Trabajo en Vaca Muerta: lanzan nuevas búsquedas laborales para ingenieros y técnicos

Empresas energéticas buscan cubrir vacantes clave para operaciones en Vaca Muerta y centrales eléctricas de Neuquén.

En Vaca Muerta , operadoras, empresas de servicios y compañías vinculadas a generación eléctrica mantienen activa la incorporación de personal para cubrir posiciones técnicas, operativas y jerárquicas.

En medio del crecimiento de la producción de petróleo y gas no convencional, las empresas demandan perfiles especializados para operaciones de campo, automatización industrial, completación de pozos y generación eléctrica.

En este escenario, se dieron a conocer nuevas vacantes vinculadas a la industria energética, con oportunidades para trabajar tanto en yacimientos como en centrales térmicas de Neuquén.

Una petrolera busca ingenieros para automatización en yacimiento

La empresa Phoenix Global Resources abrió una búsqueda para incorporar un/a Ingeniero/a Senior de Automatización y Control para el yacimiento Mata Mora, en Vaca Muerta.

La posición tendrá fuerte presencia en campo y estará enfocada en el diseño, implementación y soporte de sistemas de automatización industrial para operaciones no convencionales.

Phoenix Global Resources se convierte en el principal productor de petróleo de Río Negro 1 Petroleras y compañías energéticas refuerzan equipos en Neuquén ante el crecimiento de la actividad en Vaca Muerta.

Entre las principales responsabilidades aparecen el mantenimiento de sistemas PLC, SCADA y HMI, el diagnóstico de fallas operativas, la puesta en marcha de instalaciones y la coordinación con equipos de Operaciones, Ingeniería y Mantenimiento.

La empresa apunta a profesionales con más de 4 años de experiencia en Oil & Gas, especialmente en yacimientos no convencionales, además de formación en Ingeniería en Automatización, Electrónica, Electromecánica o carreras afines.

Los interesados deberán enviar CV con la referencia “Ing. Sr. Automatización y Control” al correo [email protected].

Búsqueda laboral: demandan técnicos para centrales eléctricas en Neuquén

Otra de las búsquedas activas está orientada a cubrir un puesto de Auxiliar de Operaciones para una importante compañía energética en Neuquén capital.

La vacante apunta a técnicos eléctricos, electrónicos, mecánicos o químicos que cuenten con experiencia en plantas industriales o entornos operativos similares.

El rol estará enfocado en recorridas de inspección en campo, monitoreo de equipos, control operativo de turbinas y subestaciones, toma de muestras y asistencia en maniobras bajo protocolos de seguridad industrial.

Empleo Río Negro VMOS trabajo mujeres Las vacantes difundidas para Vaca Muerta apuntan a profesionales con experiencia en Oil & Gas y operaciones industriales.

Además, la compañía solicita conocimientos básicos de electricidad, mecánica, química industrial e instrumentos de medición, junto con disponibilidad para trabajar bajo diagrama rotativo.

La empresa ofrece transporte a cargo de la compañía. Para postularse, los candidatos deberán enviar CV con el asunto “AUXILIAR DE OPERACIONES – NEUQUÉN” a [email protected].

Trabajar en Vaca Muerta: buscan personal con experiencia en fractura hidráulica

La tercera vacante corresponde a una posición clave dentro de la industria hidrocarburífera: Gerente de Completación y Workover para una importante operadora con actividad en Vaca Muerta.

La compañía busca un perfil con experiencia en liderazgo de operaciones de terminación, intervención y reacondicionamiento de pozos, con foco en seguridad, eficiencia operativa y optimización de costos.

Operario trabajador petrolero generica fractura fracking Las nuevas búsquedas laborales en Vaca Muerta incluyen puestos vinculados a automatización industrial, workover y generación eléctrica.

Entre los requisitos figuran más de diez años de experiencia en posiciones similares, conocimientos en fractura hidráulica, pulling y completación de pozos, además de manejo de contratos y planificación operativa.

La búsqueda está dirigida a ingenieros en Petróleo, Mecánica, Industrial o carreras afines, con nivel de inglés intermedio.

Los interesados pueden enviar CV con la referencia “Gerente de Completación y Workover Nqn” a [email protected].

Cómo encontrar trabajo en Vaca Muerta y dónde buscar empleo

Las búsquedas laborales para trabajar en la zona de Vaca Muerta suelen publicarse tanto en consultoras especializadas como en portales corporativos y redes profesionales.

Una de las plataformas más utilizadas para conseguir trabajo en el sector Oil & Gas es LinkedIn y el portal Hiring Room, donde empresas petroleras, operadoras y consultoras difunden vacantes de manera constante. Además, muchas compañías energéticas publican oportunidades directamente en sus sitios oficiales.

Las tres búsquedas mencionadas fueron comunicadas por MV Recursos Humanos, consultora con fuerte presencia en la cuenca neuquina y especializada en perfiles para la industria energética.