La receta de McKinsey para Vaca Muerta: infraestructura, trenes y previsibilidad

Energía e inflación: el petróleo y el gas explicaron el 60% de la suba mayorista en marzo

La estructura del sistema energético mundial transforma sus bases a un ritmo vertiginoso. Frente a esta transición, el gas natural asegura su liderazgo como el combustible clave. La demanda internacional de este hidrocarburo crecerá hasta 2050. En paralelo, el gas natural licuado (GNL) sostiene su rol como la piedra angular indispensable para la seguridad energética y la diversificación de fuentes de suministro global. Argentina busca capitalizar esta tendencia para Vaca Muerta .

Un informe elaborado por la consultora internacional McKinsey expone un panorama de contrastes para los próximos años. Por un lado, los especialistas proyectan un mercado con exceso de oferta de GNL hasta el año 2030. La industria explica este fenómeno a partir del ingreso de nueva capacidad productiva proveniente de Qatar y de los Estados Unidos.

Vaca Muerta debe aprovechar la brecha del GNL

Sin embargo, el escenario cambiará de forma drástica a mediados de la década de 2030. En ese momento, el mercado sufrirá una brecha de suministro con faltantes calculados entre 135 y 220 millones de toneladas por año (MTPA). El sector necesita nuevos proyectos con decisiones de inversión pre-final (pre-FID) para cubrir este enorme bache operativo a principios de la próxima década.

Gracias a su gigantesca base de reservas de gas natural, Argentina ostenta una posición inmejorable para abastecer esta demanda. Actualmente, los proyectos argentinos de GNL ocupan un nivel medio de competitividad de costos en relación con los puntos de referencia internacionales. No obstante, factores de enorme peso estratégico potencian la oferta nacional.

Hoy, los grandes compradores mundiales de GNL valoran condiciones muy específicas: la flexibilidad contractual, la fiabilidad operativa y el potencial real para concretar asociaciones de inversión. De este modo, Argentina se acerca paulatinamente a la competitividad de costos globales.

golar.png Invap pidió implementar un sistema de monitoreo al proyecto de GNL en Río Negro.

Las recientes encuestas elaboradas por McKinsey a los compradores revelan un cambio radical de prioridades comerciales. La flexibilidad de destino y la variabilidad en el volumen de compra superan al factor precio como la exigencia principal del mercado. Luego, los clientes reclaman fiabilidad y exigen la presentación de informes transparentes sobre emisiones.

Además, la cercanía geográfica con las rutas comerciales del océano Atlántico consolida al país como un nuevo participante capaz de satisfacer la demanda. Los importadores buscan opciones lejos de regiones con alta exposición a los conflictos geopolíticos.

Inyecciones de capital

El pleno desarrollo de la cuenca de Vaca Muerta representa una oportunidad económica colosal. Pero el éxito comercial a gran escala requiere una inyección de capital sostenida y coordinada a lo largo de toda la cadena de valor del petróleo y el gas. El análisis de la consultora identifica cuatro segmentos interconectados con necesidad de desarrollo inmediato: infraestructura de extracción, transporte, terminales de exportación y redes para el consumo nacional.

Estas obras demandarán fondos por sumas de entre 125.000 y 170.000 millones de dólares a lo largo de la próxima década. Esta inyección de capital representa un aumento interanual del 10% al 15% en comparación con las inversiones totales calculadas para el año 2025.

El crecimiento de la actividad extractiva exige números inéditos. Para alcanzar la escala deseada, la industria debe multiplicar el ritmo de las perforaciones. Los pozos no convencionales saltarán de 450 por año en 2025 a más de 900 para 2030. El informe calcula la estabilización de esta frenética actividad hacia el año 2035.

Las inyecciones de capital en la etapa de exploración ascendente pasarán de los 7.000 millones de dólares actuales a 14.000 millones de dólares para el final de esta década. Las empresas petroleras destinarán cerca del 90% de este presupuesto únicamente a las tareas de perforación y finalización de pozos.

La diferencia con el Permian

Otras cuencas shale en el mundo ya ejecutaron este famoso "modelo de fábrica". Para comprender la magnitud de la tarea, McKinsey utiliza el contraste con la cuenca del Permian en los Estados Unidos. Ese yacimiento norteamericano consumió 46.000 millones de dólares en actividades idénticas tan solo durante el año 2024, una cifra similar a lo que se invirtió durante una década en Neuquén.

Para sostener este salto productivo, Vaca Muerta necesita sumar entre 15 y 25 nuevas plataformas de perforación de altísima especificación en un plazo de cinco años. Esto implica un aumento de capacidad de entre el 40% y el 75%. Actualmente, las empresas en Argentina operan un parque de apenas 30 unidades de estas características. La consultora destaca una oportunidad dorada: América del Norte posee más de 200 plataformas inactivas listas para su uso.

Equipo de perforación en CASE Coirón Amargo Sureste PAE Pan American Energy Vaca Muerta shale oil Con el Brent rozando los US$109, el mercado petrolero entra en tensión.

El sector energético nacional goza de la oportunidad para acelerar la redistribución de maquinarias y lograr la transferencia de tecnología directa. El equipamiento auxiliar también requiere una expansión veloz. Las unidades de bombeo de fractura, los sistemas de tubos enrollados y las provisiones de propante necesitan multiplicar su escala entre 1,7 y 2,6 veces de cara al año 2030.

Gestión milimétrica de costos

La gestión milimétrica de los costos define la viabilidad financiera del proyecto patagónico frente a sus rivales. Los datos duros exponen un desafío estructural. Hoy, la perforación de un pozo estándar de 2.800 metros de longitud cuesta entre 12 y 16 millones de dólares en la cuenca neuquina. Con la geología normalizada para fines analíticos, el pozo argentino resulta entre un 30% y un 40% más caro frente a infraestructuras similares en el Permian.

Sin la eliminación urgente de esta desventaja, Argentina corre el riesgo inevitable de padecer una debilidad estructural en los mercados mundiales de GNL. A nivel macro, McKinsey señala una brecha de desempeño de costos totales de hasta el 35% en perjuicio de las operaciones sudamericanas.

Las deficiencias de infraestructura, los altísimos costos financieros y la ineficiencia logística castigan la rentabilidad local. Solo la logística, los costos de mover plataformas, las maquinarias y el traslado de arena explica entre el 20% y el 30% de esa brecha negativa del 35% frente al mercado estadounidense.

La industrialización de la actividad genera oportunidades millonarias para los fabricantes y para los proveedores nacionales, con énfasis en el acero, el cemento y el mantenimiento. Pero el aprovechamiento de esta industria depende de la resolución de los problemas locales. Los grandes capitales exigen un entorno operativo predecible y competitivo. Argentina compite por estos fondos contra proyectos de América del Norte, Medio Oriente y África.

Por lo tanto, destaca MacKinsey, el país debe garantizar regímenes fiscales transparentes y estructuras de regalías consistentes para afianzar los proyectos de ciclo largo. La consultora valora el reciente Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) como un progreso valioso en el área. No obstante, los inversionistas reclaman mayor claridad legal sobre los impuestos a la exportación, el acceso irrestricto a divisas y certidumbre para la repatriación de capitales.

Invertir en las rutas petroleras y en el tren

El éxito definitivo del enclave patagónico demanda la construcción de infraestructura pesada. La transición desde el transporte por carretera de larga distancia hacia el sistema de carga ferroviaria aportará soluciones concretas. El tren promete mejorar la seguridad, fortalecer la fiabilidad de las entregas, resguardar el desempeño de las emisiones y descongestionar las rutas regionales. De forma paralela, el Estado y las empresas precisan escalar la infraestructura social de la zona.

Las provincias de Neuquén y Río Negro necesitan multiplicar sus viviendas, escuelas, hospitales y servicios básicos para acoger la masiva afluencia demográfica de trabajadores. Para lograr este complejo objetivo social, McKinsey aconseja la implementación de asociaciones público-privadas. El documento cita el caso de la iniciativa OPTS en Nigeria. Este modelo asociativo logró alinear las prioridades entre las operadoras, las autoridades y las comunidades, habilitó el uso compartido de recursos y concretó recortes sustanciales en los onerosos costos de logística.