúbicos en la Estación Cabecera Allen.

El proyecto es desarrollado por un consorcio integrado por YPF, Vista, Pan American Energy (PAE), Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol.

La infraestructura permitirá transportar crudo desde Vaca Muerta hasta una nueva terminal exportadora sobre la costa atlántica de Río Negro, preparada para operar buques tipo VLCC (Very Large Crude Carriers).

En su etapa inicial, el sistema podrá transportar entre 180.000 y 190.000 barriles diarios. Luego escalará progresivamente hasta un rango de entre 550.000 y 700.000 barriles por día.

Cómo avanza la construcción del oleoducto

Uno de los hitos recientes del proyecto fue la finalización de la soldadura automática del ducto costero de 38 pulgadas, ejecutada por la UTE Techint-SACDE.

La obra forma parte del desarrollo simultáneo de distintos frentes del VMOS, que actualmente incluye avances sobre el trazado principal del ducto, estaciones de bombeo y la terminal marítima en Punta Colorada.

En paralelo, continúan los trabajos sobre uno de los puntos técnicamente más complejos del proyecto: el cruce del río Negro mediante perforación horizontal dirigida (HDD), una tecnología que permite instalar tuberías por debajo del cauce sin intervenir directamente el curso de agua.

VMOS Soldadura automática finalizado Vaca Muerta Sur Oil ducto oleoducto (1) VMOS pisa el acelerador para triplicar las exportaciones de crudo

El procedimiento contempló la instalación subterránea de un tramo de aproximadamente 700 metros, monitoreado en tiempo real mediante sistemas electromagnéticos para garantizar estabilidad e integridad operativa.

Cómo será el sistema de exportación en Punta Colorada

La terminal portuaria en construcción en Punta Colorada es uno de los nodos centrales del proyecto. Allí se concentrará el almacenamiento y despacho del crudo destinado a mercados internacionales.

El plan contempla la construcción de seis tanques de almacenamiento con capacidad total cercana a 720.000 metros cúbicos, además de infraestructura offshore con monoboyas conectadas mediante ductos submarinos.

Ese esquema permitirá realizar operaciones de carga en mar abierto y operar buques de gran escala para exportación de petróleo.

Río Negro busca ampliar la participación de proveedores locales

Mientras avanzan las obras, el gobierno de Río Negro comenzó a profundizar las rondas de vinculación con empresas regionales para ampliar la participación de proveedores locales dentro del VMOS.

Este mes, se realizó en Choele Choel un nuevo encuentro orientado al Valle Medio, donde autoridades provinciales y representantes del proyecto detallaron oportunidades vinculadas a logística, construcción, servicios e infraestructura.

El financiamiento detrás del VMOS

El proyecto consiguió el año pasado un préstamo sindicado por USD 2.000 millones liderado por Citi, Deutsche Bank, Itaú, JP Morgan y Santander, uno de los mayores financiamientos privados recientes para infraestructura energética en Argentina.

Cabe recordar que el VMOS fue incorporado al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), dentro de la estrategia oficial para acelerar inversiones vinculadas al desarrollo hidrocarburífero y exportador.