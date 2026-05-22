Vaca Muerta completó casi 10 mil etapas de fractura en cuatro meses

Vaca Muerta está destinada a superar sus propios límites y elevar la capacidad operativa a niveles nunca vistos en la industria hidrocarburífera . La roca madre sigue teniendo números superlativos y los registros son mejorados mes a mes.

Una muestra de ello es la producción de crudo. El Gobierno de Neuquén informó que en abril se alcanzó un nuevo récord al registrar 628.924 barriles por día . El volumen representa un incremento del 3,13% respecto de marzo de 2026 y un crecimiento interanual del 36,18% en comparación con abril de 2025. Además, el acumulado entre enero y abril muestra una suba del 32,37% respecto del mismo período del año pasado.

El potencial de Vaca Muerta también se puede ver reflejado en las etapas de fractura. Según los registros de Luciano Fucello, en los primeros cuatro meses del año se establecieron 9.714 punciones en la roca madre. Esto significa un incremento del 23% con respecto al mismo período del año pasado, cuando se alcanzaron 7.913 operaciones.

set de fractura en vaca muerta.jpg YPF sigue liderando el fracking de Vaca Muerta.

El rol de las operadoras

De ese total se desprende que YPF es quien lidera la actividad con el 45% de las etapas de fractura. La empresa de mayoría estatal completó 4.431 punciones en cuatro meses, sacando una amplia diferencia con respecto a las operadoras que tienen actividad en el shale neuquino.

El segundo lugar es para Pluspetrol. La empresa de capitales nacionales se consolida en el no convencional tras adquirir los activos de ExxonMobil. La operadora fue responsable de 1.190 operaciones.

El podio fue completado por Vista Energy. La empresa liderada por Miguel Galuccio es uno de los tanques del shale oil y busca consolidar su posicionamiento en Vaca Muerta. Logró 975 fracturas entre enero y abril.

Entre las 700 y 600 operaciones se encuentran Tecpetrol, Pampa Energía y Pan American Energy (PAE). El brazo petrolero del Grupo Techint busca replicar su experiencia en Fortín de Piedra en Los Toldos II Este y registró 699 punciones.

En tanto, Pampa Energía sigue impulsando su actividad en Rincón de Aranda y sumó 647 operaciones, mientras que PAE contabilizó 605 etapas de fractura.

Debajo de las 500 operaciones se ubicaron Shell, TotalEnergies, Phoenix Global Resources (PGR) y Chevron. La empresa anglo-neerlandesa registró 446 punciones, la firma francesa 426 fracturas, PGR totalizó 182 operaciones y el gigante norteamericano llegó a 113 etapas de fractura.

Vaca Muerta YPF Etapas de fracturas fracking punciones (1).JPG Vaca Muerta sigue rompiendo récords.

Al servicio para Vaca Muerta

En lo que respecta a las empresas de servicio, se estableció que Halliburton es la más solicitada para fracturar Vaca Muerta. Los trabajadores de mameluco rojo contabilizaron 4.378 punciones, lo que implica el 44% del total de las operaciones en el shale neuquino.

Detrás se ubicó SLB. La competidora directa de Halliburton quedó muy lejos del primer lugar y fue responsable de 2.428 etapas de fractura.

Un escalón más abajo se ubicaron Tenaris y Calfrac. La empresa del Grupo Techint totalizó 1.307 punciones, mientras que los trabajadores de mameluco verde sumaron 1.149 operaciones.

El cierre estuvo a cargo de SPI. La firma que creó Pluspetrol tras adquirir los activos de Weatherford busca seguir creciendo en el no convencional. En cuatro meses contabilizó 452 etapas de fractura.

El top ten de bloques fracturados

Según el informe del también presidente de la Fundación Contactos Petroleros, en Vaca Muerta se fracturaron 25 bloques en los primeros cuatro meses del año.

Los datos relevados por +e establecen que el área que más actividad reunió fue La Caverna, con 1.152 etapas de fractura. El bloque operado por YPF fue el punto más alto del fracking del no convencional y es una punta de lanza para el shale oil.

En segundo lugar se posicionó Lajas Este. Otro proyecto de YPF en la ventana petrolera de Vaca Muerta, que contabilizó 927 punciones.

El tercer puesto fue para un peso pesado del shale oil: La Amarga Chica. El bloque operado por YPF, que cuenta con la sinergia de Vista Energy, está cerca de los 100 mil barriles diarios y amenaza con el histórico dominio de Loma Campana. En cuatro meses contabilizó 833 operaciones.

Bajo del Choique también está en el top ten del fracking de Vaca Muerta. El área adquirida por Pluspetrol es uno de los proyectos que despierta expectativas en la Cuenca Neuquina. En total, se realizaron 738 punciones.

El quinto lugar es para el área que marcó el inicio del shale neuquino: Loma Campana. La nave insignia del no convencional sigue marcando el rumbo de la actividad hidrocarburífera en Argentina. YPF registró 714 etapas de fractura.

Fortín de Piedra no podía quedar afuera. El proyecto de Tecpetrol, que marcó un antes y un después en el shale gas, totalizó 558 operaciones en los primeros cuatro meses del año.

Bajada del Palo Oeste VISTA.jpg Bajada del Palo Oeste es uno de los tanques del shale oil.

Asimismo, Bajada del Palo Oeste se anotó entre los 10 bloques más fracturados de Vaca Muerta. El área de Vista Energy es uno de los pesos pesados del shale oil y totalizó 497 operaciones.

Otro bloque que pretende dar pelea en la ventana petrolera de Vaca Muerta es Rincón de Aranda. Pampa Energía acelera fuerte en su proyecto estrella y registró 477 punciones.

Pluspetrol también anotó a La Calera en el top ten. El bloque sumó 452 operaciones, con perspectivas de seguir creciendo en Vaca Muerta.

El cierre del top ten fue para Aguada Pichana Este. El proyecto de TotalEnergies es uno de los más productivos en la ventana de gas de la roca madre y llevó a la firma francesa a competirle el primer lugar a YPF. Contabilizó 426 etapas de fractura.