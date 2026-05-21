Se duplicaron las exportaciones de petróleo y el superávit energético rompió otro récord

Se tuvo que esperar hasta el mes de abril para empezar a ver el efecto pleno de la guerra en las ventas energéticas al exterior, que tuvieron un salto inédito y generaron un nuevo récord de superávit comercial para la exportaciones argentinas.

Las ventas de energía argentina al mundo subieron un 86% para totalizar uno 1.554 millones de dólares en abril. Un fenómeno que tuvo un claro viento de cola internacional con precios que subieron un 21%, pero principalmente se explicó por el propio crecimiento de Vaca Muerta que traccionó un aumento de cantidades exportadas del 53%.

Petróleo y gas impulsan el superávit energético

El petróleo volvió a ser la locomotora de la industria y duplicó las ventas respecto a un año atrás con 1.039 millones de dólares en un solo mes. Muy por detrás se ubicó la exportación de naftas (57 millones), gas natural (57 millones) y butanos licuados (43 millones).

Por el lado de las importaciones, su gran aporte a la balanza comercial también se motorizó por una baja de cantidades compradas (-43,4%) a partir del reemplazo de estos insumos energéticos por productos locales y no tanto por un factor precio (-2%).

Maran Helios buque petrolero exportación

Tres ejemplos concretos de eso fueron el gasoil, el gas natural y el GNL, insumos que hace pocos años representaban cifras gigantescas de importaciones y ahora apenas demandaron 21 millones en el caso del gas.

De este modo, el superávit energético de abril fue de 1.400 millones de dólares, otra cifra récord para un mes que eleva las proyecciones del 2026 a más de 10.000 millones de la divisa norteamericana.

Qué pasará en el resto de 2026

“El escenario comercial para el resto del año presenta un sesgo alcista claro: las importaciones mostrarían tracción limitada – aunque se espera cierta recuperación al compás del repunte del nivel de actividad en el segundo semestre- mientras que la cosecha récord, el impulso minero, y los mayores precios de la energía, nos hacen pensar en exportaciones que podrían rondar los USD100.000 millones este año con un superávit de casi USD 20.000 millones, por encima de todas las expectativas previas y casi duplicando el superávit comercial de 2025 que fue de USD 11.320 millones”, indicaron desde la consultora ABECEB.

“El conflicto en Medio Oriente ya ha impactado positivamente no solo en los precios de la energía sino también de alimentos y metales (dado el peso del Golfo Pérsico en ambos), beneficiando la canasta exportadora argentina”, agregaron.