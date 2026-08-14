Halliburton exige un recorte del 23% a pymes en Vaca Muerta mientras reporta ganancias récord

La cuenca de Vaca Muerta atraviesa un nuevo foco de conflicto entre grandes compañías de servicios internacionales y la trama de proveedores locales. Halliburton Argentina exigió de manera unilateral una reducción del 23% en el valor de los contratos ya firmados con empresas de servicios petroleros de la región. La compañía otorgó apenas siete días a las pymes afectadas para responder afirmativamente o, en su defecto, avanzar hacia la rescisión de los acuerdos vigentes.

La medida generó un rechazo inmediato entre empresarios y trabajadores del sector. El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, calificó la situación como una imposición sin margen de negociación. Según su lectura, se trata de una compañía con posición dominante en el mercado que traslada un ajuste de rentabilidad hacia los eslabones más débiles de la cadena de valor, y advirtió que el gremio no permitirá que el impacto recaiga sobre los puestos de trabajo.

Desde la Cámara Empresarial de Añelo también se expresaron en términos críticos. Para la entidad, una quita de esa magnitud no puede encuadrarse como un simple ajuste comercial, sino que constituye una transferencia directa de costos hacia proveedores que, en su mayoría, no cuentan con la espalda financiera sin comprometer su estructura operativa.

La Cámara remarcó además que las empresas neuquinas acompañaron el desarrollo de Vaca Muerta desde sus etapas iniciales, con inversiones en infraestructura, tecnología, capacitación y seguridad, y que decisiones de este tipo se toman sin ninguna instancia previa de diálogo. Entre las consecuencias previsibles, mencionaron reducción de personal, caída de inversiones, menor capacidad de innovación y pérdida de competitividad de las firmas locales, con repercusión directa en la economía y el empleo regional.

Un contraste que alimenta el reclamo

El planteo de pymes y sindicatos cobra una dimensión adicional al cruzarse con los números que Halliburton Company —la casa matriz— dio a conocer para el segundo trimestre de 2026. Según el reporte oficial publicado por la compañía, el período cerró con ingresos por US$5.700 millones, un incremento del 3,6% interanual y de casi 6% respecto del trimestre anterior. La ganancia neta informada fue de US$534 millones, un 13,1% por encima de los US$472 millones registrados un año atrás, aunque la propia empresa aclaró que ese resultado estuvo favorecido por un crédito extraordinario; en términos ajustados, la ganancia neta fue de US$461 millones, 2,3% menor que en el mismo trimestre de 2025.

El resultado operativo alcanzó los US$778 millones, con una suba del 7% interanual, y el margen operativo se ubicó en 14% (12% en su versión ajustada). El flujo de caja operativo totalizó US$824 millones y el flujo de caja libre, US$668 millones. En ese marco, la compañía destinó aproximadamente US$200 millones a la recompra de sus propias acciones y distribuyó dividendos por US$0,17 por acción.

A nivel regional, Halliburton facturó cerca de US$1.100 millones en Latinoamérica, un 3% más que en el trimestre previo, mejora que la empresa atribuyó en parte a una mayor actividad de estimulación en Argentina y México.

El contraste entre ese desempeño financiero y el reclamo de baja del 23% sobre contratos ya firmados es el eje central de la crítica que hoy circula entre proveedores neuquinos.

Mientras la casa matriz cerró el trimestre con ingresos por US$5.700 millones, una ganancia neta de US$534 millones, US$668 millones de flujo de caja libre y cerca de US$200 millones destinados a recompra de acciones, su filial local pretende aplicar un recorte drástico sobre acuerdos comerciales vigentes con pymes que, según sus propios representantes, no tienen margen para sostenerlo sin afectar empleo e inversión.

Vaca Muerta volvió a superar las 2 mil etapas de fractura durante octubre.

Halliburton lidera el mercado de fracturas en Vaca Muerta

Halliburton es el actor dominante y más influyente en el segmento de completación de pozos en Vaca Muerta. Su participación y desempeño durante julio de 2026 revelan un impacto estructural en el ritmo de desarrollo de los hidrocarburos no convencionales del país, con la realización de 1.115 etapas de fractura no convencional, lo que representa el 55% del total de ese mes (2.010 etapas).

De un parque de 10 sets de fractura efectivos en operación en toda la Cuenca Neuquina (sobre un total de 14 equipos físicamente disponibles en el país), Halliburton opera la flota más grande.

Un conflicto con final abierto

Con el ultimátum sobre la mesa, la incógnita pasa por saber si Halliburton dará marcha atrás, ofrecerá una salida intermedia o avanzará con la rescisión de contratos. El sindicato ya adelantó que seguirá el tema de cerca y que no aceptará que el ajuste se traduzca en pérdida de puestos de trabajo, mientras que las cámaras empresariales insisten en la necesidad de abrir una mesa de diálogo antes de que la medida se traduzca en consecuencias concretas sobre la economía regional.

El caso vuelve a poner en discusión un tema recurrente en Vaca Muerta: la asimetría de poder de negociación entre las grandes compañías de servicios internacionales y la red de pymes locales que sostienen buena parte de la operación diaria de la actividad no convencional en la cuenca neuquina.