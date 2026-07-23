Horacio Marín explica por qué YPF aún no planea bajar precios en surtidor

Horacio Marín descartó una baja inminente en los combustibles durante su paso por la Expo Rural.

El presidente y CEO de YPF , Horacio Marín , pasó por el predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA) de Palermo y dejó definiciones clave. Descartó una baja de precios de combustibles, explicó el mecanismo de amortiguación frente a las crisis externas, se refirió a las estaciones de servicio que más venden en todo el país y proyectó el crecimiento exportador de Vaca Muerta hacia la próxima década.

“Todavía no llegamos al valor de equilibrio para bajar el precio de las naftas ”, dijo Marin desde el estudio móvil de Radio Rivadavia en la rural. Esta definición se da en el marco de la reciente volatilidad del mercado petrolero global que impactó de forma directa en las estimaciones comerciales de la empresa estatal.

El barril de crudo Brent registró un incremento sustancial hasta alcanzar la zona de US$ 93, impulsado por el recrudecimiento de las hostilidades en Medio Oriente. Esta dinámica internacional condiciona el valor interno de los refinados y posterga cualquier ajuste a la baja en el mercado local. Ante este panorama, el máximo responsable de la petrolera atenuó las expectativas de un alivio inmediato para los consumidores al señalar y remarcó: “Con estos precios se dilata más”.

YPF proyecta transformar 1 millón de barriles diarios en volumen de exportación para 2031.

La estrategia para contener la volatilidad

Para amortiguar los shocks externos generados por los conflictos armados globales, YPF y el sector aplicaron un esquema de estabilización en los valores de venta. Esta metodología buscó evitar traslados abruptos de las cotizaciones internacionales hacia los surtidores locales.

El ejecutivo fundamentó la efectividad de este mecanismo corporativo de contención: “Decidimos hacer un buffer de precios donde no subimos todo lo que había que subir y cuando bajaba compensábamos”. Sin embargo, el directivo confirmó que la brecha técnica persiste, impidiendo por el momento un punto de convergencia que garantice un reajuste descendente en los precios al público.

El motor de Vaca Muerta y Neuquén

El despliegue operativo en los yacimientos no convencionales reconfiguró el volumen de ventas dentro de la red nacional de estaciones de servicio. La intensa logística en la cuenca neuquina ubicó a los puntos de expendio de Añelo y Neuquén como los de mayor facturación y despacho de todo el territorio nacional.

Marín ponderó las cualidades geológicas y estratégicas del desarrollo hidrocarburífero argentino al sostener: “Somos un lugar apetecible porque Vaca Muerta es una roca de calidad superior a las americanas y somos un lugar de suministro seguro”. En un contexto de inestabilidad geopolítica global, la posición de la Argentina se consolida como una alternativa confiable para el abastecimiento energético.

En relación con los volúmenes productivos, el titular de la firma estimó que hacia finales de año la producción nacional de petróleo podría alcanzar un nivel de 1 millón de barriles diarios. De concretarse los planes de infraestructura y transporte, esa misma cifra se transformará en capacidad efectiva de exportación hacia el periodo 2031/2032.

Por último, Marín valoró de manera positiva el reciente fallo favorable emitido por la Justicia de los Estados Unidos respecto del litigio por la expropiación de la compañía, señalando que la administración actual del presidente Javier Milei influyó favorablemente en el clima institucional y en la percepción de seguridad jurídica ante los mercados internacionales.