El petróleo de Vaca Muerta se prepara para dar otro salto: cómo avanzan VMOS y Duplicar Norte

La expansión de la producción de petróleo de Vaca Muerta vuelve a poner el foco sobre un punto central para el desarrollo del shale oil argentino: la capacidad para evacuar más barriles. En ese escenario, dos de las principales obras de infraestructura avanzan sobre cronogramas que apuntan a ampliar la capacidad de transporte y exportación: el proyecto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) y Duplicar Norte .

La obra de YPF y sus socios para llevar el crudo desde Neuquén hasta la costa de Río Negro ya superó el 77% de ejecución al cierre de junio. La previsión es que el nuevo oleoducto y la terminal de Punta Colorada comiencen a operar para exportaciones de petróleo a principios de 2027 .

Por su parte, Duplicar Norte avanza sobre una traza de 207 kilómetros entre Auca Mahuida, en Neuquén, y Allen, en Río Negro. La obra permitirá incorporar capacidad adicional al sistema de Oldelval y tendrá una conexión estratégica con la infraestructura que alimentará al VMOS.

VMOS entra en la recta final

El avance de VMOS marca una nueva etapa para la infraestructura petrolera de Vaca Muerta. Según informó YPF, la construcción del oleoducto alcanzó más del 77% de ejecución a fines del mes pasado y mantiene como objetivo iniciar las operaciones de exportación a comienzos del próximo año.

El proyecto contempla una nueva conexión entre la zona productiva neuquina y Punta Colorada, donde se construye una terminal de exportación preparada para recibir buques de gran porte.

En los últimos días, la obra comenzó a tomar forma también en el frente marítimo. Una plataforma autoelevable, llamada Combifloat C7 y de grandes dimensiones, fue posicionada frente a Punta Colorada para participar del montaje del ducto submarino que conectará la infraestructura terrestre con el sistema de monoboyas desde donde se cargarán los buques.

La estructura, de 30,5 metros de largo y 18,3 metros de ancho, puede soportar hasta 400 toneladas sobre cubierta y cuenta con pilares que permiten elevarla por encima del nivel del agua para realizar trabajos sobre el lecho marino.

El avance offshore completa uno de los componentes más complejos del proyecto: la conexión entre el oleoducto terrestre y la terminal desde la cual el petróleo de Vaca Muerta podrá salir directamente hacia los mercados internacionales.

Duplicar Norte suma capacidad al sistema

Mientras VMOS avanza hacia su puesta en funcionamiento, Duplicar Norte busca resolver otro de los puntos críticos del crecimiento petrolero: el transporte desde los yacimientos hasta el sistema troncal.

El proyecto ejecutado por Techint E&C para Oldelval contempla 207 kilómetros de ducto de 24 pulgadas entre Auca Mahuida y Allen. La primera etapa está prevista para fines de 2026 y permitirá transportar unos 220.000 barriles de petróleo por día.

En una primera etapa, prevista para fines de 2026, el Duplicar Norte permitirá transportar 220.000 barriles de petróleo por día.

La capacidad crecerá posteriormente hasta alcanzar los 500.000 barriles diarios con la finalización del proyecto, prevista para marzo de 2027.

Los trabajos avanzan sobre distintos frentes de la traza. La construcción incluye zanjeo, soldadura, revestimiento, instalación de válvulas y la ejecución de cruces especiales. De los aproximadamente 160 cruces contemplados, cerca de 114 ya fueron completados, entre ellos el cruce de la Ruta Nacional 151 mediante tunelera.

La nueva red que prepara Vaca Muerta

La importancia de Duplicar Norte excede la incorporación de un nuevo oleoducto. En Allen, el proyecto se integrará con el sistema troncal de Oldelval y con el esquema que permitirá vincular la producción neuquina con el VMOS.

De esta manera, las obras forman parte de una misma estrategia: ampliar la capacidad de evacuación para que el crecimiento de la producción no encuentre un límite en la infraestructura de transporte.

Duplicar Norte aportará capacidad desde el norte de la cuenca, mientras que VMOS incorporará una nueva vía de salida hacia el Atlántico. A eso se suman otras ampliaciones del sistema de Oldelval que ya se encuentran en operación o en ejecución.

El objetivo final es que el salto productivo de Vaca Muerta pueda traducirse en mayores volúmenes transportados y, especialmente, en un incremento de las exportaciones de petróleo.

El VMOS demanda una inversión cercana a los US$3.000 millones y es impulsado por un consorcio integrado por YPF, Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol.

Según las proyecciones difundidas por YPF, la nueva infraestructura podría permitir que las exportaciones de petróleo alcancen unos US$15.000 millones anuales hacia 2030 y superen los US$20.000 millones en los años posteriores.