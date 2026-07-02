Horacio Marín: "YPF va a ser el quinto exportador de GLP del mundo"

Eufórico tras la noticia del ingreso de ENI y Adnoc al upstream de Vaca Muerta , el presidente de YPF, Horacio Marín , volvió a dar precisiones respecto al proyecto Argentina LNG y anticipó que se convertirán en el quinto exportador de GLP del mundo.

“YPF va a ser la empresa de mayor exportación de Argentina con USD 17.000 millones al año . Seguramente hagamos una compañía de trading en el futuro porque vamos a ser el quinto exportador de LPG del mundo”, afirmó.

El ejecutivo se refirió nuevamente al conflicto geopolítico en Medio Oriente, que despertó mucho más interés por la Argentina. “Estamos en una zona fuera de conflicto, es sustentable, es seguro y hoy no es tan importante el precio sino la seguridad energética”.

Apetito por el gas de Vaca Muerta

En ese sentido, afirmó que “nos llaman de todos lados para entrar al proyecto” y que “hemos hecho subastas con mucho apetito en Europa y Asia” con potenciales offtakers del GNL porque “es mejor logísticamente para Asia que cualquier LNG americano”.

Hacia adelante, pronosticó “una producción y exportaciones muy altas para diciembre de 2027 con el LNG en construcción”. “Ya duplicamos la producción de Vaca Muerta en dos años. La total se mantuvo constante, pero ese cambio entre sumar barriles de Vaca Muerta y salir de campos maduros les generó a los accionistas más de 1.500 millones de dóalres de EBITDA positivo”.

Mejorar la productividad

Entre las asignaturas pendientes, volvió a mencionar la productividad que, si bien dijo que se aumentó “en un 60% tanto en pozos nuevos como de fractura”, “hay que dejarse de joder y ser productivos en toda la industria”.

Por último, su exposición en el evento organizado por S&P Energy dejó un capítulo para describir su visita a la planta de Tesla en Texas, donde aclaró que el objetivo más grande es hacer “un mega data center”.

“Los motores eléctricos son mejores que los de combustión y los autos eléctricos son mejores en calidad. Entonces no nos podemos quedar atrás, tenemos que evolucionar. Así que llegamos a un acuerdo con Tesla para vender electricidad en las estaciones. Y vamos a permitir que la gente pueda ir a distintos puntos del país a través de corredores”.

“Estamos poniendo baterías en Dock Sud para abastecer picos y estamos hablando con Tesla para usar sus baterías con YPF Luz y ser socios. También estamos viendo el negocio de data centers, queremos ver si podemos hacer un mega data center”.