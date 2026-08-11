YPF vendió Metrogas a Edenor: los nuevos dueños y el impacto en Vaca Muerta

El directorio de YPF aceptó la oferta formal de Edenor para adquirir la totalidad de su participación la distribuidora de gas Metrogas . La transacción marca la salida definitiva de la operadora del mercado residencial para enfocar sus recursos en Vaca Muerta.

La operación se cerró por un monto total de US$ 780 millones . El proceso competitivo contó con el asesoramiento financiero del banco Citigroup, entidad que evaluó las diferentes propuestas del mercado. La conducción de YPF eligió la oferta de Edenor tras considerar que cumplía con los objetivos de valorización requeridos por la firma.

YPF busca consolidarse como una "compañía shale de clase mundial". La estrategia margina los negocios regulados de baja rentabilidad y prioriza la monetización acelerada de los recursos hidrocarburíferos atrapados en la roca generadora.

Los detalles financieros de la operación con Edenor

El acuerdo comercial abarca el control accionario sobre dos activos específicos. YPF transfiere a manos de Edenor el 70% del capital social y los derechos de voto en MetroGAS. Este paquete se compone de 290.277.316 acciones Clase A y 108.142.529 acciones Clase B.

La venta también incluye el 5% del capital social que la petrolera poseía en MetroENERGÍA. Este segmento representa 11.500 acciones Clase A. Con esta transferencia, la compañía que lidera el mercado de combustibles en el país se desprende por completo de su injerencia en ambas firmas distribuidoras.

El cierre definitivo de la transacción requiere superar una instancia clave. El acuerdo quedó sujeto al cumplimiento de las autorizaciones regulatorias aplicables. El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y las autoridades antimonopolio deben emitir su dictamen favorable para que el traspaso de acciones y el pago se cristalicen en los balances.

"Esta operación forma parte de la estrategia de YPF de continuar optimizando su portafolio de activos y concentrando sus esfuerzos e inversiones en el desarrollo de Vaca Muerta, con el objetivo de consolidarse como una compañía shale de clase mundial y avanzar en su transformación en un actor energético de escala global", señaló la petrolera nacional a través de un comunicado.

Quiénes son los nuevos "dueños de la energía"

La adquisición de MetroGAS posiciona a los accionistas de Edenor como los actores más pesados del sector de distribución en Argentina. Los empresarios nacionales dueños de este consorcio controlan ahora la mayor distribuidora eléctrica y la principal distribuidora de gas del país, unificando un poder de mercado sin precedentes.

José Luis Manzano encabeza este entramado de negocios. El exministro del Interior preside Integra Capital y es accionista del Grupo América. Manzano pisa fuerte en el sector energético desde hace años; controla Edemsa (la distribuidora eléctrica de Mendoza) a través de la firma Andina PLC y posee participaciones activas en la producción de hidrocarburos. Manzano también es accionista minoritario de Phoenix Global Resources (PGR), petrolera con activos en Vaca Muerta, a través de Integra Capital, la firma de inversiones que él mismo fundó en 1995.

El segundo pilar del grupo es Daniel Vila, actual presidente y accionista del Grupo América. Vila dirige uno de los conglomerados de medios más grandes del país, propietario de América TV, Radio La Red y el diario económico El Cronista. Además, comparte sociedad directa con Manzano en Andina PLC.

El esquema societario se completa con Mauricio Filiberti. El empresario, conocido en el ámbito industrial como el "Rey del Cloro", es el accionista principal y presidente de Transclor. Su compañía ostenta el liderazgo absoluto en la producción y distribución de productos electroquímicos a nivel nacional.