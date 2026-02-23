El Sindicato de Petroleros Privados amplía beneficios educativos para sus afiliados

El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa firmó este martes dos nuevos convenios educativos que otorgan importantes beneficios para afiliados y sus familias, en el marco de una política gremial orientada a fortalecer el acceso a la educación y la capacitación como herramientas clave para el desarrollo personal y profesional de la comunidad petrolera.

Los acuerdos fueron rubricados a través de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura del sindicato y alcanzan tanto a la educación inicial, primaria y secundaria como a la formación universitaria y de posgrado, con descuentos en aranceles y matrículas.

Uno de los convenios fue firmado con la Universidad Blas Pascal bajo la modalidad de Convenio de Afinidad. El acuerdo está destinado a empleados, afiliados y a su núcleo familiar directo, e incluye carreras de grado, posgrado, tecnicaturas, cursos y diplomaturas en modalidades presencial, online y semipresencial. En términos de beneficios, se estableció un descuento general del 10 % sobre los aranceles mensuales de toda la oferta educativa, que se amplía al 20% en licenciaturas estratégicas como Comunicación Institucional, Higiene y Seguridad Laboral, Operaciones y Logística y Marketing, así como también en maestrías vinculadas a Recursos Humanos, MBA y programas de Salud, Ambiente e Higiene. Además, el convenio prevé descuentos adicionales para inscripciones grupales en otros posgrados.

En paralelo, el sindicato rubricó un Convenio de Descuentos con el Colegio Millaray, institución educativa que abarca desde el jardín maternal hasta el nivel secundario. En este caso, el acuerdo contempla un descuento del 10 % en el arancel mensual y un 20 % de descuento en la matrícula, destinado a afiliados y afiliadas del gremio.

Tras la firma de los convenios, Rucci destacó que estos acuerdos forman parte de una estrategia sostenida que pone a la educación y la capacitación en el centro de la acción gremial. “La capacitación es clave para nuestra actividad. En una industria que evoluciona todo el tiempo, formarse es una herramienta fundamental para crecer y generar más oportunidades para los trabajadores y sus familias”.