Balanza energética récord: el 2025 cerró con un superávit de U$S 7.800 millones

Ni siquiera el colapso de l os precios del petróleo logró parar al fenómeno Vaca Muerta , que permitió alcanzar el récord histórico de superávit comercial energético con 7.815 millones de saldo positivo en todo el 2025.

La cifra se logra a partir de un salto de las exportaciones del 12,8% frente a 2024 con 11.086 millones y un retroceso de las importaciones del 18% interanual con 3.271 millones . Pero, de no haber sido por el efecto de baja de precios (-11,2% promedio), el resultado hubiese sido mucho mejor dado que las cantidades vendidas saltaron un 28,5%.

Una locomotora llamada Vaca Muerta

El petróleo fue la gran locomotora con 6.716 millones de dólares en ventas, un avance del 22,6% contra un 2024 que tuvo precios de aproximadamente unos 20 dólares más por barril. En segundo lugar, se ubicó el gas natural con 665 millones (-0,4%), las naftas con 527 millones (-6,8%), el butano con 335 millones (10,3%) y el propano con 295 millones (5,3%).

Los principales destinos de los productos energéticos argentinos fueron Estados Unidos con 3.908 millones de dólares en todo el año (68,5% más que en 2024), Chile con 2.754 millones (-3,4%) y Brasil con 695 millones (-33%).

Por Vaca Muerta, el 2025 cerró con un superávit de 7.800 millones millones.

En cuanto a las compras, el gasoil fue el producto más importado como suele suceder con 841 millones (-22,7% contra el 2024), el GNL le siguió con 608 millones (-10%), la energía eléctrica fue tercera con 544 millones (4,4%), las gasolinas estuvieron en cuarto lugar con 433 millones (137%) y el gas natural en estado gaseoso tuvo un colapso inédito al pasar de 586 millones el año pasado a 15 millones en este 2025.

En este caso, las importaciones vinieron principalmente de los Estados Unidos (1.200 millones con foco en gasoil y GNL) y de Brasil (218 millones con foco en energía eléctrica).

El futuro

Otro dato interesante fue que, a raíz del dólar barato, las importaciones de todos los rubros registraron incrementos en cantidades (53% en bienes de consumo, 45,1% en bienes de capital, 18,9% en piezas y accesorios y 10,1% en bienes intermedios), a excepción de los combustibles y lubricantes, que cayeron 2,6%.

Pensando en el futuro, el dato de diciembre deja un arrastre positivo al marcar un saldo positivo de 893 millones en el sector energético, pero con una desaceleración respecto a la suba de exportaciones contra los meses previos.

“Hacia adelante, se espera que las exportaciones sigan traccionando aunque a un ritmo ligeramente menor que en 2025 (+8% vs 9,3% i.a), de la mano de un sector energético profundizando su rol como nuevo motor estructural de las exportaciones argentinas y el complejo agroindustrial sosteniéndose como pilar exportador, bajo un escenario climático neutral”, indicaron desde la consultora ABECEB.