La PDVSA de antes de Chávez, el modelo de Horacio Marín para los próximos CEOs de YPF

Así como hay incertidumbre política por las elecciones del año que viene, el temor de un cambio de management en YPF ante un triunfo opositor también podría hacer ruido en el mundo petrolero y en el mercado financiero donde la acción de la compañía viene batiendo récords de cotización.

En ese contexto, el presidente de la petrolera de mayoría estatal disertó en el aniversario de los 160 años de la Sociedad Rural Argentina y propuso imitar el modelo que tenía la PDVSA antes de Hugo Chávez para garantizar la continuidad técnica en YPF.

“Tiene que haber continuidad, una empresa como YPF no puede tener cambios de gestión cada cuatro años. La gente ahora está trabajando por rentabilidad, estamos genetando valor. Se necesitan siete u ocho años de continuidad, sino rompes a YPF”, señaló.

Si bien se mostró confiado en seguir en su cargo hasta 2031, lo que calificó como “un objetivo personal”, puso el ejemplo de la petrolera venezolana para elegir a sus sucesores. Un modelo que conoce muy bien por sus años de trabajo en el país caribeño.

"No hay que poner políticos"

“Hay que hacer como la PDVSA pre Chávez, donde nadie ponía un presidente que no venía de la línea y era una de las compañías más reconocidas a nivel mundial técnicamente. Eso quiero hacer con YPF. Tiene que haber gente del sector, que conozca el sector. Espero que se den cuenta que no hay que poner políticos”, afirmó.

Con esta mirada hacia el futuro, también proyectó que “dentro de 10 años estoy seguro que Argentina va a exportar 100 MMm3/d de gas, un millón de barriles día de petróleo, vamos a generar mucho valor para la sociedad y, personalmente, yo soy positivo que vamos a encontrar en el offshore argentino”.

En el evento, Marín dio varios guiños al campo y destacó la complementariedad que existe con la industria energética en la entrega de energía, los biocombustibles y la producción de SAF, un proyecto de combustible sustentable en la biorefinería de San Lorenzo.

Por primera vez en la historia, la exposición de La Rural tuvo un naming sponsoreado y debutó con la consigna “Edición YPF”. A su vez, la petrolera tuvo el stand más grande donde mostró sus productos marca Full y ofrecía entretenimiento con simuladores de Fórmula 1.