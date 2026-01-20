Inversiones en Vaca Muerta: qué puede pasar con el mercado de ONs en 2026

Vaca Muerta es la estrella de la economía argentina y uno de los lugares más atractivos para los inversores , que suelen ver a las Obligaciones Negociables (ON) como una apuesta segura para tener una rentabilidad garantizada en moneda extranjera.

El 2025 reflejó claramente esta dinámica con un récord de colocaciones por más de 10.000 millones de dólares, donde se destacaron los casos de YPF, PAE, Pluspetrol, Vista, Tecpetrol, Pampa y TGS.

Sin embargo, el grueso de estos fondos llegó después del resultado de las elecciones de octubre y, antes de eso, hubo varios dolores de cabeza para los inversores que apostaron a empresas más chicas que tuvieron que defaultear sus compromisos como Albanesi, Generación Mediterránea y Aconcagua.

Qué mirar antes de invertir

“El 2025 dejó aprendizajes claros: los créditos corporativos de mejor calificación mostraron resiliencia ante la volatilidad pre-electoral, mientras que emisores de peor calidad comenzaron a atravesar complicaciones o hasta defaults. Esto refuerza la importancia de analizar el crédito antes de invertir: las diferencias de tasa o precio son una señal, pero muchas veces no alcanzan. Por eso es clave informarse, apoyarse en Research sólido y contar con un asesor que acompañe”, explicó Juan Barros Moss, Director Advisory & Capital Markets en Balanz.

De cara a este año, el experto se manifestó “optimista en el segmento corporativo argentino”, con “los créditos de mejor calificación y mayor reconocimiento por parte del público inversor” como los principales protagonistas del 2026.

Vista Energy Vaca Muerta generica (2) Bajada del Palo Oeste y La Amarga Chica son los pilares del crecimiento de Vista Energy.

En ese sentido, Isabel Botta, Product Manager en Balanz, puso como ejemplo el mayor dinamismo que ya se observó en lo que va de enero en la comparación interanual, a raíz de un contexto internacional favorable para emergentes y un apetito por las empresas argentinas.

La tendencia en 2026

“En enero 2025 se emitieron poco más de USD 2.000 millones en ONs (aproximadamente la mitad fue de YPF). En cambio, en la primera quincena de enero 2026, ya se observa un volumen superior, con colocaciones por USD 380 millones de PAE, USD 600 millones de Telecom, USD 400 millones de Banco Macro y cerca de USD 160 millones en dólar MEP entre Cresud, JD y Scania. Además, se esperan nuevas licitaciones como Loma Negra (USD 40–60 millones) y otra colocación de YPF por hasta USD 300 millones”, graficó.

La tendencia se repite en toda la región a partir de un reordenamiento de flujos hacia emergentes por el escenario de tasas en Estados Unidos más “estable/apretado”, un mercado regional con demanda activa y una migración de flujos de títulos soberanos al mercado corporativo.

No obstante, cada empresa es un caso aparte, no todas rinden lo mismo ni tienen el mismo riesgo de repago, lo que suele reflejarse en la tasa. “En general, la tasa depende del riesgo crediticio (caja, endeudamiento, sector, acceso a divisas y vencimientos) y del plazo (mayor duración igual a mayor rendimiento exigido), además del marco del riesgo país”, clarificó Botta.

En cuanto al resto del año, la especialista afirmó que “el panorama luce constructivo por tasas en Estados Unidos más bajas que el año pasado, mayor estabilidad macro local reflejada en baja del riesgo país, mayor interés por emergentes y un mayor volumen de dólares buscando instrumentos para invertir en Argentina. Esto se traduce en más oferta, mejores condiciones de financiamiento y oportunidades para posicionarse en instrumentos corporativos con retornos atractivos”.

Retomando este punto, el analista financiero Francisco Uriburu destacó que será clave la reunión del 28 de enero de la FED, que está sufriendo una fuerte presión por parte del presidente Donald Trump.

“Las tasas de interés que pagan muchas empresas argentinas a niveles internacionales son muy altas y se complican con la competencia del gobierno que está lanzando bonos cortos. Hay una relación directa con el riesgo país, que es necesario que siga bajando. Sobre todo, en este contexto de precios bajos del petróleo que reducen los márgenes”, indicó.