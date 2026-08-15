Las empresas que dominan Vaca Muerta

Energía e inflación: el petróleo y el gas explicaron el 60% de la suba mayorista en marzo

La intensidad operativa en los yacimientos de Vaca Muerta marca el ritmo de la economía argentina y define su horizonte exportador. El análisis de las estadísticas industriales permite trazar una radiografía precisa del liderazgo corporativo y de las estrategias que impulsan la consolidación del shale neuquino.

Bajo esta dinámica, entre enero y junio de 2026, las operadoras concretaron la conexión de 362 pozos petroleros en todo el país. De este volumen, 268 perforaciones se localizaron en concesiones de Vaca Muerta, evidenciando el peso del no convencional frente a la actividad convencional que sumó 84 conexiones, mayoritariamente bajo gestión de Pan American Energy (PAE) en la Cuenca del Golfo San Jorge. En contraste, el segmento del tight gas mostró un marcado estancamiento, registrando apenas dos nuevas incorporaciones.

El crudo, eje central de los esfuerzos del sector

Según el último informe de la consultora Aleph Energy, el crudo continúa siendo el eje central de los esfuerzos del sector. Durante julio, la actividad de completación alcanzó las 2.010 etapas de fractura en la formación, de las cuales 1.995 se destinaron específicamente al shale oil. Esta marcada orientación hacia el petróleo de exportación explica por qué el gas capturó solo 15 etapas en el mismo periodo, una cifra que también refleja la finalización de la campaña estacional de pozos gasíferos en mayo.

En este escenario, YPF mantiene un dominio indiscutible sobre la roca madre. La compañía de bandera lideró el acumulado semestral con 108 pozos de shale conectados y concentró el 53% de las fracturas mensuales de julio, alcanzando las 1.067 etapas. El crecimiento de la empresa bajo control estatal se sustenta fundamentalmente en el desempeño de áreas clave como Loma Campana, La Amarga Chica y Bandurria Sur.

Por su parte, Vista Energy se consolida como el actor independiente de mayor dinamismo en la cuenca. Bajo la conducción de Miguel Galuccio, la empresa se ubicó en el segundo puesto del ranking general con 32 pozos conectados durante el primer semestre. Los bloques Bajada del Palo Oeste y Este han sido determinantes, aportando el 12% de la producción nacional no convencional y traccionando significativamente las exportaciones de crudo de la provincia.

La producción de Vaca Muerta supera sus límites.

El podio de actividad se completa con Tecpetrol, que registró 30 conexiones en la primera mitad del año, seguido de cerca por Pampa Energía con 24. Asimismo, Pluspetrol S.A. contribuyó con 16 pozos adicionales, impulsada por el desarrollo en Bajo del Choique - La Invernada, un bloque que ha demostrado un crecimiento productivo superior al 200% en términos interanuales.

Tecpetrol lidera la producción de shale gas en Fortín de Piedra

A diferencia del petróleo, el shale gas atraviesa una transición estratégica y estacional. Si bien la conexión de nuevos pozos se desaceleró hacia la mitad del año, el primer semestre sostuvo un promedio de 12 conexiones mensuales. En este rubro, Tecpetrol conserva su posición de liderazgo a través de Fortín de Piedra, yacimiento responsable del 21% del shale gas del país y donde la firma sumó 23 pozos este año.

PAE encabezó las conexiones de gas a inicios de año en Aguada Pichana Oeste, mientras que Pluspetrol y Pampa Energía aportaron nuevos pozos en La Calera y Sierra Chata, respectivamente. No obstante, el sector gasífero se mantiene a la espera de mayores avances en infraestructura para desplegar campañas de perforación de mayor escala.

En cuanto al recurso tight, las cifras de Aleph Energy reflejan un panorama complejo. YPF fue la única operadora en registrar actividad en esta variante geológica, con dos conexiones en el área Río Neuquén, que rompieron una inactividad de casi un año en este segmento a nivel nacional.

El negocio de las fracturas en Vaca Muerta

La estimulación hidráulica se posiciona como el indicador más preciso de la vitalidad operativa en Vaca Muerta. Entre enero y julio de 2026, la industria completó 16.978 etapas de fractura, lo que representa un sólido incremento del 19% en comparación con las 14.269 etapas del mismo periodo del año anterior.

Esta progresión se apoya en una alta eficiencia de los equipos de campo. Con 10,2 sets de fractura activos que promedian 197 etapas mensuales cada uno, la productividad mejoró a niveles competitivos. A pesar de ello, julio registró una retracción del 27% frente al máximo histórico de junio, que había alcanzado las 2.760 fracturas.

Vaca Muerta en el centro de la escena.

La distribución corporativa del esfuerzo de fractura guarda correlación con los niveles de perforación: tras las 8.132 etapas lideradas por YPF, se destacan Pluspetrol (2.012) y Vista Energy (1.903). Un hito relevante fue la incursión de GeoPark Argentina, que completó sus primeras 61 etapas en la cuenca al finalizar el PAD inicial del bloque Loma Jarillosa Este.

Servicios de fractura: Halliburton y Schlumberger a la cabeza

Esta cadena de valor muestra una alta concentración en el segmento de servicios especiales, donde dos multinacionales dominan el mercado de bombeo a presión. Halliburton encabeza el sector, operando 4,3 sets efectivos en julio y cubriendo el 55% de las etapas totales del país, con YPF como su principal demandante operativo.

Por otro lado, Schlumberger mantiene su relevancia con una cuota de mercado del 26%. A diferencia de su principal competidor, SLB presenta una cartera de clientes más diversa, al brindar servicios a Vista Energy, PAE y Pampa Energía mediante el despliegue de 3,3 sets de fractura en los diversos yacimientos.

El remanente del mercado se divide entre actores con capacidades propias y nuevos competidores. Pluspetrol SPI gestiona el 10% de las etapas con equipo propio, mientras que Tenaris —del Grupo Techint— ha logrado capturar un 8% del share operando para Tecpetrol y GeoPark. En contrapartida, Calfrac experimentó un repliegue debido a la pérdida de contratos estratégicos.