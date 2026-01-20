Balanza energética récord: el 2025 cerró con un superávit de U$S 7.800 millones
Se trata del mejor dato de toda la historia argentina, a pesar del desplome de los precios del petróleo. El peso de Vaca Muerta.
Ni siquiera el colapso de los precios del petróleo logró parar al fenómeno Vaca Muerta, que permitió alcanzar el récord histórico de superávit comercial energético con 7.815 millones de saldo positivo en todo el 2025.
La cifra se logra a partir de un salto de las exportaciones del 12,8% frente a 2024 con 11.086 millones y un retroceso de las importaciones del 18% interanual con 3.271 millones. Pero, de no haber sido por el efecto de baja de precios (-11,2% promedio), el resultado hubiese sido mucho mejor dado que las cantidades vendidas saltaron un 28,5%.
Una locomotora llamada Vaca Muerta
El petróleo fue la gran locomotora con 6.716 millones de dólares en ventas, un avance del 22,6% contra un 2024 que tuvo precios de aproximadamente unos 20 dólares más por barril. En segundo lugar, se ubicó el gas natural con 665 millones (-0,4%), las naftas con 527 millones (-6,8%), el butano con 335 millones (10,3%) y el propano con 295 millones (5,3%).
Los principales destinos de los productos energéticos argentinos fueron Estados Unidos con 3.908 millones de dólares en todo el año (68,5% más que en 2024), Chile con 2.754 millones (-3,4%) y Brasil con 695 millones (-33%).
En cuanto a las compras, el gasoil fue el producto más importado como suele suceder con 841 millones (-22,7% contra el 2024), el GNL le siguió con 608 millones (-10%), la energía eléctrica fue tercera con 544 millones (4,4%), las gasolinas estuvieron en cuarto lugar con 433 millones (137%) y el gas natural en estado gaseoso tuvo un colapso inédito al pasar de 586 millones el año pasado a 15 millones en este 2025.
En este caso, las importaciones vinieron principalmente de los Estados Unidos (1.200 millones con foco en gasoil y GNL) y de Brasil (218 millones con foco en energía eléctrica).
El futuro
Otro dato interesante fue que, a raíz del dólar barato, las importaciones de todos los rubros registraron incrementos en cantidades (53% en bienes de consumo, 45,1% en bienes de capital, 18,9% en piezas y accesorios y 10,1% en bienes intermedios), a excepción de los combustibles y lubricantes, que cayeron 2,6%.
Pensando en el futuro, el dato de diciembre deja un arrastre positivo al marcar un saldo positivo de 893 millones en el sector energético, pero con una desaceleración respecto a la suba de exportaciones contra los meses previos.
“Hacia adelante, se espera que las exportaciones sigan traccionando aunque a un ritmo ligeramente menor que en 2025 (+8% vs 9,3% i.a), de la mano de un sector energético profundizando su rol como nuevo motor estructural de las exportaciones argentinas y el complejo agroindustrial sosteniéndose como pilar exportador, bajo un escenario climático neutral”, indicaron desde la consultora ABECEB.
