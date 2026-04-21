Guerra y Vaca Muerta impulsan el mayor superávit energético de la historia argentina

El crecimiento productivo de Vaca Muerta , la guerra en Medio Oriente y el boom del precio del petróleo a nivel mundial impulsaron a la Argentina a alcanzar el mayor superávit comercial energético de su historia mensual, con unos 1.090 millones de dólares en marzo.

Se trata del primer registro del efecto del conflicto bélico en la generación de divisas argentinas , con un incremento interanual del 23,2% de las exportaciones, que acumularon 1.235 millones, y un retroceso de las importaciones del 38,5% para bajar a 145 millones.

Marzo: un hito histórico para el superávit energético argentino

El impulso fue tan relevante que el aporte de marzo hizo que el primer trimestre del 2026 también sea el mejor registro histórico del país con 2.405 millones, incluso cuando las exportaciones de enero y febrero habían caído.

La locomotora de marzo volvió a ser el petróleo luego de algunos meses de retroceso por los bajos precios internacionales. No obstante, el efecto completo se registrará en abril dado que los valores de marzo reflejan operaciones aduaneras iniciadas hasta 45 días antes de la fecha de exportación.

buque-petrolero-34 El Seaways Pecos, un barco tipo Suezmax, llegará el lunes a Puerto Rosales.

De ahí que haya sido clave que las cantidades exportadas en energía hayan crecido un 29,1%. En el desagregado de productos, el petróleo sumó exportaciones por 710 millones, las naftas por unos 58 millones y el gas natural por unos 54 millones.

Cayeron las importaciones

Por el lado de las importaciones, su variación negativa de 38,5% se dio por el descenso de 31,0% en los precios y de 10,2% en las cantidades, algo que seguramente se revierta en abril con la vigencia plena de los aumentos en insumos energéticos que el país compra en el extranjero.

En marzo, las mayores compras externas fueron por energía eléctrica con 28 millones, le siguió el gasoil con 26 millones y muy por detrás las gasolinas (7 millones) y el gas natural en estado gaseoso (5 millones).

De todas maneras, todos los especialistas indican que en abril será mucho más beneficioso el efecto de suba de precios en exportaciones que en importaciones. Ya en mayo, con la llegada de las bajas temperaturas y la consecuente necesidad de GNL extranjero y gasoil para abastecimiento eléctrico, esa cuenta tendería a equilibrarse, pero aun así arrojaría cierto superávit.