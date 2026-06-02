Horacio Marín afirmó que Argentina será uno de los mayores exportadores de energía

La Conferencia Arpel 2026 comenzó este lunes en el Hotel Hilton Buenos Aires con un mensaje marcado por las oportunidades que abre Vaca Muerta para la industria energética. Durante la jornada inaugural, el CEO y presidente de YPF, Horacio Marín , aseguró que Argentina se encuentra ante una etapa de fuerte expansión productiva, impulsada por el desarrollo del gas natural licuado (GNL) y el crecimiento de las exportaciones.

“Todos estamos viendo el desarrollo pleno de Vaca Muerta, pero más que gas, es GNL”, afirmó Marín al exponer sobre las perspectivas del sector. Según indicó, el proyecto podría generar exportaciones por hasta US$ 20.000 millones una vez que entre plenamente en operación.

Además, el ejecutivo sostuvo que YPF apunta a “duplicar su tamaño” en los próximos años y anticipó un fuerte incremento de la producción nacional. En ese escenario, estimó que Argentina podría alcanzar los 800.000 barriles diarios y consolidarse como un actor clave en el mercado energético global.

“Argentina va a ser de los mayores exportadores a nivel mundial”, aseguró durante la primera jornada del encuentro organizado por la Asociación de Empresas de Petróleo, Gas y Energía Renovable de América Latina y el Caribe (Arpel) en la que +e estuvo presente.

Alarmas por un escenario global más incierto

La apertura de la conferencia también contó con la participación de Daniel Yergin, vicepresidente de S&P Global, quien analizó las tendencias que atraviesan al sector energético internacional. En diálogo con Carlos Garibaldi, secretario ejecutivo de Arpel, sostuvo que el mundo avanza hacia una etapa caracterizada por mayores tensiones geopolíticas, incertidumbre económica y una transición energética más lenta de lo que se preveía años atrás.

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“No diría que es un punto de inflexión, pero estamos viendo cambios”, señaló Yergin, quien describió un contexto menos predecible en el que “hay que buscar flexibilidad y ser competitivos”.

Durante el primer panel de la conferencia, el especialista remarcó que “el espectro de la industria es mucho más amplio que contar con recursos”, al destacar la importancia de la infraestructura, las inversiones y la logística para sostener el crecimiento.

En ese marco, consideró que la producción shale atraviesa una etapa de madurez. Según explicó, el sector “se encuentra en una meseta” y será necesario “ir más allá” para continuar expandiendo la oferta.

América Latina gana protagonismo en el mapa energético

Yergin también se refirió al contexto internacional y mencionó los desafíos que enfrentan distintas regiones. Afirmó que “la guerra con Irán no ha terminado”, destacó el avance de China como “un gran ganador por su compromiso con la electrificación” y señaló que Europa continúa enfrentando dificultades de abastecimiento energético, mientras el mercado petrolero transita “una encrucijada” con una oferta limitada.

“Esta es una oportunidad”, dijo. Según explicó, junto con África, la región aparece entre los principales destinos para el capital energético internacional gracias a la disponibilidad de recursos, costos competitivos y la necesidad de diversificar fuentes de suministro.

El especialista agregó que “el centro de gravedad de producción de petróleo” se está desplazando hacia América Latina, con países como Brasil, Guyana y Argentina ganando protagonismo en el escenario mundial.

Respecto de la transición energética, cuestionó las proyecciones más extremas y sostuvo que “no podemos decir que habrá ‘cero netos’ en 2050, eso no es realista”, al remarcar que el petróleo y el gas seguirán formando parte de la matriz energética durante más tiempo del que algunos pronósticos anticipan.

Consenso sobre el potencial de la región

Por su parte, Martín Terrado, COO de GeoPark y presidente del Directorio de Arpel, sostuvo que “esta está llamada a ser la década de América Latina”, mientras que Bob Fryklund, vicepresidente y jefe estratega del Upstream de S&P Global, sostuvo que “el crecimiento de la oferta energética global está saliendo de Latinoamérica”.

A su vez, Roberto Brandt, consultor internacional en energía y miembro no residente del Centro de Estudios Energéticos de Baker Institute de Rice University, señaló que la actual “volatilidad e incertidumbre” volvió a colocar a la seguridad energética entre las principales preocupaciones.

En el cierre de la jornada, Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), alertó sobre “una volatilidad tremenda” y planteó el desafío de comprender “cómo vamos a salir de esta incertidumbre”.

En tanto, N.J. Ayuk, presidente ejecutivo de la African Energy Chamber, afirmó que “este es un momento para añadir energía, no para reducirla” y llamó a profundizar la cooperación entre regiones productoras.

Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olade), proyectó que América Latina “será probablemente la que más crecerá en hidrocarburos no OPEP”, dentro de un contexto de “recalibración” global.

En representación del Gobierno argentino, el viceministro de Energía y Minería, Daniel González, destacó que “el futuro es muy promisorio” para el país, en línea con las expectativas de crecimiento que atravesaron la jornada inaugural de la Conferencia Arpel 2026, que continuará hasta el jueves en Buenos Aires.